Mike Tyson croit que Floyd Mayweather peut devenir un grand entraîneur: «Il est un rat de gym»

Publié le 28/04/2020

Par: Hans Themistode

Floyd Mayweather Jr. et Mike Tyson partagent quelques points communs. Ils sont tous deux des chiffres polarisants, ils ont tous deux fait des sommes ridicules dans le ring (près de 700 millions de dollars pour Tyson et plus d’un milliard pour Mayweather). Et chaque fois que la discussion sur la chèvre survient, leurs deux noms sont mentionnés. Mais même avec autant de similitudes qu’ils partagent, ils ne se sont jamais vus d’accord.

Tyson a critiqué Mayweather pour ses affirmations TBE (The Best Ever), ainsi que d’autres situations au cours de sa carrière.

Pourtant, maintenant que Mayweather décide de raccrocher les gants et d’échanger son chapeau de boxe en faveur de celui qui est étiqueté «entraîneur», Tyson pense qu’il peut être l’un des meilleurs au monde.

“Je donne à Floyd une bonne chance de le faire”, a déclaré Tyson. “Surtout, le gars qui est le grand entraîneur n’est pas le grand combattant et c’est pourquoi il devient le grand entraîneur. Je donne une bonne chance à Floyd parce que Floyd est un rat de gym, c’est tout ce qu’il fait. Vous le voyez au club pendant une semaine, mais il est au gymnase tous les jours depuis 25 ans. Il le fait dans son sommeil, c’est ce qu’il [does]. “

Floyd Mayweather a toujours eu un goût cher. Il a apparemment toutes les voitures de luxe jamais créées, il a des diamants incrustés dans presque tous ses biens, y compris un étui pour iPod qui vaut 50 000 $ et il n’a pas un, mais deux jets privés.

Bien que ses atouts matérialistes aient signifié le monde pour lui, c’est la mort récente de son ancien entraîneur et de son oncle qui l’a le plus touché.

“Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai eu des entraîneurs incroyables, dont mon père et mon oncle”, a déclaré Mayweather. «En raison du décès récent de mon oncle Roger, je me suis senti inspiré pour aider ceux qui m’entourent. De la même manière, ils ont été là pour moi tout au long de ma carrière de boxe. ”

Pendant des années, Mayweather a braqué les projecteurs sur lui et lui seul. Même s’il s’est retiré du ring à plusieurs reprises, l’attention n’a jamais cessé. Mais maintenant, à 43 ans, Mayweather semble se contenter d’aider les autres à profiter de leur moment au soleil.

«C’est devenu l’un de mes objectifs d’aider les autres à atteindre les meilleures versions d’eux-mêmes et à marcher avec confiance. Je veux laisser une impression sur ceux qui m’entourent et leur permettre de voir leur potentiel. »