Mary McGee et Christina Linardatou discutent des affrontements du 8 février

RINGSIDE 03/02/2020

Dans un sport axé sur le genre masculin, les femmes commencent à prendre le relais.

HBO a fermé sa série de boxe mettant en vedette la boxe de championnat féminin. Showtime a présenté sa propre édition spéciale des championnats féminins. DAZN a sa propre écurie de championnes féminines. Les principaux promoteurs d’ESPN ont poursuivi cette tendance.

2020 fait progresser la dépendance à l’attrait de la boxe professionnelle féminine et le porte à des niveaux plus élevés.

Le 8 février, le Hammond Civic Center à Hammond, dans l’Indiana, est l’endroit idéal pour passer au niveau supérieur lors d’un événement sans précédent.

Combat de six femmes, représentant six pays différents! Trois matchs pour le titre féminin! De nombreux champions du monde actuels et anciens présents! De jeunes prospects exposés avec leur objectif: l’or aux championnats du monde!

4 Champs Promotions, en association avec DiBella Entertainment, Team Empire Management, McGee House of Champions, LRP Network et #NextGenChamp présentent cette épreuve de force internationale.

Dans le Main Event, “Merciless” Mary McGee (26-3, 14 KO) défend fièrement sa ceinture IBF contre le super-léger australien Deanha “Silencer” Hobbs (8-1, 5 KOs).

McGee:

«J’ai apporté de la fierté à Gary Indiana. Je suis le premier et le seul champion du monde de ma ville. Cette ceinture reste à la maison! “

«J’aurais pu me battre n’importe où dans le monde, mais j’ai choisi de me battre ici en Indiana contre une fille venant jusqu’en Australie – devant mon peuple et de créer ma propre marque« McGee House Of Champion »pour les jeunes combattants à venir ma ville après moi. “

Hobbs:

“Je me sens très bien, tellement excité de faire partie d’une carte de combat aussi incroyable.”

Le Co-Main Event mettra en vedette l’ancienne championne Christina «Medusa» Linardatou (12-2, 6 KOs) dans sa tentative de regagner le Championnat WBO Super Lightweight dans un combat en face de Prisca «Die Kriegerin» Vicot (11-6, 2 KOs) de France.

Linardatou:

“La meilleure façon de commencer la nouvelle année … récupérer le titre mondial WBO !!!”

«Le camp a été super! J’ai travaillé avec Hannah Rankin ici en Grèce et je me suis battu avec le champion. »

“Je suis prêt et je ne peux pas attendre !!!”

Vicot:

«Je me sens très bien, en très bonne condition physique, détendu et très concentré sur mon travail.»

«Mon camp d’entraînement s’est très bien passé avec mon équipe franco-britannique, nous avons travaillé tous ensemble. Cela s’est déroulé comme lors de mes précédents championnats du monde: une concentration maximale sur mon objectif, une préparation physique et technique très rigoureuse (4 à 5 heures d’entraînement par jour) avec préparation au sparring. »

«Le meilleur et un grand combat est attendu. Je suis très heureux de boxer sur cet événement et chanceux de boxer aux États-Unis. Une opportunité que je ne manquerai pas. Je sais pourquoi je viens. Ce n’est pas dans le tourisme, pour le plaisir de voyager en Amérique, ou pour prendre 5 jours de vacances à Hammond… Je suis là pour me battre, affronter un bon adversaire, et chercher un nouveau titre mondial, à montrer au public américain qui suis-je. Je suis prêt.”

La toujours charismatique Melissa “Lil Miss Tyson” St. Vil (12-4-4, 1 KO), originaire d’Haïti, résidant maintenant à Brooklyn, NY, affrontera dans un affrontement léger de 10 rounds avec la candidate canadienne Jessica “The Cobra” ”Camara (7-1).

Le Bantamweight Prospect Ebanie «Blonde Bomber» Bridges (3-0, 2 KOs), d’Australie, fait ses débuts aux États-Unis dans un combat de 6 rondes contre Crystal «Baby Faced Assassin» Hoy (6-10-4, 3 KOs) du Kansas.

La toute première championne du monde et boxeuse lourde de Chicago, Leatitia “Baby Girl” Robinson (15-1, 9 KO), fait son retour sur le ring, après une interruption de 10 ans, dans un combat de 6 rounds avec Claire Hafner de New York ( 4-2).

Sarah Savage (4-2-1), une banlieue nord-ouest de Chicago, affronte Christina Berry (Lacrosse, WI).

Les combats supplémentaires comprendront:

Super poids welter, classé mondial Charles Conwell (11-0, 8 KOs) de Cleveland, Ohio, est de retour au jeu après sa victoire du 12 octobre 2019 à Chicago contre Patrick Day. Day est décédé quelques jours plus tard en raison de blessures au cerveau subies pendant leur match

Destyne Butler de Chicago (8-0, 5 KO) bat Marcus Washington (4-1,1 KO) de Toledo, OH pour la Fédération américaine de boxe (ABF) USA Mid America Title

Le poids moyen invaincu Isaiah Steen (13-0, 10 KOs) de Cleveland, Ohio s’affronte avec un adversaire à nommer

Indianapolis, IN Austin Manning (7-0, 3 KOs) contre Tyron Harris (26-14, 16 KOs) de Lansing, MI

Caleb Hernandez (3-0, 3 KO) de Shereville, IN contre Gregory Clark (4-4-1, 1 KO) de Washington DC

Cristian Williams (8-0, 5 KOs) de Crète, IL contre Fernando Robles (2-2) de Pearland, TX

Anthony Fleming (1-0, 1 KO) de Hammond, IN contre Muhammad Adams (0-4-1) de Cincinnati, OH)

* Carte bout à bout sujette à changement

La boxe est mieux vue en direct!

Le propriétaire de Team Empire Management, Brian Cohen, a déclaré: «Nous faisons de plus grands progrès pour la croissance de la boxe féminine tous les jours! Le 8 février, nous organisons un événement que personne d’autre ne peut même tenter de faire, mettre les femmes au premier plan. J’ai plusieurs de mes champions qui viennent pour ce spectacle. Nulle part vous ne verrez un spectacle avec des combats féminins de qualité SIX! »

«J’ai déjà les Super Lightweight Champions, McGee et Linardatou, en action dans la région de Chicagoland avec deux des quatre ceintures de champion du monde en jeu samedi. J’ai adressé une invitation au détenteur des deux autres détenteurs du titre mondial, WBC et WBA Champion Jessica McCaskill et son équipe (tous de Chicago) pour assister et repérer sa compétition en direct et en personne. Nous les accueillons pour assister aux festivités. »

«Il y a une raison pour laquelle mon équipe continue de grandir. L’alignement de Team Empire est un groupe de champions profond et diversifié d’aujourd’hui et de demain. Je les expose samedi. »

Apparitions spéciales de l’ancienne championne WBA des super-moyens Alicia “The Empress” Napoleon-Espinoza et de l’ancienne championne des poids moyens WBC Kali “KO Mequinonoag” Reis.

Lors de cet événement Histoire en devenir, les portes ouvrent à 16 h. Le pré-show commence à 17h00 avec First Bell à 18h00.

Hammond Civic Center – 5825 Sohl Ave, Hammond, IN 46320