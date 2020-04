Mike Tyson lorgne des expositions de boxe, l’ancien entraîneur croit qu’il peut KO Wilder en ce moment

Publié le 25/04/2020

Par: Hans Themistode

À un moment donné, l’ancien champion des poids lourds Mike Tyson n’a pas eu besoin d’être désigné par son nom. Dites simplement «l’homme le plus méchant de la planète» et tout le monde savait exactement de qui vous parliez. Avant que James “Buster” Douglas ne réussisse les plus gros bouleversements de l’histoire de la boxe en 1990, personne ne pensait qu’il pourrait perdre.

Ce n’était pas seulement qu’il gagnait, mais comment il le faisait. Une fois que Tyson a mis le pied à l’intérieur de l’anneau, il n’était plus logique de quitter votre siège pour une pause dans la salle de bain. Le match n’allait pas durer très longtemps.

Cela fait 15 ans que Tyson est entré sur le ring pour la dernière fois, et 24 ans depuis qu’il ressemblait à l’homme qui pouvait abattre un Rhino. Mais même si ses cheveux gris l’ont adouci, Tyson a de nouveau la démangeaison de combat.

“Je frappe les mitaines depuis la semaine dernière”, a récemment déclaré Tyson sur Instagram Live avec le rappeur T.I.

À 53 ans, Tyson n’a pas l’intention de se battre pour un titre mondial. Au lieu de cela, il se met en forme respectable pour participer à un match de charité. Mais l’ancien champion du monde découvre que se préparer même à mi-chemin pour un combat n’est plus aussi simple qu’avant.

«Ça a été difficile, mon corps est vraiment surélevé et vraiment douloureux de toucher les mitaines. J’ai travaillé, j’ai essayé de monter sur le ring. Je pense que je vais encadrer quelques expositions et me mettre en forme. Je veux aller au gymnase et me mettre en forme pour pouvoir organiser des expositions de trois ou quatre tours pour certains organismes de bienfaisance et autres. Des expositions caritatives, gagner de l’argent, aider des mères de famille sans abri et toxicomanes comme moi. »

Les affrontements avec votre Joe moyen normal sont le seul programme pour Tyson. À son apogée, il adorerait sauter sur le ring contre des noms tels que le champion unifié Anthony Joshua ou le détenteur de la ceinture WBC Tyson Fury. Mais ce n’est pas le milieu des années 90.

Bien que Tyson n’ait pas d’attentes irréalistes pour le championnat, son ancien entraîneur pense qu’il n’y a rien d’irréaliste du tout.

“La boxe n’est plus la même maintenant. Je garantirais que si Mike Tyson s’entraînait pendant six semaines, il assommerait Deontay Wilder dans une minute “, a déclaré Fenech au Sporting News.

«Il les frappait. Si ces gars se font assommer par Tyson Fury – qui est un grand combattant, mais pas un gros puncheur – Tyson les tuerait. Ils ne sont pas au même niveau aujourd’hui. Mike aujourd’hui, je pense que s’il s’est entraîné, il pourrait toujours battre ces gars. Fury a ces autres compétences, mais Deontay Wilder a un coup de poing et rien d’autre. Si vous le frappez, c’est fini. Et Mike ne manque pas. “

Fenech peut avoir toute la confiance dans le monde en son ancien combattant mais pour le moment, Tyson essaie simplement de se mettre en forme décente.

«Je fais deux heures de cardio. Je fais du vélo et du tapis roulant pendant une heure, puis je fais des poids légers, 250 à 300 répétitions », a déclaré Tyson. «Ensuite, je commence ma journée avec la boxe. J’y vais et je frappe les mitaines, 30 minutes, 25 minutes, je commence à être en meilleure condition. »