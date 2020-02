McComb, Cully et Joyce Impress à Belfast

Publié le 02/02/2020

Par: Oliver McManus

MTK Global a commencé son année à Ulster Hall,

Belfast le samedi soir avec carte de lever de rideau. Neuf combats en vedette,

après quelques abandons tardifs, avec The

Nuisance publique Sean McComb

servant de titre nominal.

Le joueur de 27 ans cherchait à remporter dix victoires sur dix après avoir décroché les neuf précédents en 14 mois. Son adversaire était un deuxième Argentin successif sous forme de Mauro Maximilliano Godoy. La dernière fois, contre Emiliano Rodriguez, il y a eu des moments difficiles avec McComb qui a subi une coupure au premier tour et a été abandonné au quatrième: à part cela, c’était huit manches assez confortables.

Crédit photo: compte Twitter mondial MTK

Godoy a apporté avec lui une expérience totale de 38

combat à la fois super léger et poids welter. L’âge de 30 ans est un ancien

champion national ainsi qu’un challenger au NABA et WBO Inter-Continental

niveau.

McComb se tenait grand et long sur le ring, mais

Godoy lui correspondait pour sa stature. C’est le combattant de Belfast qui a combattu sur le

pied avant, cependant, faisant pression sur son homme vers l’arrière. Après le premier coup de poing

semblait que son adversaire était dans deux esprits quant à ce qu’il avait lui-même

dans: il y avait le swing occasionnel erratique, mais, pour la plupart, il semblait

statique et nerveux.

Le combattant à la maison crépu et créatif avait l’air

assuré dans son approche du combat. Il ramassait des coups de poing et a répondu

bien aux moments de feu momentanés qui se sont présentés. McComb a pu adoucir

l’ambition de Godoy en maîtrisant le rythme du combat en toute simplicité.

Au fur et à mesure des rondes et McComb sur le

concours serré, l’Argentin est devenu plus rapide et lâche dans ses coups de poing.

Plusieurs grandes balançoires ont volé bien loin de la marque et, en revanche, McComb a été

tirer le meilleur parti des tirs courts, nets et pointus pour garder Godoy sous contrôle. dans le

quatrième tour McComb a intensifié la pression et a appliqué un tableau intelligent de

artillerie. Chaque coup de poing a vu la foule devenir un peu plus forte et c’était intelligent

travail de McComb – variant ses coups de poing mais avec une réelle méchanceté derrière eux tous.

Godoy a survécu à la ronde et peut-être que ceux d’Ulster Hall pensaient qu’il était plus

blessé qu’il ne l’a laissé.

Les cinquième et sixième arrondis étaient similaires

ne manquait pas de divertissement. McComb regarda dans la zone et était

assembler les poinçons avec une fluidité notable. Godoy a commencé à obtenir

poussé autour du ring avec McComb capable de manœuvrer le combat là où il

le voulait: ronger Godoy et ne pas le laisser faire un seul pas

en avant.

Au

conclusion du sixième tour Mauro Godoy a été retiré du concours par son

coin après s’être plaint de sa mâchoire. Pas étonnant non plus avec McComb

trouver de la joie au cours des six rondes grâce à une ventilation soutenue et calculée d’un

graveleux Godoy.

À léger le BUI Ireland National titre était proposé au gagnant entre Gary Cully et Joe Fitzpatrick. Le concours s’était déclenché lors de la construction avec

la paire allant nez à nez à la pesée. Les deux hommes étaient invaincus (9-0 et

10-0, respectivement) avant le combat homogène et très attendu.

Le natif de Naas, Gary Cully, 9-0, est sorti de l’arrière

de deux six rondes en 2019 tandis que Fitzpatrick, de Belfast, a terminé deux

se bat dans la distance alors qu’il revenait après une absence prolongée.

C’est le gaucher, Cully, qui a fait un

démarrage électrique de la procédure. Significativement plus grand, il a combattu à distance

et a encouragé Fitzpatrick à combler l’écart – ce qu’il a dûment fait. Cully craqué

son adversaire sur la joue, de la moindre occasion, et a laissé tomber son

homme. Fitzpatrick a trouvé ses pieds mais beaucoup trop rapidement et il était sur le dos

après. Il boxait agressivement mais ne pouvait tout simplement pas trouver le bon son

et Cully a pu le faire descendre, une fois de plus, avec un barrage de tirs sur le

Cordes. Après environ une minute et demie

l’arbitre en avait vu assez pour lancer le concours et déclarer Gary Cully le

nouveau champion national BUI.

