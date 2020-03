Michael Dutchover fait la une de la nuit des champions de Thompson Boxing le 14 mars

RINGSIDE 10/03/2020

Le prospect léger Michael “West Texas Warrior” Dutchover (13-1, 10 KO), prendra la première place lors de l’événement “Night Of Champions” de Thompson Boxing le samedi 14 mars, en direct de l’hôtel Doubletree à Orange, en Californie.

Dutchover affronte le puissant combattant bouleversé Rafael «Guerrerito» Reyes (18-10, 14 KO) dans un combat de huit rounds pour le Main Event. Michael Dutchover est co-promu par Thompson Boxing and Banner Promotions.

Originaire de Midland, au Texas, le géant de Dutchover, âgé de 22 ans, vient de vivre sa première défaite en carrière contre Thomas Mattice, qui a pris fin de manière controversée en raison de l’arrêt de l’action par le médecin. Dutchover, qui est entraîné et dirigé par Danny Zamora, et s’entraîne à Santa Fe Springs, en Californie, cherche à rebondir et à reprendre une séquence de victoires.

“Je cherche à revenir plus fort que jamais quand je monterai sur le ring le 14 mars”, a déclaré Dutchover. «J’ai beaucoup appris sur moi après mon dernier combat et je sais ce qui doit être fait pour revenir en haut. J’adore me battre dans le sud de la Californie, c’est ma deuxième maison pendant que je m’entraîne et que je vis ici, et je suis plus que prêt à déployer de grands efforts. »

Pas trop confiant quant à ses chances, Dutchover connaît bien des adversaires puissants qui ont tenté de ruiner sa séquence de victoires et Rafael Reyes n’est pas différent avec quatorze de ses 18 victoires à venir par KO.

“Mon adversaire ne sera pas un combat facile”, a déclaré Dutchover. «Il a remporté de nombreux combats par KO et vient dans le comté d’Orange pour gagner. Je m’attends à être testé et je devrai travailler dur pour une victoire. »

Dutchover a mis le travail en essayant d’effacer les imperfections créées sur son record lors de sa sortie en septembre dernier et il s’est battu avec son coéquipier léger Ruben Torres, qui est également signé avec Thompson Boxing.

“Le camp est toujours très difficile”, a déclaré Dutchover. «Je travaille intelligemment dans le gymnase et l’entraîneur Zamora a conçu un excellent plan de match. Nous avons des tonnes de sparring dans le sud de la Californie et je travaille toujours pour aller mieux. J’ai toujours l’impression que le camp d’entraînement est plus difficile que le combat. Ne vous y trompez pas, je chercherai un KO et je sais que les fans assisteront à un grand combat plein d’action. “

Night of Champions est un ÉVÉNEMENT PRIVÉ, sur invitation uniquement; cependant, les fans de batailles peuvent regarder toute l’action sur TB PRESENTS qui sera diffusée en direct le samedi 14 mars prochain sur Facebook, ThompsonBoxing.com et notre chaîne YouTube à 20h20. PT / 23 h 20 ET.

UNDERCARD

Dans la co-fonctionnalité de 8 rounds «Night of Champions», Manuel Flores léger (8-0, 5 KOs) de Coachella, CA, affronte Leonardo Reyes (8-21, 3 KOs) de Tijuana, au Mexique.

Le poids plume Arnold Dinong (6-0, 1 KO) de Daly City, CA combat le vétéran dur Dihul Olguin (14-13-4, 9 KO) de Guadalajara, Mexique (6 rounds).

Ouverture de “Night of Champions” dans un combat de quatre rounds sera Lazaro Vargas super poids coq d’Indio, CA, faisant ses débuts professionnels contre Ulises Rosales (0-2) de Tijuana, Mexique (4 rounds)

Toute l’action sera diffusée en direct sur TB Presents via notre page Facebook, notre chaîne YouTube et ThompsonBoxing.com. Appel à chaque seconde de l’action Beto Duran avec les commentaires d’experts de Doug Fisher.

Le livestream commence à 20h20. PT / 23 h 20 ET.