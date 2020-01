Michael Seals s’assoit avec la boxe Radio Insider pour discuter de son prochain concours contre Eleider Alvarez

Publié le 15/01/2020

Les opportunités ne sont pas offertes à tout le monde, en particulier dans le sport de la boxe. Il y a eu de nombreux combattants tout au long de l’histoire du sport qui ont fait toute leur carrière sans se voir décerner un titre mondial.

Pour Michael Seals, concurrent de Light Heavyweight âgé de 37 ans, il a la chance de se rapprocher d’un objectif que beaucoup n’ont pas donné.

Lors d’une interview sur Boxing Insider Radio qui est diffusée tous les mardis et est disponible sur iTunes, Spotify et sur Boxinginsider.com, Micheal Seals a discuté de son enthousiasme pour le plus grand combat de sa vie contre Eleider Alvarez le 18 janvier, ainsi que de ses plans futurs s’il devait repartir avec la victoire.

Ce fut une longue carrière de 12 ans pour Seals, qui a grandi à l’origine en Alabama. Si vous avez été dans le sud, vous savez très bien à quel point le football règne en maître. Seals était autrefois un joueur de football, et un bon joueur à part entière. Après avoir réalisé qu’il était peu probable que ses rêves de devenir un joueur de football professionnel se réalisent, Seals a décidé de changer de sport.

26 combats plus tard, Seals aura désormais l’opportunité d’une vie lorsqu’il affrontera l’ancien champion du monde Eleider Alvarez (24-1, 12 KO) au Turning Stone Resort & Casino, à Vérone, New York, le 18 janvier.

“C’est un grand combat, le vainqueur de son combat pour un titre mondial”, a déclaré Seals sur Boxing Insider Radio. «Ce serait une carrière définissant la victoire. Les minutes et les heures bougent au ralenti, c’est ce que l’on ressent. »

Il n’y a rien sur le CV de Seals (26-2, 18 KOs) qui indiquerait qu’il est prêt pour un adversaire du calibre d’Alvarez. Cette déclaration pourrait sonner vrai en termes de CV de boxe professionnelle, cependant, Seals a le genre d’expérience à la fois dans et hors du ring que vous ne pouvez tout simplement pas enseigner.

«Nous nous sommes préparés à tout parce que c’est un combattant dynamique. Je suis prêt pour une guerre mais je suis aussi préparé pour un match de boxe de haut niveau. Quoi qu’il apporte, je suis prêt. Je n’ai pas une tonne d’expérience amateur, mais j’ai affronté beaucoup de prétendants et de champions quand je suis arrivé. “

L’ancien champion du monde des poids lourds Wladimir Klitschko figure parmi une liste impressionnante de partenaires d’entraînement. Cela a peut-être été une excellente expérience d’apprentissage, mais Seals a rapidement découvert pourquoi Klitschko avait l’une des courses les plus dominantes de l’histoire de la boxe.

«Il m’a frappé avec un bras droit, je l’ai senti dans mes orteils», a déclaré Seals en riant. «Je l’ai enduré malgré l’homme et je lui ai donné du bon travail.»

Les leçons de Klitschko ont peut-être été douloureuses, mais elles l’ont certainement aidé à atteindre le stade sur lequel il se trouve actuellement. Pourtant, même avec la précieuse expérience qu’il a acquise tout au long de sa carrière, personne ne s’attend à ce qu’il remporte la victoire.

«Beaucoup de gens comptent sur moi. Là, ce qui fait de moi un outsider fou dont j’arrive d’où ils viennent mais ils ne me connaissent pas, je me connais. “

Les phoques peuvent croire que tout le monde est fou de l’avoir compté contre Alvarez, mais s’il parvient à gagner, sa préférence pour son prochain adversaire inciterait beaucoup à croire qu’il l’est peut-être vraiment.

“Beterbiev, c’est ce que je veux ensuite.”

Si les Sceaux peuvent faire ce que beaucoup pensent qu’il ne peut pas, ce qui revient en fait à la victoire bouleversée, alors un rendez-vous avec Beterbiev l’attendra ensuite.

