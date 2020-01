Mike Hilton reste invaincu avec une victoire décisive à Trenton

RINGSIDE 28/01/2020

📷 Daniel Cork

Mike Hilton est resté invaincu avec une décision unanime de six rounds sur Bladimir Hernandez dans l’événement principal de la carte de combat ChampBox inaugurale promue par Silver Bow à la Cure Insurance Arena de Trenton, New Jersey.

Hilton de Trenton, NJ a gagné par des scores de 60-54 sur toutes les cartes pour porter son record à 10-0. Hernandez de Chihuahua, au Mexique, a 20-15 ans.

Shinard Bunch a anéanti Fabian Lyimo en 35 secondes de leur combat de poids mi-moyen de six rounds.

Bunch a lâché Lyimo dans les premières secondes avec un crochet gauche vicieux. Lyimo, qui était en difficulté, a été arrêté lors d’une rafale de suivi.

Bunch of Trenton a une fiche de 7-1 avec six KO. Lyimo de Tanzanie est le 23-12-2.

Frédéric Julan est resté invaincu avec un arrêt de 2e ronde sur Fidel Munoz dans un combat de poids lourds légers prévu de six tours.

Au deuxième tour, Julan a laissé tomber Munoz avec un crochet droit qui l’a fait tomber pour l’arbitre Alan Huggins 10-compte à 38 secondes.

Julan de Brooklyn, NY est 12-0 avec 10 KO. Munoz de Barranquilla, COL est 39-22-1.

Chris Thomas a fait exploser Engelberto Valenzuela au premier tour d’un combat de poids lourds légers de six tours prévu.

Thomas est sorti et était partout Valenzuela et l’a laissé tomber dans le coin. Thomas l’a lâché une deuxième fois avec un droit parfait à la tête et le combat a été arrêté à 1:13

Thomas de Toms River, NJ est 15-1-1 avec 10 KO. Valenzuela Sonora. MEX est 12-17.

LaQuan Evans a remporté une décision unanime de quatre rounds sur Alberto Delgado dans un combat de poids moyen.

Evans de Philadelphie a gagné par des scores de 40-36 sur toutes les cartes et est maintenant 3-1. Delagado de Roanoke, VA est le 1-10-4.

Jakub Sowirko est resté invaincu en arrêtant Mike Moore dans le dernier tour de leur combat des poids croisés.

Le temps de l’arrêt était de 32 secondes pour Sowirko de Trenton qui est maintenant 2-0 avec un KO. Moore de Bristol, PA a une fiche de 1-2.