Mick Conlan se tourne vers la cuisine de quarantaine, dit: «Inscrivez-moi à Bake-Off!

Nouvelles de boxe du monde 30/03/2020

La star de boxe de haut rang Mick Conlan a mis la main à la préparation d’une tempête comme médicament pour faire face à la fermeture mondiale actuelle.

L’Irlandais invaincu, qui a vu son affrontement du 17 mars annulé plus tôt ce mois-ci en raison du coronavirus, a impressionné ses partisans sur les réseaux sociaux.

Soufflant des gâteaux au fromage à gauche, à droite et au centre, Conlan l’a suivi récemment avec un impressionnant pain aux bananes.

Conlan a même gloussé qu’il pourrait être prêt pour une émission de cuisine télévisée dans un avenir proche.

«Inscrivez-moi à Bake Off! – Deuxième cheesecake coincé en quarantaine », a déclaré Conlan.

«Ce… a fait ressortir le fabricant de gâteaux au fromage en moi. J’aurais peut-être trouvé ma nouvelle vocation. »

Cuit du pain aux bananes aujourd’hui, je suis prêt pour l’hibernation 😂 pic.twitter.com/Fom5DM0DOm

– Michael Conlan (@ mickconlan11) 28 mars 2020

Comme le reste d’entre nous, Conlan a une masse de temps supplémentaire sur ses mains alors que COVID-19 parcourt la planète. La situation actuelle devrait durer au moins six semaines ou plus.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

Inscrivez-moi à Bake Off 😂 Le 2ème cheesecake restera en quarantaine! Cette merde a fait ressortir le fabricant de gâteau au fromage en moi 👨‍🍳 J’aurais peut-être trouvé ma nouvelle vocation 😂 pic.twitter.com/MhCs1ORmf1

– Michael Conlan (@ mickconlan11) 22 mars 2020

Ce qui devient une apparence new-yorkaise habituelle le jour de la Saint-Patrick a été annulé à la dernière minute. Et ce, malgré le fait que Conlan ait fait le voyage et ait voulu se battre à huis clos.

Passer du temps dans un NYC désert a frappé Conlan à quel point la situation actuelle est grave. Mais maintenant, Conlan trouve quelque chose de positif à faire avec son temps.

Il y a quelques semaines, c’était un scénario complètement différent pour l’Olympien 2016.

«Le combat est terminé. Éviscéré, c’est le moins qu’on puisse dire. J’ai passé beaucoup de temps loin de ma famille et dépensé beaucoup d’argent pour m’entraîner, mais malheureusement, cela a été reporté. J’espère avoir une date très bientôt!

«Souhaitant la santé de tout le monde en ce moment étrange. Quelle folle journée », a déclaré Conlan le 13 mars.

FAIRE UNE BLAGUE

Après l’annulation du combat de Conlan et Shakur Stevenson qui devait avoir lieu quelques jours plus tôt, Top Rank a ensuite publié un communiqué.

En raison de la pandémie de COVID-19, Top Rank a reporté tous les événements prévus pour mars et avril. Nous suivons la situation de près.

«Nous reprogrammerons les émissions dès que cela sera sûr et raisonnable. La santé et la sécurité de nos combattants, de notre personnel et de l’incroyable équipe de production d’ESPN est la chose la plus importante lors de la planification de nos prochaines étapes.

«Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons apporter à nos fans fidèles une boxe de classe mondiale. Mais faire preuve de prudence est la chose la plus prudente à faire en ce moment. »