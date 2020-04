Miguel Berchelt veut que Oscar Valdez / Temple de la renommée double en 2021

Ringside 02/04/2020

đŸ“· Mikey Williams

Depuis Hermosillo, Sonora, au Mexique, rester Ă la maison pour empĂȘcher la propagation et la propagation de Covid-19, champion super poids plume du Conseil mondial de boxe, Miguel “Alacran” Berchelt, a assistĂ© Ă une confĂ©rence via “Facebook Live”.

Berchelt (37-1-0, 33 KO) reprĂ©sentĂ© par Mario Abraham, PDG de Max Boxing et promu par Promociones Zanfer, a dĂ©clarĂ© qu’il continuait de garder la forme en faisant de l’exercice Ă la maison et qu’il sortait courir le matin ” avec les prĂ©cautions nĂ©cessaires, en gardant une distance saine, en courant seul et en respectant les mesures d’hygiĂšne les plus strictes.

“AlacrĂĄn” dĂ©clare que son compatriote mexicain, Ă©galement invaincu et ancien champion du monde, Óscar Valdez, devrait ĂȘtre son prochain adversaire, car en plus d’ĂȘtre le challenger officiel, “c’est un combat que veulent les deux parties, nous sommes tous deux reprĂ©sentĂ©s par Top Rang, et les gens veulent le voir. Ce sera une guerre entre Mexicains. »

Miguel, 28 ans, a assurĂ© que la signature des contrats est proche, mais que pour l’instant l’important est de savoir quand les activitĂ©s publiques peuvent ĂȘtre reprogrammĂ©es.

Le champion du monde des poids plumes super WBC, avec six dĂ©fenses rĂ©ussies depuis qu’il a remportĂ© son titre en janvier 2017, a dĂ©clarĂ© que son idĂ©e Ă©tait d’Ă©galer ou de dĂ©passer les neuf dĂ©fenses de ce mĂȘme championnat que Julio CĂ©sar ChĂĄvez a accompli entre 1984 et 1987.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE

Le Temple de la renommĂ©e de la boxe internationale a annoncĂ© qu’en raison de la pandĂ©mie de COVID-19, la classe de 2020 et la classe de 2021 seront ancrĂ©es ensemble lors du week-end d’intronisation au Temple de la renommĂ©e 2021 prĂ©vu du 10 au 13 juin dans la ville natale de la boxe.

«En combinant les cĂ©lĂ©brations des classes d’intronisation de 2020 et 2021, le Temple de la renommĂ©e peut honorer les intronisĂ©s avec toutes les cloches et les sifflets pour lesquels le Week-end du Temple de la renommĂ©e est connu et fournir Ă chaque intronisĂ© la reconnaissance qu’ils mĂ©ritent chacun si richement,» a dĂ©clarĂ© le directeur exĂ©cutif du Temple de la renommĂ©e Edward Brophy.

“En honorant les deux classes dans un week-end d’introduction unique en son genre, le Temple de la renommĂ©e sera en mesure de rassembler toutes les combinaisons gagnantes pour les intronisĂ©s, les fans et l’ensemble du sport de la boxe.”

Les fans qui ont achetĂ© des billets pour l’Ă©vĂ©nement du week-end d’intronisation 2020 peuvent les transfĂ©rer au week-end d’induction 2021 ou les remboursements seront disponibles jusqu’au 15 juin. Pour les nouvelles commandes, l’application de ticket d’Ă©vĂ©nement 2021 sera bientĂŽt disponible. De nombreux Ă©vĂ©nements dans “Boxing’s Hometown” de Canastota seront prĂ©vus tout au long des quatre jours de cĂ©lĂ©bration, ainsi que des Ă©vĂ©nements en soirĂ©e au Turning Stone Resort Casino Ă VĂ©rone, NY.

La classe de 2020 comprend les boxeurs Bernard Hopkins, Juan Manuel Marquez, «Sugar» Shane Mosley, Frank Erne, Paddy Ryan, Barbara Buttrick, «The Coal Miner’s Daughter» Christy Martin, «The Dutch Destroyer» Lucia Rijker; les promoteurs Lou DiBella, Kathy Duva et Dan Goossen; et les journalistes Bernard Fernandez et Thomas Hauser.