Martinez remporte le titre WBC, Hooker rebondit avec un arrêt du premier tour

RINGSIDE 21/12/2019

đŸ“·Ed Mulholland

Dans un Ă©vĂ©nement co-principal passionnant pour Jacobs contre Chavez Jr, Julio Cesar Martinez (15-1, 12 KOs) a remportĂ© le titre WBC World Flyweight aprĂšs une victoire d'arrĂȘt dans une bataille explosive contre Cristofer Rosales (29-5, 20 KOs).

La collision a vu une quantité suffisante de coups de poing lancés dans un combat de 12 rounds.

Maurice Hooker (27-1-3, 18 KO) a fait ses débuts impressionnants au poids welter avec un TKO de premier tour d'Uriel Perez (19-5, 17 KO) dans un combat de dix rounds prévu.

Hooker a rebondi aprĂšs une dĂ©faite par Ă©limination directe contre Jose Ramirez pour le titre super lĂ©ger – une ceinture que Hooker est rĂ©solue Ă ramener dans sa ville natale de Dallas.

Plus tĂŽt dans la soirĂ©e, Reshat Mati (6-0, 4 KO) a de nouveau montrĂ© sa puissance avec un arrĂȘt sur Rakim Johnson (6-9-1, 5 KO) qui a touchĂ© la toile Ă quatre reprises.

Liam Smith (29-2-1, 16 KOs) a remporté une victoire avec une performance polie sur Roberto Garcia (42-5, 25 KOs) dans un combat de dix tours.

Josh Kelly (10-0-1, 6 KO) est resté invaincu aprÚs avoir parcouru la distance dans une bataille difficile avec Winston Campos (31-7-6, 19 KO).

AprĂšs combat

Julio Cesar Martinez

Sur la performance: «TrĂšs heureux, prĂ©paration trĂšs solide. Des excuses, nous sommes venus avec tout avec SaĂșl au camp, et les choses se sont passĂ©es comme nous le voulions. Nous savions que Rosales serait un combattant coriace, il a durĂ© 7 ou 8 tours, mais les tours sont venus Ă notre rencontre et nous sommes sortis et avons gagnĂ© le combat. Pas du tout, ce sont des coups de poing qui viennent. Nous sommes heureux qu'Eddie nous ait donnĂ© une autre opportunitĂ© et nous avons pu passer Ă travers. "

Prochain pas dans sa carriĂšre: «Nous voulons suivre les traces de SaĂșl. Nous irons pour tous les titres et ceintures, oĂč et quand. Merci Ă tous les mexicains! »

Maurice Hooker

Sur sa performance: «Je me sentais bien, je veux rĂ©cupĂ©rer ma ceinture. Je ferai tout mon possible pour rĂ©cupĂ©rer ma ceinture. Josh Taylor, qui que ce soit, je veux que ma ceinture revienne Ă 140. Le poids ne comptait pas pour moi. J'ai une nouvelle Ă©quipe, nous nous sommes entraĂźnĂ©s dur et je suis prĂȘt. Ce soir, je ne pourrais pas trop vous montrer, mais le prochain combat je le ferai. J'ai pris mon rythme et j'ai frappĂ© mes coups.

«Je sais que lorsque je l'ai frappĂ© avec la balle dans le corps, je l'ai blessĂ©. Quand il a reculĂ© sur les cordes, je l'ai attaquĂ©. J'ai le meilleur jab Ă 140. Personne ne peut me battre quand je suis conditionnĂ©. Je veux juste rĂ©cupĂ©rer ma ceinture. D'oĂč je viens, je ne peux pas sortir comme ça. Je veux rĂ©cupĂ©rer ma ceinture. "

RĂ©sultats

Bout léger léger à 12 coups @ 173 lb

Daniel Jacobs contre Julio Cesar Chavez Jr

Daniel Jacobs (36-3, 30 KOs) bat Julio Cesar Chavez Jr. (51-4-1, 33 KOs) par TKO Ă la fin du Round 5

12-Round WBC World Flyweight Title Bout @ 112 lbs.

Julio Cesar Martinez contre Cristofer Rosales

Julio Cesar Martinez (15-1, 12 KOs) bat Cristofer Rosales (29-5, 20 KOs) par TKO Ă 1:19 du Round 9

Bout de 10 poids welter Ă 144 lb

Maurice Hooker contre Uriel Perez

Maurice Hooker (27-1-3, 18 KOs) bat Uriel Perez (19-5, 17 KOs) par TKO Ă 2:52 du Round 1

Bout de poids welter Ă 6 rounds @ 148 lbs.

Reshat Mati contre Rakim Johnson

Reshat Mati (6-0, 4 KOs) bat Rakim Johnson (6-9-1, 5 KOs) par TKO Ă 2:05 du Round 1

Bout de poids moyen Ă 10 rounds @ 160 lbs.

Liam Smith contre Roberto Garcia

Liam Smith (29-2-1, 16 KO) bat Roberto Garcia (42-5, 25 KO) par décision unanime

(99-91 X2, 98-92)

Bout de 10 poids welter Ă 151 lb

Josh Kelly contre Winston Campos

Josh Kelly (10-0-1, 6 KO) bat Winston Campos (31-7-6, 19 KO) par décision unanime

(99-90 X2, 98-91)

DAZN attend avec impatience le coup d'envoi de la nouvelle annĂ©e avec deux cartes trĂšs attendues mettant en vedette l'ancien champion junior des poids moyens Jaime Munguia qui passe au poids moyen pour affronter Gary "Spike" O’Sullivan le 11 janvier.

La star invaincue des poids moyens Demetrius Andrade défend son titre mondial des poids moyens WBO contre le concurrent Luke Keeler à Miami le jeudi 30 janvier.

Sur cette carte, il y aura également l'IBF world super featherweight titlist Tevin Farmer défendant contre JoJo Diaz, et le super poids coq unifié Daniel Roman défendant ses titres contre Murodjon Akhmadaliev.