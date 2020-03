Mike Tyson sur le décès de Nelson Cuevas: “Nous avons perdu l’une des meilleures personnes en boxe”

Publié le 29/03/2020

Par: Hans Themistode

Mike Tyson a toujours été mal compris.

Il est franc, impétueux, réservé, calme et sans excuse sur qui il est.

La première chose qui me vient à l’esprit en lisant ces mots qui décrivent Mike Tyson est: comment quelqu’un peut-il être à la fois silencieux et franc? Cela n’a aucun sens. Mais Tyson est très introverti et extraverti.

Parfois, Tyson peut être un livre ouvert. Prêt à partager son histoire avec tout ce soin d’écouter. D’autres fois, il évitait les gens et préférait être seul. La nature incomprise de Tyson l’a conduit à de nombreux bœufs publics avec les médias au cours de ses 20 ans de carrière.

Il n’y en avait pas beaucoup qui connaissaient vraiment l’ancien champion des poids lourds. Il est apparu comme un homme intimidant qui a remporté la plupart de ses combats avant même d’avoir décroché un seul coup de poing. Pourtant, il y avait un homme qui connaissait Tyson mieux que la plupart. Alors que beaucoup pensaient que la violence que Tyson affichait sur le ring n’était qu’une partie de qui il était, l’homme de la coupe du New Jersey et entraîneur Nelson Cuevas le connaissait comme étant juste un grand jeune homme.

“Je connaissais Tyson depuis qu’il avait 13 ans”, a déclaré Nelson dans une interview avec Boxing Insider. «Quand je l’ai rencontré pour la première fois, Cus m’a dit qu’il allait devenir champion du monde. Je ne savais pas s’il avait ce qu’il fallait parce qu’il était si petit et joufflu. C’était aussi juste un enfant timide et gentil. Dans ma tête, je pensais que ce gamin est bien trop gentil pour avoir vraiment cet instinct de tueur pour devenir champion, mais je me trompais. »

«La première fois que je l’ai vu se battre dans mon gymnase, c’est quand j’ai su qu’il était spécial. Il était tellement gentil. On pourrait penser qu’il était une poule mouillée mais quand il s’est battu, oh mon Dieu. Il détruirait des gens. Je me souviens que Mike avait éliminé un gamin qui avait 18 ans et il avait 14 ans à l’époque, donc il était toujours juste un combattant incroyable. Je le conseillais et il s’entraînait dans ma salle de gym. La plupart de ses combats amateurs avaient lieu dans mon gymnase et il montait un spectacle à chaque fois. »

La relation entre Cuevas et Tyson est profonde. Ce lien spécial qu’ils partageaient autrefois rend la mort récente de Cuevas particulièrement douloureuse.

Alors que le monde entier lutte contre la pandémie de coronavirus, Cuevas a perdu sa bataille il y a quelques jours à peine à l’âge de 80 ans.

La carrière de Tyson a été somptueuse. Ses gains de carrière étaient estimés à 700 millions. Il a dépensé son argent pour tout ce qu’il voulait. Des voitures rapides, de la drogue, des vêtements chers et même des tigres pour animaux étaient ce sur quoi Tyson a vidé ses fonds.

En un mot, il s’est bien amusé.

Pourtant, peu importe le plaisir que Tyson a eu au cours de sa carrière, tout pâlit par rapport à quand il a passé son temps avec son cher ami.

“Nous avons perdu l’une des meilleures personnes dans le monde de la boxe”, a déclaré Tyson via son compte Twitter. «Nelson Cuevas est décédé des complications du CoronaVirus. Être avec lui pendant ma carrière amateur a été le meilleur moment de ma vie. »