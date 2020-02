Mauricio Sulaiman discute d’être témoin du pardon de l’ancien champion des poids lourds Jack Johnson sur la radio d’initiés de boxe

Publié le 18/02/2020

Un tort doit toujours avoir la possibilité d’être corrigé. Surtout quand cela n’aurait jamais dû avoir lieu au départ.

Dans une interview réalisée sur Boxing Insider Radio qui est diffusée tous les mardis et est disponible sur iTunes, Spotify et sur Boxinginsider.com, le président de l’organisme de sanction WBC, Mauricio Sulaiman a eu la chance de s’asseoir avec l’équipage pour discuter de l’un de ses plus fiers des moments. Témoin de la grâce présidentielle de Jack Johnson.

L’ancien champion des poids lourds Jack Johnson est à jamais intégré dans le sport de la boxe. Autrement dit, il est impossible de raconter toute l’histoire du sport sans mentionner son nom.

En 1908, Johnson est devenu le premier boxeur afro-américain à remporter le titre mondial des poids lourds. Cet exploit à lui seul serait significatif en soi, mais cet accomplissement est amplifié 100 fois lorsque l’on considère le paysage dans lequel Johnson a concouru.

De 1877 aux années 1950, les lois de Jim Crow ont imposé de lourdes restrictions à celles de couleur. Il a imposé une forte ségrégation raciale dans le sud des États-Unis. Les effets et les objectifs de cette loi étaient simples. L’interaction entre les blancs et ceux de couleur a été interrompue. Les lois imposaient également des restrictions importantes à la liberté et aux opportunités de ceux qui étaient de couleur.

Sans vraiment grandir de nos jours, il peut devenir difficile de comprendre comment une telle loi pourrait être adoptée et mise en vigueur pendant près de 100 ans, mais elle l’a été.

Ce que Johnson a pu accomplir en remportant un titre mondial était non seulement ardu mais aussi audacieux à bien des égards.

Pensez-y. Seriez-vous capable non seulement de faire votre travail, mais de le faire au plus haut niveau si vous étiez essentiellement interdit d’interagir avec une autre race? Probablement pas.

Pendant des années, Johnson a conservé de manière impressionnante son titre mondial des poids lourds. En fait, impressionnant ne semble pas être un mot assez fort pour ce que Johnson a pu accomplir. Cela fait près de 100 ans que Johnson a mis un pied à l’intérieur d’un ring, en 1931, mais il détient toujours le 14e plus grand nombre de victoires en titre de l’histoire des poids lourds.

Tout au long de la carrière de Johnson, il a été forcé de faire face au genre d’épreuves et de tribulations qui briseraient un homme normal.

Le 18 octobre 1912, Johnson est arrêté et accusé d’avoir violé le Mann Act.

Quelle est exactement la Mann Act que vous vous demandez peut-être. Eh bien, c’est simple. Il a empêché des individus de transporter certaines femmes qui étaient connues pour être des prostituées à des fins sexuelles dans d’autres États.

Inutile de dire que c’était un crime dont Johnson n’aurait jamais dû être accusé.

Alors qu’est-ce qu’un homme doit faire?

Rendez-vous et commencez votre peine de prison? Faux.

Johnson s’est enfui et a continué sa vie en fuite pendant des années. Il finirait par se rendre et purgerait sa peine d’un an.

Cela peut ne pas sembler être un long passage derrière les barreaux, mais à tout moment, s’éloigner de vos proches est beaucoup trop long. Surtout quand vous étiez innocent du crime pour commencer.

Cela fait des décennies depuis le décès de Johnson, mais il y avait encore beaucoup de gens qui se battaient dans son coin. Pendant des années, les membres de la communauté de boxe se sont battus pour que Johnson reçoive une grâce présidentielle. Il lui a fallu des années pour le recevoir, mais en avril 2018, il a finalement connu la justice grâce au président Donald Trump.

C’était un casting de grands boxeurs étoilés qui étaient présents pour l’événement historique, et ils n’auraient pas pu être plus fiers.

Pour le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, il a fait partie de certains événements notables de l’histoire de la boxe. Mais celui-ci se classe près du sommet.

“Ce fut un moment énorme”, a déclaré Mauricio Sulaiman sur Boxing Insider Radio en rappelant ce que c’était que de voir Jack Johnson recevoir sa grâce présidentielle. «Nous nous sommes assis au bureau ovale. C’était Deontay Wilder, Lennox Lewis, Sylvester Salone, mon père Hector, moi-même et plusieurs autres. Lorsque le président Trump est entré, il était tellement heureux. C’est parce qu’il était un promoteur de boxe et qu’il aime la boxe. Nous avons passé tellement de temps à parler de boxe. »

Alors que le rattrapage et les souvenirs du sport de la boxe étaient quelque chose que Sulaiman et tous les participants ont apprécié, il était temps de passer aux choses sérieuses. Au crédit de Trump, il n’a fait aucune hésitation. Contrairement aux chiffres présidentiels précédents.

«Lorsque le moment est venu de pardonner à Jack Johnson, c’était un événement prévu depuis 30 ans. C’était sur le bureau de trois présidents différents mais aucun d’entre eux ne l’a signé. Donc, que le président Trump honore Jack Johnson et efface une grande injustice en présence de ces grands champions, c’était juste quelque chose de très spécial. »

Au fil des ans, le président Trump a reçu sa juste part de critiques. Il y a plusieurs raisons derrière cela, mais beaucoup croient que ses motivations sont toujours motivées par quelque chose qui est sous la surface. Cette fois cependant, cela semble loin d’être le cas.

«Nous devons reconnaître que ce n’était pas politique. Ce n’était pas de la politique. C’était une action humanitaire, c’était une action sportive. C’est quelque chose qui va au-delà. Je suis juste très heureux et fier d’avoir eu la chance d’y être. »