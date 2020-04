Miguel Berchelt parle du verrouillage de COVID-19, possible bataille d’Oscar Valdez

RINGSIDE 16/04/2020

📸 Mikey Williams

Son message est limpide. Le champion du monde WBC des super-plumes, Miguel «El Alacran» Berchelt (37-1, 33 KOs), veut tous les grands noms. Qu’il s’agisse de la star de l’action mexicaine Oscar Valdez, du champion IBF Joseph “JoJo” Diaz, du champion WBA RenĂ© Alvarado, du champion WBO et de l’Ă©curie promotionnelle Jamel Herring, ou des vedettes lĂ©gères Vasiliy Lomachenko et Gervonta Davis, Berchelt a hâte de revenir Ă l’action.

Le natif de Cancun, qui a fait six dĂ©fenses de son titre mondial, a rĂ©cemment parlĂ© avec Lupe Contreras. Voici ce qu’il avait Ă dire.

Sur ce qu’il a fait pendant la pandĂ©mie de COVID-19

«Nous restons toujours à la maison et nous protégeons de ce mauvais virus qui a tué beaucoup de gens.

«Nous prenons soin de nous en restant à la maison. Nous essayons de rester actifs. Nous savons que nous devons prendre toutes les précautions nécessaires car nous sommes des athlètes de haut niveau et nous devons être prudents. »

S’entraĂ®ner pour un combat sans savoir quand il se battra Ă nouveau

“Eh bien, c’est très difficile. Heureusement, nous avons la possibilitĂ© d’avoir une marchette fixe Ă la maison. J’ai essayĂ© de courir un peu, et je fais un peu de shadowboxing, abs, push-ups. Mais c’est essentiellement ça. Je crois que ce n’est pas la mĂŞme chose que l’entraĂ®nement au gymnase, mais nous devons nous rappeler que nous ne vivons pas de rester en forme, et Ă cause de cela, nous devons rester actifs.

«Personne ne sait vraiment quand cette pandĂ©mie sera terminĂ©e. Mais nous avons parlĂ© au prĂ©sident de haut rang, Todd duBoef, et il nous a fait des mises Ă jour. Nous espĂ©rons que ce sera bientĂ´t fini. Ils ont pensĂ© Ă toutes les alternatives, et l’un d’eux pourrait avoir des combats sans le public. Je pense que cela pourrait ĂŞtre un grand accomplissement car tous les combattants sont lĂ . Beaucoup d’entre nous gagnent leur vie simplement en boxant. Je crois Ă©galement que les rĂ©seaux de tĂ©lĂ©vision recherchent du contenu car ils manquent de contenu en ce moment. Nous espĂ©rons que cela se terminera bientĂ´t afin que nous puissions mener le combat {Oscar Valdez}. »

Sur Oscar Valdez et son entraîneur, Eddy Reynoso

«Oui, bien sĂ»r, je crois qu’Oscar est un grand combattant. Je le respecte beaucoup, mais maintenant nous devons nous affronter. Je pense qu’Eddy Reynoso est venu ajouter beaucoup de bonnes choses Ă son coin. Il a Ă©galement fait du bon travail avec Canelo Alvarez et Ryan Garcia. Maintenant, il le fait avec Oscar Valdez. C’est une excellente Ă©quipe, mais de mon cĂ´tĂ©, je suis le champion et j’ai aussi un excellent entraĂ®neur Ă Alfredo Caballero. Ce sera un grand combat entre les combattants mexicains et les entraĂ®neurs mexicains. »

Si le style agressif de Valdez fonctionnera contre lui

«Non, je pense qu’ils devront trouver une bonne stratĂ©gie. Il convient de noter que Oscar a dĂ©jĂ subi une blessure Ă la mâchoire. Si je ne me trompe pas, cela s’est produit dans son combat contre Scott Quigg. Il s’est cassĂ© la mâchoire. C’est pourquoi je pense qu’ils vont essayer de mener un combat intelligent. Il prend Ă©galement du poids, et je ne pense pas qu’il devrait Ă©changer des coups de poing avec moi. “

Sur la lutte contre Shakur Stevenson

“Bien sĂ»r! C’est aussi un grand combattant. Shakur Stevenson est un ancien olympien et s’entraĂ®ne aux cĂ´tĂ©s de Terence Crawford. Je crois qu’il est un combattant avec beaucoup de capacitĂ©s et est l’un des meilleurs combattants que Top Rank a en ce moment, mais comme je l’ai mentionnĂ©, nous attendons le combat avec Oscar. Je pense qu’il fait toujours campagne Ă 126. Mais quand il arrivera Ă 130, je voudrais lui faire face. Je pense que c’est un grand combattant, et je pense que les fans veulent voir «El Alacrán» Berchelt contre les meilleurs. »

Sur son changement une fois qu’il est devenu champion

«Eh bien, c’est une grande responsabilitĂ©. Tout le monde veut ĂŞtre lĂ oĂą vous ĂŞtes. Maintenant, vous devenez la cible, et ils viennent après vous. Tout le monde veut littĂ©ralement vous arracher la tĂŞte. Ils veulent la couronne. Ils veulent la ceinture. Vous vous rendez compte que vous avez plus de responsabilitĂ©s en ayant la ceinture, et vous devez continuer Ă montrer pourquoi vous ĂŞtes le champion. C’est pourquoi je suis toujours champion après trois ans et six dĂ©fenses de titre. Nous allons continuer Ă marcher sur cette route. Perdre mon record invaincu m’a beaucoup appris, et cela n’a pas seulement fait de moi un meilleur combattant, mais il a aussi fait de moi une meilleure personne. “

On s’il veut unifier les titres

“Bien sĂ»r! J’aimerais bien. JoJo Diaz a rĂ©cemment Ă©tĂ© couronnĂ© champion IBF. Aussi, Jamel Herring et Rene Alvarado. Il y a de grands champions dans la division, mais pour l’instant, tout ce que j’ai en tĂŞte, c’est de faire face Ă Oscar, d’ĂŞtre victorieux sur cette septième dĂ©fense du titre, et ensuite, celui qui vient, vient pour Miguel Berchelt. »

Sur la lutte contre Vasiliy Lomachenko

“Bien sĂ»r! Ă€ l’heure actuelle, il est l’un des trois meilleurs combattants livre pour livre au monde. Je pense qu’il est seulement derrière Canelo Alvarez. J’aimerais. En ce moment, je me concentre sur cette situation de pandĂ©mie. Ensuite, je commencerai Ă m’entraĂ®ner et Ă revenir Ă toutes les activitĂ©s afin de pouvoir affronter Oscar Valdez. Après cela, nous pouvons parler de passer Ă 135 pour faire face Ă quelqu’un comme Vasiliy Lomachenko. C’est un combattant que j’ai toujours voulu affronter, ou Teofimo Lopez. »

Sur la lutte contre Gervonta Davis

«Il y a beaucoup de bons combats Ă faire, mais j’adorerais sans aucun doute affronter Gervonta Davis. C’est un combattant très dangereux et beaucoup de gens aimeraient lui faire face, mais son promoteur, Floyd Mayweather, le protège trop. »