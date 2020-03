Mike Tyson frappeur Butterbean gazéifié dans deux tours de tournoi virtuel WBSS

RINGSIDE 26/03/2020

Tyson purée de haricot beurre en deux tours pour passer à la demi-finale eWBSS

Mike Tyson a été à la hauteur de son surnom de “L’homme le plus méchant de la planète” dans le très attendu mercredi quart de finale “eWBSS Heavyweight Legends” contre Eric “Butterbean” Esch alors qu’il arrêtait son adversaire en deux rounds brutaux.

Le combat, simulé sur «Fight Night Champion» d’EA Sports, a vu la version eSport de «Mike» Iron Mike charger à Butterbean sur la cloche d’ouverture et le frapper deux fois avec suffisamment de puissance pour que l’arbitre intervienne et compte.

Butterbean, connu sous le nom de “The King of the 4 Rounders”, a réussi à contrer plusieurs fois dans le premier tour, mais jamais suffisamment efficace pour secouer le favori.

Tyson a clôturé le spectacle au début du deuxième tour en lançant un combo brutal gauche-droite qui a laissé tomber Butterbean, qui n’a pas pu battre le décompte. Tyson, tête de série numéro 2 du tournoi, se qualifie pour la demi-finale samedi contre George Foreman ou David Haye.

George Foreman affrontera David Haye le jeudi 26 mars à 17 heures (GMT) dans le quatrième quart de finale du tournoi «eWBSS Heavyweight Legends» simulé sur EA Sports «Fight Night Champion».

Le tournoi ‘eWBSS Heavyweight Legends’ a commencé le lundi 23 mars, et il y aura un combat en direct tous les soirs jusqu’à la finale du dimanche 29 mars. L’ensemble du tournoi ‘eWBSS Heavyweight Legends’ sera diffusé sur le World Boxing Super Page Facebook de la série à 17h (GMT) tous les jours.

Le tournoi, simulé sur «Fight Night Champion» d’EA Sports, est créé pour fournir un soulagement et un divertissement indispensables aux fans de combat du monde entier pendant ces périodes de test.

Correspondances eWBSS restantes:

QF4 – George Foreman contre David Haye – jeudi 26 mars

SF1 – Muhammad Ali vs Joe Frazier – vendredi 27 mars

SF2 – Gagnant de QF3 vs Gagnant de QF4 – sam.28 mars

Finale – Gagnant de SF1 vs Gagnant de SF2 – Dim 29 mars

#StayHomeSaveLives #ProtectYourselfAtAllTimes