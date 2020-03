Matchroom / Sky confirment le troisième PPV britannique en sept semaines

Nouvelles de boxe du monde 11/03/2020

Les pires craintes des fans britanniques ont été confirmées mercredi alors que Matchroom Boxing a annoncé un deuxième événement Sky Sports Box Office pour mai 2020.

Dans ce qui ressemble à un affrontement alléchant sur le papier, la star ukrainienne de la livre pour la livre Oleksandr Usyk affrontera le favori britannique Derek Chisora ​​dans un affrontement des poids lourds à l’O2 à Londres.

Le combat aura lieu le samedi 23 mai. Il sera en direct sur Sky Sports Box Office au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis. Trois semaines seulement après Dillian Whyte contre Alexander Povetkin.

Usyk vs Chisora ​​est également pris en sandwich entre Anthony Joshua vs Kubrat Pulev. UN AUTRE Pay-Per-View aura lieu le 20 juin.

Les fans pourraient faire valoir que les deux têtes d’affiche de mai auraient pu être mises en scène la même nuit pour donner un meilleur rapport qualité-prix. Malheureusement, ce n’était pas le cas.

Adam Smith, le responsable de la boxe de Sky Sports, a assuré aux parieurs britanniques que le calendrier à venir en valait la peine.

“Nous avons une vraie gamme de poids lourds dans les semaines à venir”, a déclaré Smith. «La rencontre explosive de Dillian Whyte contre Alexander Povetkin. De plus, l’affrontement risqué d’Usyk avec Chisora.

“Puis AJ prend le devant de la scène pour son énorme combat pour le titre mondial contre Kubrat Pulev.”

Sur le combat lui-même, il a ajouté: «Oleksandr Usyk contre Derek Chisora ​​a tous les ingrédients pour un affrontement classique des poids lourds.

«L’Ukrainien extrêmement talentueux peut-il résister à l’agression incessante de Chisora ​​lors d’une nuit brûlante à l’O2?

«J’ai parlé au manager de Chisora, David Haye. Il est extrêmement confiant que son chasseur renversera l’ancien roi d’Undisputed Cruiserweight. »

Le nom d’AJ en tant qu’adversaire potentiel pour susciter l’intérêt, Smith a conclu: «Nous savons tout sur la classe d’Usyk, après avoir été témoin de sa bataille dramatique avec Tony Bellew au Manchester Arena.

«Un certain Anthony Joshua gardera un œil attentif sur un ennemi potentiel pour l’avenir.

USYK vs CHISORA INFO

Les billets pour Usyk vs Chisora ​​sont au prix de 40 £, 60 £, 80 £, 100 £, 150 £, 200 £, 400 £ et 800 £ (VIP).

Les billets en prévente seront disponibles à l’achat pour les membres O2 Priority à partir de midi. Jeudi 12 mars via The O2 (www.theo2.co.uk)

Les billets FightPass seront disponibles à l’achat pour les membres de Matchroom Boxing FightPass. A partir de midi le vendredi 13 mars via StubHub (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www.matchroomboxing.com)

Des billets de prévente seront également disponibles. A partir de midi le vendredi 13 mars via The O2 (www.theo2.co.uk).

Les billets de la vente générale seront disponibles à l’achat. Le samedi 14 mars via StubHub (www.stubhub.co.uk), The O2 (www.theo2.co.uk) et Matchroom Boxing (www.matchroomboxing.com).