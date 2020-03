Mike Tyson dans un discours émotionnellement épique après l’ouverture de Sugar Ray Leonard

Phil Jay 05/03/2020

Un moment charnière de l’ère des podcasts s’est produit lors d’un récent épisode de “Hotboxin” avec Mike Tyson “dans Sugar Star Leonard.

Les deux Hall of Famers – et sans doute les meilleurs de leur époque respective – ont discuté ouvertement pendant 85 minutes et 53 secondes d’or pur pour tout fan de boxe.

Pendant l’entrevue, Leonard et Tyson étaient complètement à l’aise l’un avec l’autre, car le respect suintait de leur corps tout au long de l’enregistrement.

Il a abouti à un court extrait de Tyson qui a instantanément attiré l’attention du monde entier.

“La boxe m’a donné tellement, mec”, a déclaré Sugar Ray à Tyson vers 7h30. “Et je sais que ça semble ringard, mais tu sais quoi, je m’en fiche.

«Je suis qui je suis à cause de la boxe. Je fais ici cette interview avec toi Mike, à cause de la boxe.

«Il y avait des moments où il m’arrivait des choses, avec lesquelles – wow, avec lesquelles je devais faire face. Être abusé sexuellement par un coach en qui je crois, en qui j’ai confiance.

“Je ne sais pas pourquoi j’ai soulevé cette question. Mais je suis content d’avoir pu évoquer cela. Parce que Mike, je t’aime, mec.

«Nous traversons des batailles sur le ring. Quand je prononce des discours, j’utilise la boxe comme métaphore parce que nous sommes des combattants en dehors du ring. Nous sommes renversés et nous avons besoin d’un grand coin. Nous devons faire notre propre version des travaux routiers.

“Et vous savez, j’aime faire ça parce qu’au début, il y a des années – je versais des larmes et je pleurais parce que je ne pouvais pas en parler. Ces sujets. Mais je peux en parler maintenant à cause de l’endroit où je suis et de qui je suis. »

À ce stade, Mike demande au co-hôte et ancien footballeur américain, Eden Britton, d’intervenir et de remplir le temps pendant qu’il se compose.

Tyson est finalement revenu dans la conversation quelques minutes plus tard avec l’une des déclarations les plus puissantes qu’il ait jamais faites.

Avant cela, Leonard a continué à s’ouvrir honnêtement alors que Tyson essuyait visiblement les larmes de ses yeux.

«J’ai été dans un sport brutal pendant quarante ans, et pour en sortir indemne, c’est vraiment un rêve devenu réalité, une bénédiction.

«J’ai fait toutes ces choses à partir de la cocaïne, et je suis un alcoolique, ce que je ne dirais jamais car j’essayais de prendre soin de moi et d’être publiciste. Mais je parle de ces choses parce que tu sais pourquoi? – Ils aident d’autres personnes, ils aident d’autres personnes. »

Ray a mentionné le livre qu’il a écrit alors qu’Eden a ensuite ramené Mike.

Il a dit en s’étouffant: «C’est magnifique que tu sois venu à cet endroit de ta vie. Et nous arrivons tous à cet endroit de la vie. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec notre mortalité.

«Croyons-nous vraiment que nous allons voir Dieu après notre mort? – Et va-t-il être d’accord avec ce qu’il a vu de mon vivant?

“Je sais que c’est parfois un n **** bull ****. Mais quand je vous vois, je ne vois pas ça.

«Je t’ai vu alors j’avais 12 ans. Je t’ai vu combattre Wilfred Benitez, j’étais enfermé. C’était quoi en 1979? (Leonard a accepté, oui).

“Donc, je suis enfermé dans un centre pour mineurs (détention). Je regarde le combat. Vous vous battez contre un maître et personne ne disait rien.

«Il était le champion du monde à 17 ans. Pas amateur, professionnel. Maintenant, il a 21 ans, il vous combat. Je ne peux même pas parler. “

Leonard montre encore une fois l’amour de Mike avant que Tyson ne dise: «Non, tu m’as tellement inspiré, n ****.

«Ensuite, je vous ai vu combattre Duran. Cela a changé ma vie, je me suis dit “c’est ce que je vais être!”

“Vous pourriez ne pas penser que vous n’êtes personne, n **** Je t’aime. Tu as changé ma vie parce que tu es si belle. Et tu ne comprends même pas, mec. Tu es immortel pour moi.

«Je suis amoureux des combats. C’est ce que les combats ont fait pour moi », a-t-il ajouté en montrant le studio et les environs. Ceci est mon s ***. Vous êtes sur mon émission, n ****. Je t’adore. “

Une brève discussion sur la beauté de la maîtrise d’un coup de poing a conduit Tyson dans ce qui deviendra l’une de ses citations les plus célèbres.

“Je suis un étudiant de la merde,” a-t-il souligné. «Je connais tous les guerriers, de Charlemagne à Achille. Le guerrier numéro un de tous les guerriers – puis Alexandre et Napoléon. Je les connais tous.

«Je les ai tous lus. Je les ai tous étudiés. Je connais l’art du combat, je connais l’art de la guerre, c’est tout ce que j’ai jamais étudié.

“C’est pourquoi j’ai tellement peur, c’est pourquoi ils me craignaient quand j’étais sur le ring. J’étais un annihilateur. C’est pour ça que je suis né.

«Maintenant, ces jours sont révolus. C’est vide, je ne suis rien. Je travaille sur l’art de l’humilité.

“C’est la raison pour laquelle je pleure parce que je ne suis plus cette personne, et il me manque.

«Parce que parfois je me sens comme une merde. Je ne veux pas que cette personne sorte car s’il sort, l’enfer vient avec lui. “

Eden, visiblement surpris par ce qu’il a entendu, a fait un sourire nerveux – avant que Tyson ne déclare: «Et ce n’est pas drôle du tout. J’ai l’air cool, comme si j’étais un gars dur mais je déteste ce gars. J’ai peur de lui. “

Leonard a ensuite tenté de donner à Mike plus de temps pour se retrouver et a parlé de ses propres regrets de ses propres jours sauvages.

«Je suis devenu un meilleur père, un meilleur mari et un meilleur ami. La vie est en effet ce que vous en faites. »

Tyson, alors que la caméra commutait pour montrer les deux ensemble, s’est excusé pour son émotion.

“Je suis désolé, mais c’est magnifique. Il fait ressortir cela en moi. “

