‘Merciless’ Mary McGee en action le 8 février dans une émission de retour

RINGSIDE 19/01/2020

Gary, «Merciless» de l’Indiana, Mary McGee revient dans le nord-ouest de l’Indiana le samedi 8 février après avoir remporté le championnat du monde junior des poids mi-moyens de la Fédération internationale de boxe (IBF) dans sa première défense de titre.

McGee a apporté promesse et pur bonheur à Gary, IN avec son triomphe en décembre et a toujours voulu apporter un championnat du monde à son peuple, sa ville!

Début décembre, McGee a impitoyablement détruit l’ancienne championne Ana Laura Esteche pour s’approprier la ceinture en cuir bleu clair et en or IBF, inspirant ainsi beaucoup de positivité à sa ville de Gary, dans le nord-ouest de l’Indiana.

Le 8 février, le Hammond Civic Center, à Hammond, dans le voisinage, accueillera une nuit d’action emblématique mettant en vedette 6 championnes dans 6 combats féminins professionnels, 2 affrontements de championnats du monde féminins, de nombreuses perspectives internationales, avec une pléthore d’actions dans 1 ring sur 1 nuit.

4 Champs Promotions, en association avec DiBella Entertainment, Team Empire Management, McGee House of Champions, LRP Network et #NextGenChamp présentent cette épreuve de force internationale.

Dans le Main Event, McGee (26-3, 14 KO) défend fièrement sa ceinture IBF contre le Super Lightweight Deanha “Silencer” Hobbs d’Australie (8-1, 5 KO).

Le Co-Main Event mettra en vedette l’ancienne championne Christina “Medusa” Linardatou (12-2, 6 KOs) dans sa tentative de regagner le Championnat Super Léger de l’Organisation Mondiale de Boxe (WBO) dans un combat en face de Prisca “Die Kriegerin” Vicot (11- 6, 2 KO) de France.

La toujours charismatique Melissa “Lil Miss Tyson” St. Vil (12-4-4, 1 KO), originaire d’Haïti, résidant maintenant à Brooklyn, NY, affrontera dans un affrontement léger de 10 rounds avec la candidate canadienne Jessica “The Cobra” ”Camara (7-1).

Le Bantamweight Prospect Ebanie «Blonde Bomber» Bridges (3-0, 2 KOs), d’Australie, fait ses débuts aux États-Unis dans un combat de 6 rondes contre Crystal «Baby Faced Assassin» Hoy (6-10-4, 3 KOs) du Kansas.

La toute première championne du monde et boxeuse lourde de Chicago, Leatitia “Baby Girl” Robinson (15-1, 9 KO), fait son retour sur le ring, après une interruption de 10 ans, dans un combat de 6 rounds avec Claire Hafner de New York ( 4-2).

Robinson a remporté le titre des poids moyens de la Fédération internationale de boxe féminine (IWBF) en 2002 avant de remporter le championnat des poids moyens de l’Association internationale de boxe des femmes (WIBA) en 2004 et l’a maintenu fermement jusqu’en 2006.

Sarah French (4-2-1), une banlieue nord-ouest de Chicago, a également été ajoutée à la programmation, après son défi au championnat Welterweight de l’Organisation internationale de boxe (IBO) avec Hannah Rankin en Écosse. L’adversaire sera bientôt nommé.

Le propriétaire de Team Empire Management, Brian Cohen, a déclaré: «Le nord-ouest de l’Indiana obtient le meilleur morceau de tarte qu’il puisse jamais goûter avec le retour de son champion. Mary est une boxeuse talentueuse et maintenant une honorable championne! Mary voulait apporter un championnat dans sa ville natale et je suis plus qu’extatique de pouvoir transmettre ses souhaits à son peuple.

Cohen a poursuivi: «Nous apportons tous les horizons à Hammond, dans l’Indiana, pour un spectacle et une expérience uniques que vous ne voudrez PAS manquer! Hammond Civic Center va frapper! Le 8 février, il n’y a qu’un seul endroit! Hammond Civic Center! Soyez ici pour célébrer de première main et vivre avec votre champion! »

Apparitions spéciales de l’ancienne championne des poids moyens de la World Boxing Association (WBA), Alicia «The Empress» Napoleon-Espinoza et de l’ancienne championne des poids moyens du World Boxing Council (WBC), Kali «KO Mequinonoag» Reis.

Les combats supplémentaires comprendront:

* Poids super welter Charles Conwell (11-0, 8 KOs) classé mondial par Cleveland, Ohio

* Poids moyen invaincu Isaiah Steen (13-0, 10 KOs) de Cleveland, Ohio

* Milwaukee, Rolando Vargas super léger du Wisconsin (4-0, 4 KO)

Lors de cet événement Histoire en devenir, les portes ouvrent à 16 h. Le pré-show commence à 17h00 avec First Bell à 18h00.

Hammond Civic Center – 5825 Sohl Ave, Hammond, IN 46320