Mick Conlan sur un contrat MSG de cinq ans, le retour de l’Irlande et Belmar Preciado

Mick Kane 15/02/2020

📾 Mikey Williams

Mick Conlan a pris de l’importance au sein de l’Ă©quipe irlandaise qui a remportĂ© des mĂ©dailles aux Jeux olympiques, aux Jeux du Commonwealth et aux Championnats du monde. Le joueur de 28 ans a fait la une des journaux lors de sa dĂ©faite controversĂ©e face au Russe Vladimir Nikitin Ă Rio 2016.

PremiĂšrement, Conlan devait ajouter Ă sa rĂ©colte de mĂ©dailles de bronze olympique, mondial, europĂ©en et d’or du Commonwealth. Mais au lendemain, il a affirmĂ© que les juges de l’AIBA Ă©taient corrompus.

Certains juges et arbitres ont par la suite été exclus de la compétition.

À la fin de l’annĂ©e derniĂšre, l’homme de Belfast Conlan a finalement eu la chance de se venger de Nikitin, battant le Russe par dĂ©cision unanime.

Dans un entretien exclusif avec World Boxing News, Conlan n’hĂ©site pas Ă dire qu’il n’a rien contre le Russe lui-mĂȘme.

“Écoutez, c’Ă©tait fantastique”, a dĂ©clarĂ© Conlan Ă WBN. “Comme je l’ai dit prĂ©cĂ©demment, je n’ai jamais eu de mauvais sang avec Vladimir personnellement. Ce sont les juges de Rio mais l’importance du combat et de l’avoir surtout dans le jardin. C’est l’endroit oĂč j’ai recommencĂ© ma carriĂšre de boxe.

«Commencer dans le jardin et terminer cette histoire dans le jardin Ă©tait spĂ©cial. Pour le faire Ă New York, c’est certainement une maison pour moi. C’Ă©tait une super soirĂ©e, une sensation spĂ©ciale. »

Alors que la Saint-Patrick approche à grands pas, Conlan se retrouve à nouveau réservé pour les combats à New York.

«Le Jardin m’a rĂ©servĂ© pour cinq ans», explique Conlan. “C’est donc l’annĂ©e numĂ©ro quatre le jour de la St Patrick maintenant. Je suis excitĂ©, ça va ĂȘtre une super soirĂ©e de boxe, comme ça a Ă©tĂ© et sera toujours pour moi.

«C’est chez moi depuis chez moi. Le jour de la St Patrick Ă New York, plein d’Irlandais, les gens deviennent fous. Je suis ravi et vraiment impatient. “

PRECIADO

Aligné pour Conlan est le colombien de 31 ans, Belmar Preciado qui a un dossier de 20-2-1 avec 13 KO.

“Je connais un peu de lui (Preciado) maintenant”, me dit Conlan. “Je l’ai regardĂ© un peu. Il est agressif et a quelques bonnes victoires.

«Il n’est pas en reste. C’est quelqu’un qui vient bouleverser le chariot Ă pommes et me dĂ©coller la tĂȘte. Et c’est un puncheur avec un bon ratio de KO. Il cherchera Ă me mettre KO. J’en suis excitĂ©.

«Je crois que le gars viendra et essaiera de me retirer la tĂȘte. D’aprĂšs ce que vous voyez de lui dans le passĂ© et les combattants auxquels il a Ă©tĂ© confrontĂ©, c’est son style, c’est ce qu’il fait. “

Conlan ne regarde pas trop loin ce combat, mais s’attend Ă se battre Ă nouveau en Irlande cette annĂ©e.

«Je veux d’abord Ă©liminer celui-ci. Je ne peux pas vraiment penser Ă ce qui va suivre, mais je sais qu’il y a quelque chose de prĂ©vu en Irlande ensuite.

“Je suis vraiment impatient de cela, mais j’ai besoin de me concentrer sur cela.”

Mick Kane est un Ă©crivain du personnel de World Boxing News. Suivez Mick sur Twitter @MickKaneMMA