Mike Tyson a offert une fois 10 000 $ à un gardien de zoo face à face à un gorille

Publié le 04/07/2020

Par: Hans Themistode

Dans les années 80, il y avait de nombreuses façons de gagner de l’argent. La forge des métaux, l’extraction du charbon et les usines de tricotage étaient parmi les options les plus populaires. Mais combattre Mike Tyson était la dernière option.

Il y avait une raison pour laquelle Tyson était autrefois considéré comme “l’homme le plus méchant de la planète”, c’est parce qu’il l’était. Chaque fois qu’un combat de Mike Tyson tombait sur votre écran de télévision, cela n’avait aucun sens de se lever pour une course dans la salle de bain ou d’aller prendre une collation dans le réfrigérateur. Même clignoter n’était pas logique. Non, quand Tyson est arrivé, vous êtes resté sur votre siège et avez regardé le ring. Si vous avez décidé de faire autre chose, il est probable que vous ayez raté tout son combat.

À partir du moment où il est entré sur le ring en 1985, Tyson était un one man show. Sur le chemin du ring, il ne portait généralement pas de chaussettes ni de robe. Cela a simplement pris trop de temps.

Donnez-lui simplement une paire de chaussures, des troncs noirs, enfilez ses gants et dégagez.

Il n’y avait absolument personne qui pouvait battre Tyson à ce moment-là. Les fans le savaient, les médias le savaient et surtout, Tyson le savait. Habituellement, lorsqu’un combattant porte cette aura d’invincibilité, il recherche quelqu’un qui peut lui donner un combat.

George Foreman a trouvé Muhammad Ali, Lennox Lewis a trouvé Hasim Rahman et, plus récemment, Deontay Wilder a trouvé Tyson Fury.

Avant que Tyson ne trouve James «Buster» Douglas, personne ne pouvait lui donner un bon combat. Il est donc allé chercher dans une direction entièrement différente.

“J’ai payé un travailleur du zoo de New York pour le rouvrir juste pour moi et [ex wife] Robin [Givens]”, Tyson a raconté une fois au Soleil une histoire qui a vraisemblablement eu lieu avant 1988.” Lorsque nous sommes arrivés à la cage des gorilles, il y avait un gros gorille à dos argenté qui ne faisait qu’intimider tous les autres gorilles. Ils étaient si puissants mais leurs yeux étaient comme un enfant innocent. J’ai offert au préposé 10 000 $ pour ouvrir la cage et laisser briser la boîte de morve du dos argenté! Il a refusé. “

Les nouvelles de Tyson voulant combattre un gorille sont à la fois surprenantes et peu typiques. Pendant des années, Tyson était connu comme un amoureux des animaux. Son tigre de compagnie pendant 15 ans donne du crédit à cette déclaration.

C’est assez fou car c’est posséder un vrai tigre depuis si longtemps, mais c’est autre chose d’être prêt à affronter un gorille. Pour n’importe qui d’autre, les chances de battre un gorille dans un combat en un contre un seraient considérées comme infinitésimales. Mais pour Tyson, il aurait probablement pénétré dans cette cage en tant que favori écrasant.