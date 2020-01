Matt Gordon vise à impressionner lors de son retour aux sources le 14 février

RINGSIDE 20/01/2020

Matt Gordon vise une apparence de retour sans faute avant de prendre la route pour élever sa position dans les rangs des poids lourds.

Le grand gaucher, de West Bromwich, fera partie d’une offre de BCB Promotions pour la première fois en près de quatre ans le mois prochain.

Il apparaîtra lorsque BCB sera dans la Stadium Suite du stade de Banks, le Walsall Football Club, le vendredi 14 février. L’émission s’intitule à juste titre «Massacre de la Saint-Valentin».

L’ancien combattant sans licence a fait ses débuts encore plus loin en 2015, voyant James Oliphant par un score de 39-38 après quatre rounds pour afficher un succès aux points.

Gordon a remporté deux victoires consécutives plus tard cette année-là, blanchissant Jindrich Velecky par un verdict de 40-36 pour prendre de l’élan.

Cela a calé en 2016 avec une impasse contre Lukas Horak, où une impasse de 38-38 a été déposée car les deux n’ont pas pu être séparés.

Un sort de trois ans en marge a suivi, alors que Gordon se concentrait sur sa vie personnelle, mais l’attrait d’être un sportif l’a tiré à nouveau.

Il a disputé un match à Londres contre l’Ukrainien Dorin Krasmaru, qui était lourd lors de son retour en novembre dernier.

Une interdiction automatique pour lui de récupérer, par mesure de sécurité, a été imposée, comme c’est la procédure standard, avec le British Boxing Board of Control.

Cela a coûté à Gordon des réunions potentielles avec les débutants Franklin Ignatius et David Adeleye en décembre, qui étaient tous deux sur des événements télévisés.

Le joueur de 35 ans, qui est toujours entraîné par Mark ‘Maca’ Richards, reste désireux de s’occuper, mais il a tout d’abord hâte de concourir dans son jardin.

Il a déclaré: «Il y a quelques supporters qui veulent me voir à nouveau boxer localement, donc celui-ci est pour eux. Cela fait longtemps que je n’ai pas de carte d’accueil.

«J’ai passé beaucoup de temps hors du ring, pour des raisons professionnelles et familiales. Je me suis fiancé et nous avons eu quelques enfants ces dernières années.

«J’ai raté la compétition et c’est pourquoi je suis de retour. Je veux construire mon dossier, avec de bons noms dessus.

“Je suis un développeur tardif, je n’ai commencé la boxe qu’à l’âge de 26 ans. Je n’ai aucune expérience amateur, juste ce que j’ai fait sans licence. J’étais dans le MMA avant cela, à partir de 21 ans.

«Je n’ai probablement plus autant de temps, mais les poids lourds ont tendance à continuer un peu plus tôt, alors je pourrais avoir encore cinq ans en moi.

«Je vais prendre quelques jours de plus, je ne vais pas beaucoup refuser. En fait, on m’a proposé quelques autres que je ne pouvais pas prendre, car j’ai été arrêté la dernière fois.

“Si je peux battre l’un de ces enfants prometteurs, sur la plus grande scène possible, alors j’aurai la reconnaissance dont j’ai besoin.

«J’avais l’habitude de boxer beaucoup dans le jeu sans licence et je gagnais la plupart du temps à ce moment-là, donc la foule ne me dérangeait pas. Je pense que j’ai eu 34 combats et seulement perdu deux fois.

«Je ne partirais jamais pour perdre, je ne suis pas un compagnon mais je suis prêt à prendre des risques avec mes adversaires. Je l’ai fait la dernière fois, avec un préavis de trois semaines.

«En fait, ça a bien commencé, je le battais au coup et je le ramassais. Je sais que ce n’était que le premier tour, mais j’avais l’impression que tout allait bien.

«Tout d’un coup, un gros crochet de plomb à un angle drôle vient et me frappe sur la tempe. Je me suis levé, mais je ne pouvais pas dire si j’avais battu le décompte.

“Je n’ai encore perdu qu’une fois, en tant que pro, même si j’ai déjà dessiné auparavant. Je roulais pour les deux premiers rounds, mais j’ai mis la pression un peu trop et je me suis dégazé.

“J’ai déjà gagné deux fois auparavant et, j’espère, je pourrai en ajouter un troisième le 14 février. Je veux bien performer, pour les quatre manches, et obtenir le meilleur résultat possible.”

Kane Baker et Liam Davies, co-têtes d’affiche de la suite Stadium, entreprennent tous les deux six rounds en pensant au futur titre.

