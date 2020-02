Michael Conlan vs Belmar Preciado pour MSG le 17 mars

Ringside 04/02/2020

Le poids plume irlandais Michael Conlan fera son pèlerinage annuel de la Saint-Patrick au Hulu Theatre du Madison Square Garden en 10 rounds contre le vétéran colombien Belmar Preciado.

«Mick» Conlan-Preciado le 17 mars et une épreuve de force féminine de 10 plumes entre les invaincues Mikaela Mayer et l’ancienne championne du monde des plumes Melissa Hernandez sera diffusée en direct en anglais et en espagnol sur ESPN + à partir de 20 h. ET / 17 h PT.

Trois jours avant, Shakur Stevenson, le phénomène de 22 ans à l’aube de la grandeur livre pour livre, fera la première défense de son titre mondial WBO poids plume samedi 14 mars contre le triple challenger mondial Miguel ” Escorpión ”Marriaga au Théâtre Hulu au Madison Square Garden.

Promu par Top Rank, les billets pour les cartes Stevenson-Marriaga et Conlan-Preciado sont au prix de 200 $, 100 $, 70 $, 40 $ et 30 $ (hors frais applicables) et seront en vente le vendredi 7 février à 12 h. ET. Les billets peuvent être achetés à la billetterie du Madison Square Garden, dans tous les points de vente Ticketmaster, facturés Ticketmaster par téléphone (866-858-0008) et en ligne sur www.ticketmaster.com ou www.MSG.com.

Pour un temps limité, lors de l’achat d’un billet en ligne pour l’une de ces cartes, vous aurez alors la possibilité d’acheter des billets à prix réduit pour l’autre événement.

Conlan (13-0, 7 KOs) a fait du Hulu Theatre de Madison Square Garden son domicile professionnel, alors qu’il est devenu professionnel devant une foule à guichets fermés le jour de la Saint-Patrick en 2017. Dans les années qui ont suivi, il a obtenu son diplôme de perspective à candidat, car il est le candidat n ° 1 pour le titre détenu par Stevenson. Il est allé 3-0 en 2019, y compris une victoire par décision en décembre sur l’ennemi olympique Vladimir Nikitin. Preciado (20-2-1, 13 KOs) fera sa troisième apparition sur le ring en dehors de sa Colombie natale, et il en a remporté deux d’affilée depuis une perte de KO face à l’ancien challenger du titre mondial Hiroshige Osawa.

“Je suis honoré de retourner à la Mecque de la boxe, Madison Square Garden, et de me battre pour la quatrième Saint-Patrick de suite”, a déclaré Conlan. «Je sais à quel point Preciado est difficile, mais ce combat est un excellent test alors que je continue sur ma voie pour devenir champion du monde. Les combats à New York sont très spéciaux pour moi. Les fans ont été très solidaires dès le début lors de mes débuts professionnels le jour de la Saint-Patrick en 2017, et j’ai hâte de proposer un autre spectacle formidable pour eux cette année. “

“Les fans seront là pour voir Conlan, mais notez mes mots, ils se souviendront de moi”, a déclaré Preciado. «Je suis plus qu’un autre« adversaire ». Quand je gagne, je ne serai pas surpris. Je suis prêt pour 10 rounds difficiles. »

Mayer (12-0, 5 KOs), qui est devenu pro en août 2017 après avoir représenté les États-Unis aux Jeux olympiques de Rio de 2016, a dominé les rangs rémunérés. L’une des meilleures joueuses de la division des 130 livres, elle a combattu pour la dernière fois le 26 octobre sous la carte de crédit de Shakur Stevenson-Joet Gonzalez, éliminant Alejandra Zamora en six rounds. Hernandez (23-7-3, 7 KO), vainqueur de quatre de ses cinq derniers matchs, a remporté le titre mondial WBC poids plume féminin en 2012. En avril dernier, elle a dominé Selina Barrios, alors invaincue, en huit manches.

“Je suis ravi de me battre à nouveau à New York, en particulier le jour de la Saint-Patrick au Madison Square Garden”, a déclaré Mayer. «J’adore affronter un ancien champion du monde parce que ça va faire un événement très compétitif et passionnant. Je suis également heureux d’être sur une carte Mick Conlan. Il a une énorme base de fans irlandais et européens que j’espère impressionner et transformer en fans. Rendez-vous à MSG! ”

Pour plus d’informations, visitez www.toprank.com, www.espn.com/boxing; Facebook: facebook.com/trboxing; Twitter: twitter.com/trboxing.

Utilisez les hashtags #StevensonMarriaga et #ConlanPreciado pour rejoindre la conversation sur les réseaux sociaux.