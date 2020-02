Mi Vida Loca – L’histoire triomphante et tragique de Johnny Tapia

Phil Jay 27/02/2020

Boxe HBO

Johnny Tapia est un nom synonyme de boxe. Un champion du monde multi-poids qui a concouru sur le ring à un niveau comparable pour les fans.

Né John Lee Anthony Tapia en 1967, le natif d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a connu une douleur bouillonnante dès ses premières années.

Le meurtre de sa mère Virginia, à l’âge de huit ans, était trop atroce à supporter pour le jeune Tapia. Quelque chose qu’il emporterait avec lui jusqu’à son dernier souffle.

Emménageant avec ses grands-parents en 1975, Tapia s’engage sur la voie de la gloire mondiale qui côtoie une «vie folle» que le soi-disant «Baby-Faced Assassin» n’a jamais choisi de supprimer ou de cacher.

S’entraînant à être un combattant d’un adolescent, il était clair que Johnny avait une capacité naturelle – un instinct de combat.

Gagner son premier combat amateur en seulement trente secondes, il est finalement devenu professionnel en 1988.

C’était un peu plus tard que prévu à l’âge de 21 ans. Un rêve olympique avait longtemps été laissé de côté.

Un peu enthousiaste lors de son premier combat rémunéré, Tapia a finalement obtenu un match nul en quatre rounds avec Efren Chavez, un boxeur non annoncé qui n’a combattu qu’une fois de plus après l’affrontement.

Se dépoussiérant, Tapia était de retour en action deux semaines plus tard et par la suite dans la colonne des victoires après avoir battu le James Dean 7-0.

Quinze autres victoires ont suivi alors que Tapia est passé à un tir au titre USBA. Ce que beaucoup ne savaient pas à l’époque, c’était le fait que Tapia combattait des démons importants en dehors du ring.

Accro à la cocaïne et impliqué dans un monde de gangland, Tapia jonglait avec sa carrière avec un côté beaucoup plus sombre.

Gagner le bracelet USBA via un arrêt de onzième round de Ronald Gomez en 1990 était apparemment le début de la fin.

Plus Tapia se levait et plus les éloges lui venaient, plus la responsabilité lui incombait à l’extérieur.

Malgré avoir fait quatre défenses de sa ceinture et travaillé vers un titre de champion du monde à la fin des années 1990, son monde s’écroulerait avant qu’il ne commence vraiment.

Une arrestation pour intimidation a coïncidé avec l’échec de Tapia à plusieurs tests de dépistage de drogue et la suspension provisoire du combattant par la Commission du Nouveau-Mexique.

Dans une sortie de prison pour un total de trois ans et demi, Tapia était dans un mauvais endroit. En route vers un certain oubli.

Pendant son temps hors du ring, Tapia avait rencontré sa future épouse Teresa Chavez, qui serait finalement la colle pour réparer son âme troublée – pour la prochaine décennie au moins.

L’aidant à se nettoyer, Teresa était toujours présente dans le coin de Tapia alors qu’il se lançait finalement dans une carrière de haut niveau tardive.

Sa poursuite de ce qui semblait être une opportunité de titre mondial déjà accordée a renaît en 1994. Un KO de quatrième ronde de Jaime Olvera à Tulsa a allumé le fusible.

Trois autres triomphes ont suivi jusqu’à ce qu’une fissure au sommet de la NABF soit débarquée en juillet. La ceinture serait la clé de Tapia pour le titre mondial dont il rêvait.

Le WBO nouvellement formé a ratifié Tapia face à Henry Martinez pour la sangle vacante. Profitant de sa soirée décisive à la maison, Tapia n’est devenu que le cinquième homme à détenir son titre de poids coq junior.

Ce que peu de gens en dehors du cercle de Tapia étaient au courant, c’est que le nouveau champion du monde était toujours aux prises avec sa dépendance. Il n’était jamais vraiment parti.

Entre les combats, Tapia subirait des éruptions continues. Ils pourraient durer des jours ou des semaines jusqu’à son prochain combat. Malgré cela, Tapia est resté invaincu d’une manière ou d’une autre pendant les cinq années suivantes.

Plusieurs titres mondiaux ont suivi sous la direction de Teresa, qui était maintenant son manager et gardait à juste titre Johnny aussi actif que possible.

Juste avant le début du nouveau millénaire, Teresa a décidé d’aider son mari dans une dernière tentative de conquérir ses démons. Déjà une star de la boxe très appréciée et au sommet de son art, cette vie potentiellement stable à la maison manquait toujours à Tapia et à son épouse.

FERMETURE

Teresa a engagé des enquêteurs privés pour enquêter sur le meurtre de sa mère quelque 24 ans auparavant. Après des mois de recherche, l’affaire a été incroyablement résolue.

Mais la fermeture n’est jamais vraiment venue de la situation. Cela était dû au fait que le tueur était déjà mort.

