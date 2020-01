Maurice Weber commence à former Anthony Joshua sparring partner

RINGSIDE 17/01/2020

Depuis plus de 20 ans, Maurice Weber est un combattant actif. Il a récolté des médailles en tant qu’amateur, a conquis le classement en tant que professionnel et s’est battu pour le championnat du monde WBA des poids moyens.

Souffrant d’une blessure à la main longue et compliquée, Weber n’a cependant pas eu d’autre choix que d’annoncer sa retraite du sport qui faisait partie intégrante de sa vie depuis aussi longtemps qu’il se souvienne.

Mais alors que ses jours en tant que combattant sont maintenant terminés, Weber n’a pas perdu une pensée sur l’abandon du sport de la boxe.

Il va juste changer de rôle.

Au lieu de les lacer lui-même, Weber va maintenant se consacrer à l’entraînement des combattants. “J’ai plus de 20 ans d’expérience en boxe et j’ai hâte de partager mes connaissances avec des athlètes jeunes et affamés”, a déclaré Weber.

«Je pense que c’est quelque chose qui est la prochaine étape naturelle pour moi. Je veux enseigner à ces jeunes armes ce qu’il faut pour réussir en boxe.

«Je peux leur apprendre la technique, je peux leur apprendre à manger, à vivre une vie saine. J’ai toujours mis la boxe en premier et j’ai fait beaucoup de sacrifices dans ma carrière afin de réaliser mon potentiel.

“C’est ce qu’il faut et avec mon expérience, je veux aider les jeunes combattants à devenir aussi bons que possible.”

Le premier protégé de Weber est le prospect des poids lourds Hussein David Muhamed. L’artiste à élimination directe de Cologne, en Allemagne, est invaincu en 14 combats en tant que professionnel, marquant douze grandes victoires par élimination directe dans la progression.

«Le ciel est la limite pour Hussein David», proclame Weber. «C’est un grand gars, a le cœur d’un guerrier et un pouvoir de frappe dangereux.

“Avec son talent naturel et ses compétences, il sera une véritable menace pour les autres poids lourds.”

Muhamed a acquis une expérience précieuse en tant que partenaire d’entraînement récurrent et partenaire d’entraînement de nul autre que le champion du monde des poids lourds Anthony Joshua.

Son prochain combat est provisoirement prévu pour mars.

“Nous voulons amener Hussein David au niveau international en 2020. Il est prêt à passer à l’étape supérieure”, a déclaré Weber.

Mais ce ne sont pas seulement les boxeurs qui veulent travailler avec le combattant devenu entraîneur. Même les combattants de l’UFC ont contacté Weber pour améliorer leurs compétences en boxe. Invaincu, Ottman Azaitar, qui a fait ses débuts à l’UFC en septembre dernier à l’UFC 242 et a instantanément remporté les honneurs et le meilleur KO de la soirée, travaillera avec Weber à l’avenir.

«J’ai hâte de travailler avec des combattants de l’UFC et du MMA. Je crois personnellement que l’efficacité de la boxe est une véritable arme dans les arts martiaux mixtes.

«Ottman est une étoile montante de l’UFC et il l’a prouvé avec sa brillante première victoire par élimination directe. Nous voulons améliorer sa capacité de boxe et le faire passer au niveau supérieur. “

NON COMBAT

Les athlètes des sports non-combats travailleront également avec l’ancien challenger du titre mondial: “De nombreux athlètes apprécient la diversité d’un entraînement de boxe et souhaitent ajouter la boxe à leur programme d’entraînement régulier.”

Weber opèrera à partir du Sturm Gym au sud de Cologne. Il a repris le centre de formation de pointe de son ami et ancien quintuple champion du monde Felix Sturm il y a quelque temps et en a fait un foyer pour ses combattants et entraîneurs personnels et leurs clients:

«Je voulais en faire un gymnase exclusif et bien équipé accessible uniquement à mes combattants et à mes entraîneurs personnels.

“Vous ne pouvez pas devenir membre avec nous, mais je transmets volontiers toute personne qui veut travailler dans un environnement professionnel comme le Sturm Gym à nos entraîneurs personnels.”

Entraîneur de boxe professionnel, homme d’affaires – l’année 2020 a beaucoup à offrir à Maurice Weber.

“Ma priorité numéro un est de m’établir comme entraîneur de boxe”, a déclaré Weber en souriant.

“Je pense qu’il est prudent de dire que ma retraite sera tout sauf ennuyeuse.”