Le Baker de Birmingham, de Bartley Green, est un ancien champion des Midlands des poids légers qui a abandonné sa couronne sans faire de défense, pour tirer sur le patron anglais Myron Mills.

Il a juste été désigné par Mills par décision majoritaire, avec trois juges après 10 tours. Deux totalisent 98-92 et 97-94, le troisième tirant 95-95.

Baker a depuis rebondi et a obtenu six autres tours à son actif, vaincant Joe Beeden. Il est maintenant déterminé à lever à nouveau la main, pour la 13e fois en tant que pro.

Conor Benn, Gary Cully, Sanjeev Sahota, Sam Maxwell et Darren Surtees étaient tous invaincus et hautement imaginés, au moment de la bataille.

Davies, un fier résident de Donnington à Telford, court après les honneurs vacants des Midlands, soit au super poids coq soit au coq.

La starlette prometteuse du Shropshire a six victoires, avec deux TKO, et aucune défaite ni nul. Il a obtenu les six tours complets sous sa ceinture, pour la première fois, la dernière fois.

Son plus récent adversaire, Stefan Nicolae, l’a pincé mais a perdu les cinq autres, avec Davies un large vainqueur 60-55.

Un affrontement précédent avec Jose Aguilar était prévu pour six, mais était terminé dans le quatrième lorsque Davies l’a sorti, après avoir arrêté Pablo Narvaez en deux avant cela.

Deux autres adversaires de Davies, Edward Bjorklund et Stefan Slavchev, ont été abattus mais ont grimpé de la toile et se sont accrochés, voyant la distance.

Davies s’est retourné fin 2018 avec un glissement de points sur Khvicha Gigolashvili, qui avait le nez ensanglanté dans le processus.

Le combattant de deuxième génération est le fils de l’ex-pro Tristan Davies, lui-même ancien champion des Midlands, et a représenté le club de boxe Donnington de son père dans les rangs non rémunérés.

Il a accumulé exactement 100 compétitions, s’imposant 78 fois en tête, et a été champion national ABA Schoolboys en 2010. Il a ensuite représenté l’Angleterre au niveau des jeunes.

Il n’y aura aucun amour perdu entre Clayton Bricknell et Daryl Pearce, qui tentent d’arrêter les séquences sans victoire, au détriment de l’autre, lorsqu’ils se rencontrent dans un concours de poids léger.

Bricknell, de Whitmore Reans à Wolverhampton, a été battu pour la dernière fois par Stu Greener, par un score de 39-38 dans une décision ponctuelle, en octobre.

Il a également complété six rounds dans un effort perdu contre Tion Gibbs, qui a pris son «0» et est resté invaincu lui-même par un verdict 60-56.

Bricknell avait déjà été frustré par un match nul technique avec Youssef Al Hamidi, qui a été retiré après moins d’un tour en raison de blessures.

Cela est venu après deux victoires au cours de son année d’introduction en 2018, où il a devancé Jamie Quinn et Dylan Draper après une mise à la terre amateur décente.

En 27 combats non rémunérés, il a enregistré 17 victoires et remporté deux titres de zone en compétition nationale, représentant le Wolverhampton Boxing Club et le Birmingham’s Jewellery Quarter gym.

Brummie Pearce n’a peut-être qu’une seule victoire parmi huit combats professionnels, mais il n’a échoué qu’une seule fois.

Il a boxé sept fois l’année dernière et seul Sam Noakes a pu le faire sortir de là tôt, alors qu’il était descendu par un arrêt de troisième ronde.

Pearce, de Rednal, a également un succès solitaire sur son record professionnel, battant Mohamed Mahmoud par une marge de 39-37 à son arc de 2018.

Kearon Thomas et Ryan Whitehead sont également sur une trajectoire de collision dans une affaire de super poids moyen, ce dernier faisant ses débuts professionnels.

Thomas voit l’action pro dans sa ville natale pour la première fois, toujours à la recherche de sa première victoire à la huitième tentative.

Il est sur la route depuis son arc, avec six défaites (deux TKO) mais surtout contre des ennemis avec un record de victoires. Il a dessiné avec Cory Hardy en cours de route.

Whitehead, de Telford, fera de son mieux pour empêcher Thomas de casser son canard. Il est un autre diplômé du Donnington Boxing Club.

Les billets pour la facture dans la Stadium Suite sont en vente dès maintenant, au prix de 35 £ standard ou 65 £ VIP avec buffet, et peuvent être achetés en appelant la BCB Box Office au 07493 582 261.