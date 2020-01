Marvin Cordova Jr. marque la victoire aux débuts du CES de boxe à Pueblo

RINGSIDE 20/01/2020

📷 CES

Combattant pour la première fois depuis 2017, la plus récente acquisition de CES Boxing, Marvin «Much Too Much» Cordova Jr., a ajouté un autre championnat à sa collection samedi soir dans sa ville natale de Pueblo, CO.

Cordova Jr. (23-2-1, 12 KO) a stoppé le difficile challenger mexicain et vétéran de 89 combats Hector Velazquez avec une série de tirs corporels à la marque de 2 minutes et 23 secondes du quatrième tour pour capturer le NBA World vacant Titre Super Middleweight. L’événement a présenté une carte de cinq combats au Southern Colorado Gaming and Event Center à Pueblo.

CES Boxing, la promotion n ° 1 de la côte Est et Cordova Jr. ont accepté de conclure un accord promotionnel pluriannuel en 2019 alors que l’ancien champion super léger NABA et WBC Youth se prépare pour une autre course à un titre mondial. Avec la victoire de samedi, Cordova Jr. n’a combattu que deux fois depuis 2010, mais reste l’une des perspectives les plus intrigantes dans le sport sur la base de ses antécédents.

Cordova Jr. a combattu 242 fois en tant qu’amateur, ce qui comprenait une médaille de bronze aux championnats U-19 américains de 2002 et une apparition en quart de finale aux essais olympiques américains de 2004. Il a remporté ses 12 premiers combats en tant que pro et 20 de ses 21 premiers avec le seul défaut un match nul contre l’ancien champion du monde Victor Ortiz. Cordova Jr. a également pris la distance avec l’ancien champion WBC des poids mi-moyens Josesito Lopez et le vétéran de 64 combats Dennis Laurente.

“Marvin Cordova est le secret le mieux gardé de la boxe”, a déclaré Jimmy Burchfield Sr., président de CES Boxing. “Lorsque l’occasion s’est présentée de travailler avec un talent aussi remarquable et dévoué, nous n’avons pas hésité à unir nos forces à celles de Cordova et de son équipe. . Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il soutiendra un sommet du monde de la boxe en un rien de temps et nous sommes ravis qu’il ramène un titre mondial au Colorado. “