Mikey Garcia a déjà un plan s’il est choisi pour combattre Manny Pacquiao

Publié le 04/02/2020

Par: Hans Themistode

Le temps a changé la perception de Mikey Garcia. À la fois bon et mauvais.

De 2006 à 2014, Garcia était considéré comme l’un des meilleurs de la boxe. Il n’était pas spectaculaire dans aucun domaine, mais il n’a fait que gagner, gagner, gagner et gagner encore plus. Autrement dit, vous ne pourriez pas nommer les meilleurs boxeurs du monde sans mentionner Mikey Garcia.

Puis, apparemment de nulle part, Garcia est resté sur la touche pendant plus de deux ans au milieu de problèmes de contrat. Comme le dit le vieil adage, hors de vue hors de l’esprit. Garcia était effectivement devenu la nouvelle d’hier. Mais une fois qu’il a réapparu deux ans et demi plus tard, il a repris une place parmi les meilleurs au monde avec des victoires sur Dejan Zlaticanin, Adrien Broner, Sergey Lipinets et Robert Easter Jr.

Peu importe où vous regardiez, il n’y avait tout simplement pas une seule liste livre pour livre qui n’avait pas le nom de Mikey Garcia. Même avec tout son succès, Garcia a vu son point le plus bas après avoir progressé de deux catégories de poids et perdu contre le champion Welterweight, Errol Spence Jr en 2019.

Ce n’est pas qu’il a simplement perdu. En fait, beaucoup l’attendaient. Mais c’était la manière dont il était dominé. Garcia a perdu tous les rounds contre Spence et n’a jamais été compétitif.

Le type de perte que Garcia a subi n’est pas seulement difficile à rebondir, mais il lui est également difficile d’attirer des combattants de renom. Eh bien, avance rapide un an plus tard, et Garcia se retrouve encore une fois près du sommet.

La cause? Une belle performance contre l’ancienne championne de division multiple Jessie Vargas.

Maintenant que Garcia a retrouvé la majeure partie de sa crédibilité, il se retrouve en ligne pour un autre grand combat. Cette fois, contre Manny Pacquiao.

Pendant des années, les rumeurs voulaient que les étoiles à deux livres pour se faire face. Maintenant, cependant, les choses semblent devenir sérieuses alors que Garcia, Spence, le champion WBO Welterweight Terence Crawford et l’ancien champion des deux divisions Danny Garcia sont tous en lice pour lui faire face.

Qui Pacquiao choisit est une supposition. Mais si Garcia reçoit l’appel, il a déjà une idée de la façon dont il combattrait Pacquiao.

“Il est très agressif, très expérimenté, très fort”, a déclaré Garcia à propos de Pacquiao. «Mais je vois cela comme une opportunité pour moi de combattre très intelligemment et d’essayer de contre-poinçonner, très similaire à la façon dont Marquez a combattu Manny. Vous savez, Juan Manuel Marquez était très, très intelligent, un excellent contre-coupeur. Il a combattu Manny, vous savez, quatre fois. Et même s’il a perdu les deux combats du milieu, j’avais l’impression qu’il avait gagné. Donc, je pense que ce sera très similaire de cette façon, où je pourrai utiliser mon intelligence, mes capacités de contre-coup et le timing pour essayer de battre et de surmonter cette agressivité et cette puissance que Manny possède. “

Pour le moment, le promoteur Eddie Hearn espère organiser un concours entre Garcia et Pacquiao en Arabie saoudite un peu plus tard cette année.