Huit ans auparavant, l’homme responsable, connu de la mère de Johnny, est décédé dans un accident de voiture. Johnny est resté le cœur brisé.

Dans un documentaire de 2011 avec HBO, Johnny a expliqué que tout ce qu’il voulait était de tuer l’homme qui avait poignardé sa maman plus de 20 fois. Le résultat n’a pas eu l’effet souhaité.

Ajoutez à cela la coïncidence que Tapia a découvert cette information tragique quelques semaines seulement avant son prochain combat, une tempête parfaite s’était préparée.

Les événements ont culminé avec la perte de Johnny contre Paulie Ayala, qui allait devenir son ennemi de carrière, aux côtés du rival d’Albuquerque Danny Romero Jr.

Ayala en avait probablement fait assez pour battre un Tapia légèrement hors de gamme la nuit à Mandalay Bay en 1999, mais c’est le match revanche seize mois plus tard qui a le plus fait mal.

Tapia a brillé au MGM Grand mais a finalement été refusée. Il n’a pas caché ses sentiments la nuit.

Ayant besoin d’une escorte sur le ring, Tapia souffrait à nouveau d’une douleur considérable. Ce fut une constante qui éleva continuellement la tête et aboutit à un diagnostic de santé mentale pour Johnny.

Faire face à des revers est venu avec des signes avant-coureurs pour Tapia et ceux qui l’entouraient. Il pouvait disparaître pendant des jours et avait fait une surdose de coke plusieurs fois auparavant.

En 2002, et à l’âge de 35 ans, Tapia a combattu son combat le plus prestigieux à ce jour. Encore une fois, cela signifiait plus de mal car Marco Antonio Barrera a dominé leur rencontre.

Les combats sont devenus peu fréquents alors que Johnny déraillait de plus en plus. Ces jours manquants se transformaient parfois en semaines AWOL.

CRUEL

Prendre sa retraite en 2005 avant de revenir encore en 2007, c’est cette finalisation qui a conduit à une nouvelle tragédie.

Un mois seulement après l’annonce de sa victoire à la retraite, Tapia a été transporté à l’hôpital avec une nouvelle surdose de cocaïne.

Dans un coup du sort, le cornerman de Johnny, Robert Gutierrez, également le frère de sa femme Teresa, a été tué dans une collision de véhicule alors qu’il se rendait à Tapia à l’hôpital.

Après avoir récupéré, Tapia ne s’est jamais entièrement pardonné la mort de Robert, qui avait 39 ans. Le neveu de Tapia, Ben Garcia, était également dans la voiture et n’a pas survécu. Il n’avait que 23 ans.

Un homme qui se débattait déjà constamment était à jamais testé. Poussé vers le bord et pas seulement à l’intérieur de l’anneau.

En 2010, à la suite d’une nouvelle période d’obscurité, Tapia a fait un retour en trois combats. Toutes victoires, Johnny a finalement fermé son chapitre de combat en juin 2011.

Le très apprécié champion du multi-poids était désormais un ancien boxeur. Il s’est tourné vers le coaching des jeunes en devenir afin de combler l’écart.

Rien ne comblerait autant le vide que la compétition. Mais il semblait que Johnny ait trouvé une sorte de pêche intérieure en transmettant ses connaissances.

Bien que ces démons n’aient jamais complètement quitté son épaule, Tapia essayait de construire un héritage pour sa famille. Son équipe Tapia Gym, où de nombreux jeunes combattants en difficulté s’étaient déjà basés, n’était que le début.

Comme Johnny l’a dit lui-même, il ne refuserait jamais personne s’il avait besoin de se concentrer dans sa vie. C’était la façon de Johnny de redonner, et peut-être sa façon de réparer ses ennuis passés.

DÉVASTATION

Juste au moment où sa vie commençait à faire un détour par le surnom de «Mi Vida Loca», une dernière dévastation allait suivre.

Le 27 mai 2012, Johnny Tapia a été retrouvé mort. Pas d’une surdose de médicament, mais d’une insuffisance cardiaque. Ce fut un coup cruel pour l’épouse Terese.

S’adressant à la presse dans son gymnase à la suite de son décès, Teresa a été obligée de le signaler.

“Cela montre qu’il n’est pas mort d’une surdose de drogue”, a déclaré Teresa concernant le rapport d’autopsie. «Cela ne fait pas disparaître la douleur. Mais je sentais que je devais dire cela. »

Des années de toxicomanie ont fait des ravages dans le cœur de Johnny et l’ont arraché à sa famille – dont trois garçons avec Teresa, à l’âge de 45 ans seulement.

Le monde de la boxe a versé beaucoup de larmes à l’époque, et huit ans plus tard, nous manquons toujours le sourire éblouissant de Johnny, qui pourrait illuminer n’importe quel ring de boxe.

Il n’y en aura jamais d’autre comme lui.

Johnny ‘Mi Vida Loca’ Tapia: 1967 – 2012

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay