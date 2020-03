Matchroom Boxing confirme les plans de reprogrammation de trois événements majeurs au Royaume-Uni

Nouvelles de boxe du monde 17/03/2020

Matchroom Boxing a confirmé de nouvelles dates pour certains spectacles après que l’épidémie de coronavirus a provoqué un chaos dans un calendrier à venir chargé.

La partie britannique de l’entreprise, qui est chargée de téléviser sur Sky Sports, tentera désormais de renforcer ce qui devrait être un été massif.

Un trio de grandes dates britanniques a été affecté alors que Matchroom expliquait ce que l’avenir nous réservait.

«Suite aux conseils du gouvernement et de la BBBoC concernant COVID-19, Matchroom Boxing a reporté tous les événements prévus en mars et avril.

«Cela inclut David Avanesyan contre Josh Kelly à l’O2 à Londres le 28 mars. De plus, Lewis Ritson contre Miguel Vazquez à l’Utilita Arena de Newcastle le 4 avril. Aussi Terri Harper contre Natasha Jonas au Doncaster Dome le 24 avril.

«Les combats prévus pour le show Avanesyan contre Kelly seront fusionnés dans les futures cartes. Remboursement des billets pour le 28 mars disponible au point de vente d’origine.

“Le choc de Ritson avec Vazquez a été reporté au samedi 27 juin. L’affrontement du titre mondial britannique avec Harper contre Jonas a également été reporté au mois de juin. Une date sera confirmée prochainement.

«Les billets seront valables pour ces dates reportées ou des remboursements seront disponibles à partir de votre point de vente. D’autres événements peuvent également être modifiés.

SÉCURITÉ

«La santé et la sécurité des boxeurs, du personnel, des prestataires d’événements et des fans impliqués dans nos événements est la priorité absolue de Matchroom Boxing et nous remercions tout le monde pour leur compréhension.

«Nous sommes impatients de ramener des événements de boxe de classe mondiale sur ces côtes dès qu’il sera possible de le faire en toute sécurité.

«Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par l’épidémie de COVID-19 en cette période difficile.»

Avanesyan vs Kelly a une pléthore d’opportunités parmi lesquelles choisir, comme Dillian Whyte vs Alexander Povetkin, Oleksandr Usyk vs Derek Chisora ​​et Anthony Joshua vs Kubrat Pulev ont tous lieu sur Pay-Per-View en mai et juin.

La question de savoir si Whyte vs Povetkin et Usyk vs Chisora ​​sont toujours en cours de discussion, car le gouvernement pourrait demander de prolonger les conseils jusqu’en juin ou plus tard.