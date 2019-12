Maureen Shea et David Estrada présentent le projet de loi du 17 janvier à Hallandale

RINGSIDE 28/12/2019

La boxe professionnelle débute 2020 dans le sud de la Floride le vendredi 17 janvier à 18 h, alors que BAD Promotions en association avec ChampionsHeart Promotions présente fièrement son événement inaugural «Only The Strong Survive», une nuit de boxe de classe mondiale au Hallandale Park & ​​Casino à le Sports of King Theatre, un lieu unique et intime pour une nuit de boxe de classe mondiale dont les bénéfices iront à l'organisation locale du cancer du sein.

Les billets pour «Only The Strong Survive» sont en vente dès maintenant et coûtent 50 $, 75 $, 100 $, Sofa Loungers de 1500 $ pour 3 à 4 personnes, 10 tables VIP, dont 4 tables VIP Premier Elevated Ringside à partir de 2200 $ et 8 places. sont disponibles sur EventBright.com, lien ci-dessous.

"Only The Strong Survive" mettra en vedette l'ancienne double championne du monde Maureen Shea 28-2-1, 12 KO qui fait ses débuts dans le sud de la Floride et continue de faire du bruit dans la division des poids coqs alors qu'elle progresse vers la reconquête de ses titres mondiaux.

L'ancien champion des poids moyens du BKB et aspirant d'élite David «King» Estrada 29-6 (, 19 KOs fait son retour sur le ring et dans le sud de la Floride dans une attraction de 6 rounds. Estrada, qui est toujours divertissant, s'est battu contre les meilleurs boxe à Shane Mosley, Kermit Cintron, Andre Berto, Luis Abregu et Jesus Soto Karass.

L'attraction principale comprendra des Light Heavyweight invaincus et un héros local de Davie Florida Blake Davis 4-0, 2 KOs alors qu'il fait son retour très attendu sur le ring et ses débuts sous BAD PROMOTIONS. Davis, l'ancien amateur hors concours et champion du monde de Ringside, cherche à faire une grande déclaration pour sa base de fans bien-aimée du sud de la Floride.

Ancien joueur de basket-ball de l'UM et poids lourd invaincu 6'10 ”Raphael Akpejiori 5-0, 5 KOs cherche à poursuivre sa séquence de KO, avec le vedette amateur cubain Heavyweight Anthony“ White Chocolate ”Martinez 6-1, 5 KOs

Également sur la carte, Daniel «The Brazilian Kid», 18 ans, Figueiredo 1-0 fait ses débuts sous BAD PROMOTIONS. L'ancien amateur de Gaspard «Sweet Feet» Pierre et Maxi Mussio feront leurs débuts professionnels. Également en action, Phillip Jean Seide, originaire de Princeton NJ.

Hallandale Park & ​​Casino est situé au 901 Federal Hwy à Hallandale Beach en Floride, le PREMIER CLOCHE SONNERA à 19 h dans le magnifique Sports of King Theatre au deuxième étage. Ouverture des portes à 18 h.

Billets disponibles sur EventBright.com ou en composant le 954-903-1844