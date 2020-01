McGregor démolit Cerrone en 40 secondes à l’UFC 246

Publié le 19/01/2020

Par: Sean Crose

Après une absence de plus d’un an, Conor McGregor est retourné dans l’octogone samedi soir où il a rencontré Donald «Cowboy» Cerrone dans un combat de poids welter de cinq rondes. L’événement principal de l’UFC 246 a présenté un passé où son premier Cerrone affrontait la plus grande star du sport, un homme qui n’avait pourtant pas gagné de combat, ni en boxe ni en arts martiaux mixtes, depuis 2016. Le match, diffusé en direct sur ESPN pay per view, a eu lieu à la T-Mobile Arena de Vegas. Se battant à 170 pour la troisième fois seulement de sa carrière, le 21-4 McGregor était impatient d’impressionner contre son adversaire vétéran très estimé 36-13.

Crédit photo: Compte Twitter ESPN

Tout d’abord, cependant, les fans ont été présentés avec le match revanche entre Ronda Rousey conquérante Holly Holm et une femme qu’elle a battu par décision partagée en 2015, Raquel Pennington dans une bataille prévue de trois rounds au poids coq. Bien que les deux aient été battus par la puissante Amanda Nunes, une bonne performance à Vegas remettrait le vainqueur sous les projecteurs. Le premier tour a vu le 12-5 Holm maintenir la gamme, puis travailler le 10-7 Pennington contre la cage. Pennington elle-même a réussi à placer Holm contre la cage à la fin de la manche, bien que Holm soit toujours en contrôle. En fait, Holm a réussi à garder Pennington dans le corps à corps pendant la majeure partie du deuxième tour.

Le troisième tour a été plus compétitif que les deux premiers. Pourtant, il était clair que Holm était simplement le plus fort et le plus qualifié des deux combattants. À 38 ans, le natif du Nouveau-Mexique est sorti de l’octogone avec une victoire à l’unanimité. En combattant intelligemment et en utilisant efficacement le corps à corps, Holm a pu dominer pendant la grande majorité du combat. “Je veux toujours faire beaucoup mieux que ma performance ce soir”, a déclaré Holm à Joe Rogan dans l’interview post-combat.

Il était temps pour l’événement principal. Et ce fut un court événement principal. Dans les secondes qui ont suivi le début du combat, McGregor a envoyé Cerrone trébucher avec un coup de tête tonitruant après avoir peut-être cassé le nez de l’homme avec des frappes aux épaules alors qu’il était au corps à corps. McGregor, simplement dit, a ensuite commencé à éteindre les lumières de Cerrone. L’arbitre Herb Dean a laissé les coups durer quelques instants, les sages sont intervenus et ont arrêté le match. “Irlande, bébé!” Cria McGregor dans le micro de Joe Rogan lors de la conférence de presse d’après-combat. «Merci à tous pour votre soutien!» Cria McGregor à la foule gracieusement. Ce fut un retour incroyable pour un homme dont l’avenir avait été trouble après avoir perdu respectivement contre Khabib Nurmagomadov et Floyd Mayweather.

“Je n’avais jamais rien vu de tel”, a déclaré Cerrone à propos du travail d’épaule de McGregor. «Je me suis fait fouetter le cul tôt.» En signe de bonne esprit sportif, les deux hommes se sont serré la main chaleureusement après le combat.