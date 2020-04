Matchroom Boxing lance la série «Fighting Fit» sur Sky Sports

RINGSIDE 04/04/2020

Fighting Fit, une toute nouvelle série sur la santé et le fitness produite par Matchroom Boxing et Sky Sports, débarquera sur les écrans de télévision la semaine prochaine, avec le coffret disponible via Sky Sports On Demand à partir du lundi 6 avril.

Prévu pour un lancement sur Sky Sports Mix et Sky Sports Main event le lundi 13 avril, le spectacle offrira des conseils sur la façon de rester en bonne santé et heureux pendant la pandémie de coronavirus en cours, avec des entraînements d’experts construits par le respecté entraîneur de force et de conditionnement Dan Lawrence et le gourou de la formation personnelle Bradley Simmons.

Diffusée en semaine à 8h00 sur Sky Sports Mix et répétée à 9h00 sur Sky Sports Main Event, l’émission sera dirigée par la présentatrice sportive Layla Anna Lee, tandis que des personnalités du monde du sport, de la musique, de la télévision et de YouTube seront mises à contribution. dans le jardin du siège de Matchroom Boxing.

Le premier épisode met en vedette la star montante de la boxe d’Ilford, Conor «The Destroyer» Benn, fils de l’ancien champion du monde de deux poids et légende de la boxe britannique Nigel, alors qu’il démontre une partie de la force et de la forme physique de Benn qui l’ont maintenu invaincu en 16 combats.

Un éventail de talents se joint à Dan et Bradley pour s’essayer aux entraînements difficiles, des sensations YouTube Joe Weller et ‘Behzinga’, le chanteur et compositeur Sinead Harnett, le footballeur professionnel Adebayo ‘The Beast’ Akinfenwa, les médaillés d’or olympiques Sam Quek et Luke Campbell , et même le meilleur promoteur de boxe Eddie Hearn.

Pour tous ceux qui se joignent aux séances d’entraînement à la maison, non seulement vous transpirerez avec des visages célèbres – mais chaque épisode, vous aurez la chance de les surpasser avec un défi d’exercice unique défini dans chaque épisode.

Le directeur général de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, a déclaré: «À l’heure actuelle, il est plus important que jamais de se concentrer sur la forme et la santé et Fighting Fit fournira, espérons-le, un excellent programme pour que les personnes à la maison s’entraînent et restent positives. En tant qu’événement en direct, c’était un défi rafraîchissant de concentrer notre équipe sur ce projet – nous nous sommes beaucoup amusés et nous espérons que tout le monde à la maison appréciera la série! »

Adam Smith, responsable du développement de la boxe chez Sky Sports, a déclaré: «En ces temps sans précédent, c’est formidable de pouvoir mettre à la disposition des téléspectateurs de Sky Sports un contenu engageant sur le fitness. Fighting Fit est une nouvelle série innovante et interactive que nos partenaires Matchroom ont contribué à apporter à Sky Sports. Alors que nous restons tous à juste titre à la maison et soutenons l’incroyable NHS, ces formidables célébrités sportives, musicales et YouTube qui ont été mises à l’épreuve – nous aideront à nous inspirer à faire plus d’exercice et à rester mentalement et physiquement forts. “