Photo de Ken Murray / Icon Sportswire via .

Plus: Matthew Polly dans «Bruce Lee: A Life»

Tout juste sorti d’un avion de la Nouvelle-Orléans, Russillo parle de la victoire du LSU au championnat national contre Clemson (1h30), avant de parler à Matthew Polly, l’auteur de Bruce Lee: A Life, de la légende de Bruce Lee, de son voyage en Amérique, certaines de ses histoires grandioses et combats infâmes, sa mort prématurée, et bien plus encore (11:15).

