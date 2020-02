Martin, Navarrete, Molina, Fundora et Lowe l’emportent sur Fury vs Wilder II undercard

RINGSIDE 23/02/2020

📷 Mikey Williams

L’événement co-principal sur Tyson Fury vs Deontay Wilder II a vu l’ancien champion des poids lourds Charles Martin (28-2-1, 25 KOs) marquer un coup de grâce d’un coup de poing sur Gerald “El Gallo Negro” Washington (20-4-1, 13 KOs) au sixième tour de leur épreuve de force.

“Je savais que je l’avais blessé à quelques reprises dans le combat”, a déclaré Martin. «À chaque manche, je pense que je l’ai blessé, mais je ne pouvais tout simplement pas le finir. Je savais que je devais prendre mon temps là -dedans. Il m’a fallu quelques tours pour le rattraper, car il est très rapide à la retraite. »

Martin a décroché un puissant centre gauche en fin de manche pour envoyer Washington sur le tapis, forçant finalement l’arbitre Tony Weeks à annuler le combat à 1h57 du round. La victoire est la troisième consécutive de Martin depuis le début de 2019.

“L’arbitre a fait ce qu’il pensait être juste”, a déclaré Washington. “Il est un arbitre de premier ordre, donc je ne me plaindrai pas de l’arrêt. Il m’a rabaissé et je me suis levé, donc je voulais vraiment y revenir. »

“Cette victoire signifie beaucoup”, a déclaré Martin. «Cela montre que je travaille dur. Les gens peuvent le voir. Je n’ai jamais été blessé à aucun moment. Cela m’a donné plus de confiance en moi. Je peux prendre les coups de poing et donner les coups de poing. “

Dans un combat en PPV, Emanuel «Vaquero» Navarrete (31-1, 27 KOs) a réussi la cinquième défense réussie de son titre mondial WBO poids plume junior en moins d’un an, éliminant le challenger philippin Jeo Santisima (19-3, 16 KOs) ) au 11e tour.

📷 Mikey Williams

“Comme je l’ai dit lors de la préparation du combat, je venais pour une autre victoire par élimination directe, et je l’ai obtenue”, a déclaré Navarrete. «Cela m’a pris un peu plus de temps que prévu. Je l’ai blessé à quelques reprises pendant le combat, mais je dois le lui donner; c’est un vrai guerrier philippin. Il a pris beaucoup de coups de poing et n’est pas descendu. Son coin devait arrêter le combat.

Navarrete, de San Juan Zitlaltepec, au Mexique, est le champion du monde de boxe le plus actif, car il en a remporté cinq d’affilée par arrêt depuis qu’il a remporté le titre mondial par décision sur Isaac “Royal Storm” Dogboe en décembre 2018.

“C’est ma cinquième défense réussie du titre mondial”, a déclaré Navarrete. «Maintenant, je veux un combat d’unification. Je vais examiner mes options, mais si je ne l’obtiens pas rapidement, je passerai probablement à 126 livres pour défier les champions en poids plume. “

Lors du match d’ouverture en PPV, Sebastian «The Towering Inferno» Fundora (14-0-1, 9 KO) a gagné par décision unanime contre l’Australien Daniel Lewis (6-1, 4 KO) dans sa bataille de 10 rounds contre les super poids welters invaincus.

«Je pense que ce fut une décision juste et un bon combat», a déclaré Fundora. «Il y a eu beaucoup de coups durs. Je savais qu’il serait dur. Quand ils m’ont dit que je combattais un olympien, je savais que ce serait un combat difficile. Il avait probablement plus d’expérience que moi, mais nous avons préparé le bon chemin et obtenu la victoire. »

Le combat comportait 272 coups de poing puissants débarqués combinés, mais Fundora a lancé plus de 200 coups de poing de plus que Lewis et connecté sur 43% des coups de poing contre 29% de Lewis. Les juges ont tous vu le combat en faveur de Fundora, par des scores de 99-91, 98-92 et 97-93.

“Que nous nous battions à l’intérieur ou à l’extérieur, je veux toujours être le combattant le plus occupé”, a déclaré Fundora. “Plus vous lancez de coups de poing, plus vous allez atterrir. C’est comme ça que j’aime me battre. “

L’action Wilder contre Fury II Prelims a vu une bataille super légère à la croisée des chemins alors que l’olympien américain Javier «El Intocable» Molina (22-2, 9 KO) se rapprochait d’un coup du titre mondial avec une victoire convaincante en huit tours sur l’ancien challenger du titre mondial Amir Imam (22-3, 19 KOs), gagnant par des scores de 78-74 à deux reprises et 79-73. Molina, de Norwalk, en Californie, a maintenant remporté cinq matchs de suite.

Le combat d’ouverture des préliminaires a vu Petros Ananyan (15-2-2, 7 KO) remporter une décision unanime étroite sur Subriel Matias, invaincu auparavant (15-1, 15 KO) après une bataille ultra-légère de 10 rounds. Le combat bourré d’action a été contesté principalement à l’intérieur, avec Ananyan prenant le contrôle au septième round quand il a atterri une série de mains droites, rythmé par un crochet gauche qui a envoyé Matias dans les cordes pour marquer un renversement. Alors que Matias a pu traverser le combat et tenir la distance, Ananyan a terminé fort et a remporté la décision par des scores de 96-93 et ​​95-94 à deux reprises.

L’action en streaming en direct avant les préliminaires a vu Gabriel Flores Jr. (17-0, 6 KOs), la sensation légère de 19 ans de Stockton, en Californie, obtenir une décision unanime de huit tours sur Matt Conway (17-2, 7 KOs) par des scores de 80-71 deux fois et 79-72. Flores a renversé Conway au premier tour.

Vito Mielnicki Jr. (5-0, 3 KOs), sensationnel espoir de 17 ans, a abandonné Corey Champion (1-3, 1 KO) au premier tour sur le chemin d’une décision unanime dans leur combat de poids welter à quatre tours, gagnant par scores de 40-34 et 40-35 deux fois sur les cartes des juges.

Tyson Fury stablemate Isaac «The Westgate Warrior» Lowe (20-0-3, 6 KOs) est resté invaincu, défendant sa ceinture WBC International poids plume via une décision unanime de 10 rounds contre l’ancien challenger à deux reprises pour le titre mondial Alberto Guevara (27-6, 12 KO). Lowe a renversé Guevara au huitième tour et s’est retiré pour gagner par des scores de 96-87 à deux reprises et 95-88. Les deux combattants ont déduit trois points pour diverses fautes.

Le match d’ouverture a vu un espoir invaincu Rolando Romero (11-0, 10 KO) marquer un TKO au deuxième tour contre Arturs Ahmetovs (5-1, 2 KO) invaincu après que l’arbitre Robert Hoyle ait stoppé l’action à 1:22 du tour.