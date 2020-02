Mary McGee conserve son titre mondial, Christina Linardatou retrouve sa ceinture perdue contre Katie Taylor

RINGSIDE 11/02/2020

Le samedi soir 8 février, plusieurs combattants de DiBella Entertainment ont remporté de grandes victoires aux États-Unis et à l’étranger.

“Impitoyable” Mary McGee (27-3, 15 KO) a défendu avec succès son titre IBF poids welter junior pour la première fois près de sa ville natale de Gary, IN, avec un arrêt de huitième ronde contre Deanha “The Silencer” Hobbs (8-2, 5 KOs), du Queensland, Australie, au Civic Center à Hammond, IN.

L’une des plus grandes forces de McGee est sa précision de frappe et cela était encore évident contre Hobbs. McGee a efficacement contré l’attaque de Hobbs à chaque tour avec ses propres tirs lourds. Lorsqu’il était proche, McGee déchargeait des combinaisons sur la tête et le corps. Hobbs a été blessé par le crochet gauche de McGee au septième et le champion était déterminé à viser l’arrivée.

Au huitième, un barrage prolongé visant un Hobbs fatigué contre les cordes a forcé l’arbitre à intervenir pour la victoire du TKO. La victoire, devant une énorme foule de supporters locaux, était la septième consécutive pour McGee, qui a remporté le titre mondial avec un arrêt de 10e ronde d’Ana Laura Esteche le 5 décembre 2019.

Christina “Medusa” Linardatou (13-2, 6 KOs), d’Athènes, Grèce, a regagné le titre mondial WBO super léger à Hammond, IN, avec une décision unanime de 10 rounds contre Prisca “die Kriegerin” Vicot (11-7, 2 KO), d’Angleterre. Elle a poussé en avant, atterrissant les coups les plus durs tout au long et a paré Vicot au troisième tour avec une main droite. Linardatou avait auparavant perdu le titre contre Katie Taylor lors d’une bataille très disputée le 2 novembre 2019.

Également présenté sur la carte à Hammond, IN, dans un huit rond prévu, l’Olympien américain Charles Conwell (22-0, 9 ans) de Cleveland, OH, âgé de 22 ans, de 2016, est revenu sur le ring avec un cinquième- élimination directe du gaucher mexicain Ramsès «El Faraon» Agaton (22-12-3, 12 KO), de Tlalnepantla. Conwell a travaillé pour combler l’écart contre son plus grand ennemi, puis a souvent pilonné le corps avec des combinaisons. Après quatre tours complets de mise en forme, Agaton s’est retiré sur son tabouret, l’heure officielle de l’arrêt étant 0:01 du cinquième tour. C’était le premier combat pour Conwell après le décès tragique de Patrick Day après leur combat le 12 octobre 2019.

Dans un tournoi à six rondes prévu à Hammond, IN, meilleur espoir invaincu des poids moyens, Isaiah Steen, 23 ans (14-0, 10 KOs), de Cleveland, OH, partenaire d’entraînement de Conwell, a obtenu un arrêt de première ronde contre Kenneth Council (10-4-1, 8 KO), de Knoxville, TX. Steen a laissé tomber son adversaire avec un coup droit, puis, peu de temps après, le Conseil s’est plaint d’une blessure à l’épaule droite qui a poussé l’arbitre à mettre fin au combat via TKO.

De plus, samedi soir à Daytona Beach, Floride, l’olympien Juan Carlos Carrillo (3-0, 2 KOs), de Barranquilla, en Colombie, a éliminé Ben Williams (1-3), de Benton Harbor, MI, au deuxième tour. un affrontement léger à six rounds prévu. Carrillo, 27 ans, qui représentait la Colombie aux Jeux olympiques de Rio, a décroché un crochet gauche sur le corps qui a envoyé Williams sur le pont, entraînant le KO à 2:27 du cadre.

En tant qu’amateur, Carrillo a compilé un impressionnant record de 388-23, remportant l’or aux Jeux nationaux colombiens 2012, le Tournoi de la Coupe du Pacifique 2012, les Championnats nationaux colombiens 2011, les Championnats nationaux colombiens de la jeunesse 2010 et l’argent aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes 2014. L’événement, qui a eu lieu au Hard Rock Hotel de Daytona Beach, en Floride, a été promu par la légende de la boxe féminine et intronisée au Temple de la renommée 2020 Christy Martin.

À Vienne, en Virginie, le concurrent des poids lourds Mike Balogun (16-0, 12 KO), d’Upper Marlboro, MD, a marqué un arrêt de première ronde d’Adnan Buharalija, de Norcross, en Géorgie, dans un huit rond prévu. Un crochet droit à l’étage a laissé tomber Buharalija vers la fin du cadre d’ouverture et le combat a été arrêté à la marque 2:59. C’était la quatrième victoire par élimination directe lors de ses cinq derniers combats pour l’ancien joueur de football universitaire qui a joué avec les Oklahoma Sooners.

Se battant à domicile à Bilbao, en Espagne, le meilleur concurrent léger Jon Fernandez (21-1, 18 KO) a éliminé le Colombien Aristides Perez (31-13-2, 17 KO) au premier tour d’un combat de huit tours prévu. Fernandez a exercé des pressions dès le départ, se concentrant sur la section médiane de Perez. Après une attaque soutenue contre les cordes, un Perez épuisé a pris un genou. Une fois qu’il s’est levé, Fernandez a déclenché un barrage de suivi pour forcer un deuxième et dernier renversement pour assurer la victoire de TKO. C’était la cinquième victoire consécutive pour Fernandez, 24 ans, co-promu par DiBella Entertainment et MaravillaBox Promotions.