Davey

Oliver Joyce et Lee

Haskins a lancé l’action significative avec la paire contestant la

vacant WBO European super bantamweight title. Joyce était dans son premier combat à

122lbs, après avoir été champion d’Europe WBO à plumes, et était contre un

ancien champion du monde IBF. Haskins a remporté les honneurs mondiaux au poids coq un couple

ans avant les défenses réussies contre Ivan Morales et Stuart Hall.

Malgré le pedigree, il est entré dans ce concours en tant qu’outsider.

Joyce de Mullingar, 32 ans, a connu la défaite lors de sa dernière

se battre alors qu’il succombait à la forte pression de Leigh Wood (Commonwealth

champion). Son adversaire Bristolian, 37 ans, a eu deux combats en deux ans

ce concours: les deux routines de six rondes.

Haskins a émergé avec une attelle autour de son genou

mais déplacé sans entrave. Il se mit rapidement à adopter sa position distinctive –

se penchant légèrement sur lui-même. Le premier tour a été un bon début car il a planté

pieds et regarda pour effacer les coups de poing à un rythme concerté. Son coup droit

continuellement tapoté Joyce et certaines combinaisons accrocheuses signalaient

son intention.

Pete Taylor, l’entraîneur de Joyce, a été clair avec son

instructions: “vous ne frappez pas assez.” L’élan est resté avec Haskins,

cependant, qui trouvait de l’espace pour le corps de Joyce avec un crochet gauche sur un certain nombre de

occasions. L’ancien champion du monde montrait son expérience en attendant

Le coude de Joyce pour se relever légèrement avant de poursuivre.

L’homme Mullingar a trouvé sa gamme après une

deux tours et engagé de manière proactive à partir du troisième tour. Il s’est rallié à

ses coups de poing et a commencé à charger après, lui-même, trouver un succès tangible.

Des tirs venaient à sa rencontre mais, maintenant, le combattant plus lourd montrait ce poids

avantage: marcher en avant et tirer des coups vers Haskins. Il y avait beaucoup

de sortie, mais ce n’était pas définitif quant au nombre de captures de Haskins propres.

Son adversaire a riposté et a frappé des coups de poing

ça et là qui vous rappelait sa classe. Pour la plupart, c’était

irrégulier et Joyce a pu garder son nez devant avec un corps plus soutenu

de travail. Le jeune homme avançait péniblement et se détendait aux épaules pour

atterrir des coups plus importants. Haskins n’avait pas l’air trop troublé, mais il était

définitivement sur le pied arrière.

A mi-parcours, l’élan était clairement

dans le coin de la maison et Haskins a frappé le pont après avoir pivoté sur sa jambe. Il

regarda avec un certain inconfort en se levant – peut-être que le genou

le processus – et Joyce frappait une cible ouverte, presque, avec le

Bristolian marchant avec précaution. Howard

Foster est intervenu à la fin du cinquième et Davey Joyce

a été déclaré vainqueur après un combat très divertissant.

Un huit rond sous le radar dénoyauté Lewis Crocker et John Thain ensemble dans la division poids welter. Invaincu

Crocker, 10-0, a été accueilli avec un respect enthousiaste par une foule locale pour un vrai

concours d’intensification. Thain, 17-4 ans, n’avait pas vu de bague depuis dix-neuf mois –

dernière en action contre Larry Ekundayo en juillet 2018.

Crocker a mené avec sa main droite à distance contre

un combattant qui était constamment en mouvement – tressaillant et mélangeant son chemin

à travers le ring. Le Crocker de Belfast avait l’air patient alors qu’il se familiarisait avec

Le style de Thain et enfermé en lui-même dans une certaine mesure; se permettant juste du temps

penser et ajuster.

L’Ecossais éminemment affable s’est accroché à son

armes à feu et a connu le succès avec un jab robuste qui a gardé Crocker en marche.

Des tirs plus lourds provenaient de Crocker mais il était certainement obligé de travailler par un

adversaire wiley. Le combattant à domicile invaincu en boîte avec plus de liberté que le

les rondes progressaient et semblaient à l’aise au rythme auquel il se battait. Trucs confortables de Crocker: 79-73 il

a pris le combat pour passer à 11-0.

Plus tôt dans la soirée, il y a eu des victoires pour Padraig McCrory qui a prolongé son record

à 10-0 avec six tours contre Lewis van Poetsch; Callum Bradley fait 4-0 à super plume après avoir souligné

Michael Horabin en quatre manches; Ruairi

Dalton battu Jose Aguilar 40-36 pour enregistrer sa deuxième victoire professionnelle; Damien Sullivan retourné à gagner

voies avec quatre tours contre Jiri Svacina pour aller 2-1 et; Pierce O’Leary est allé 4-0 après avoir blanchi Liam Richards sur quatre

Les manches.