Matchroom confirme la présence de Wilder vs Fury II, mais toujours pas d’Anthony Joshua

Nouvelles de boxe du monde 20/02/2020

📾 Ed Mulholland

Matchroom Boxing a confirmĂ© l’apparition de combattants au Deontay Wilder vs Tyson Fury mais l’homme star Anthony Joshua ne sera pas prĂ©sent.

Les fans et les mĂ©dias s’Ă©taient demandĂ© pourquoi le champion des poids lourds unifiĂ© avait dĂ©cidĂ© de ne pas y assister malgrĂ© les deux boxeurs.

Joshua n’a pas encore rĂ©vĂ©lĂ© s’il fera ou non une course de derniĂšre minute Ă Las Vegas.

Au lieu de cela, Matchroom envoie Mikey Garcia, Joseph Parker, Jessie Vargas et Devin Haney pour parler de la semaine de combat et de leurs propres futurs combats.

Ils ont dit: jeudi 20 février, à partir de 15 heures (Jessie Vargas) et vendredi 21 février, à midi (Joseph Parker et Devin Haney), Radio Row @ MGM Grand, Studios A et B

Matchroom Boxing USA est ravi de confirmer que Jessie Vargas, Joseph Parker et Devin Haney apparaĂźtront sur la ligne radio du MGM Grand.

Ils parlent avant l’affrontement des poids lourds de ce week-end entre Deontay Wilder et Tyson Fury à Las Vegas.

Vargas sera disponible pour une entrevue Ă partir de 15 h (jeudi 20 fĂ©vrier) alors qu’il ferme son camp d’entraĂźnement avant son blockbuster Welterweight avec Mikey Garcia. Ils se battent au Ford Center du Star Ă Frisco, au Texas, le samedi 29 fĂ©vrier, en direct sur DAZN.

Et l’ancien champion du monde des deux poids s’exprimera Ă©galement lors de la confrontation de samedi.

VERDICT

Parker revient Ă l’action sur la carte Frisco. Il aura beaucoup Ă dire sur son avenir dans la division des poids lourds ainsi que son verdict sur Wilder-Fury.

Alors que la propriété chaude, Haney envisage des affrontements majeurs avec les plus grands noms de Lightweight. Les deux combattants seront disponibles pour une entrevue à partir de 15 h le vendredi 21 février, avec le PDG de Matchroom Boxing, Frank Smith.

Nous tenons également à remercier nos amis et collÚgues de Top Rank pour avoir prolongé leur hospitalité pendant une énorme semaine à Las Vegas.

Le commerce de Wilder et de Fury souffle dans une MGM Grand Garden Arena Ă guichets fermĂ©s samedi soir. Il y a sĂ»rement un siĂšge au bord du ring disponible, si AJ devait changer d’avis.

AprÚs une trilogie et un mandataire contre Dillian Whyte, Joshua est fermement dans le cadre pour une bataille de blockbusters incontestée.

