Mikey Garcia bat Jessie Vargas, Chocolatito arrête Khalid Yafa

Publié le 03/01/2020

Par: Rich Lopez

Une salle remplie de 10 000 fans était disponible au Ford Center at The Star à Frisco, au Texas. Matchroom Boxing a présenté une carte empilée qui diffusait sept combats sur DAZN. L’événement principal et les deux combats pour le titre mondial sur la carte devaient être des combats bourrés d’action sur papier. Il s’est avéré que c’était juste ça.

Dans l’événement principal, Mikey Garcia (40-1, 30 KO) a réussi cette fois à son deuxième combat en tant que poids welter. Il a remporté le titre WBC Diamond Welterweight vacant avec une décision unanime de douze rounds sur Jessie Vargas (29-3-2, 11 KO). Le premier tour a été un bon tour pour Vargas. Il a bien utilisé le jab tout au long du round. Il a également décroché de bonnes mains droites et des crochets gauches sur Garcia. Le deuxième tour a été un autre bon tour pour Vargas. Il décrochait de bons coups et la main droite. Garcia avançait mais il ne lâchait pas ses mains. Les choses se sont réchauffées au troisième tour. Garcia s’est présenté avec des jabs durs, mais Vargas a également atterri avec des jabs durs. Garcia a réussi à décrocher une main droite à la tête de Vargas mais Vargas riposte avec un crochet gauche à la mâchoire de Garcia. Il y avait une bonne action des deux combattants au quatrième tour. Vargas était toujours efficace avec le jab. Au cinquième tour, Garcia a finalement accéléré le rythme et a décroché une main droite qui a blessé Vargas. Puis Garcia a posé une main droite parfaite sur la mâchoire de Vargas qui l’a laissé tomber. Vargas s’est levé et Garcia est parti pour l’arrivée mais Vargas a survécu à la manche. Garcia a continué de rester occupé au sixième tour, tandis que Vargas tentait toujours de récupérer. Au septième round, Garcia a fait un bon round en soutenant Vargas avec son jab gauche et en atterrissant les mains droites droite. Une main droite dure de Garcia a blessé Vargas à la fin du tour. Le rythme a ralenti au huitième tour, mais c’était toujours un bon tour pour Garcia. Vargas avait l’air plus fatigué.

Crédit photo: Compte Twitter Boxe Matchroom

Au cours de la neuvième manche, Garcia a ralenti son rythme lorsque Vargas s’est avancé. Garcia toujours absent a atterri à Vargas en ronde. Vargas a montré de la ténacité au dixième round. Il a mieux combattu et a soutenu Garcia. Garcia a toujours décroché les meilleures combinaisons des deux combattants dans la manche. Vargas a fait un bon retour en onzième manche. Il a mieux réussi à repousser Garcia alors que Garcia était moins actif. Dans le tour final, les deux combattants ont donné une finition solide et le tour était serré. À la fin, les scores finaux étaient de 114-113, 116-111 (deux fois) tous pour Garcia.

Vargas a eu un excellent début de combat. Garcia, connu comme un lent, a accéléré et a repris le combat. Vargas est revenu un peu en fin de manche mais ce n’était pas suffisant. Ce fut une victoire solide pour Garcia, mais il a eu un combat difficile. Vargas était aussi dur que possible. Quelle est la prochaine étape pour les deux combattants? Pour Garcia, il restera dans la division des poids mi-moyens alors qu’il a vaincu un poids welter solide et que les plus gros combats sont là pour lui. Comme les diffuseurs l’ont mentionné, un combat potentiel avec Manny Pacquia conviendrait mieux à Garcia. Pour Vargas, attendez-vous à le voir dans un autre grand combat car il met toujours une bonne sortie.

Dans le co-long métrage, l’ancien livre pour le roi des livres Roman “Chocolatito” Gonzalez (49-2, 41 KO) est revenu pour regagner sa couronne. Il a remporté le WBA World Super Flyweight Title par un neuvième round TKO sur Khalid Yafai (26-1, 15 KO’s). Les deux combattants ont pris un bon départ dans le premier tour. Yafai a commencé à bien boxer en utilisant son jab et ses combinaisons rapides d’atterrissage. Gonzalez a commencé son attaque corporelle vers la fin du tour. Le deuxième tour a été un bon tour pour Gonzalez. Yafai est resté à l’intérieur avec Gonzalez et a fait du commerce avec lui. Gonzalez a bien travaillé sur le corps et a posé une bonne main droite sur Yafai. Gonzalez a également décroché un uppercut gauche qui a dérangé Yafai. Au troisième tour, Yafai a tenu bon et a échangé avec Gonzalez. Il a décroché plus de coups dans la manche, mais Gonzalez a également réussi de bons coups. Deux fois de suite, l’embout buccal est sorti de Yafai lors des échanges. Gonzalez a repris l’attaque au quatrième tour. Il a atterri de bonnes combinaisons à la tête et au corps de Yafai. Gonzalez a mélangé son attaque avec des crochets et des uppercuts. Gonzalez a maintenu son attaque implacable au cinquième tour. Gonzalez a tiré des coups de feu sur la tête et le corps de Yafai. Yafai a été forcé de tenir à un moment donné en raison de l’accumulation de coups de poing. Gonzalez a maintenu son taux de travail élevé au sixième tour. Yafai s’est levé et a échangé avec Gonzalez mais il était épuisé. Gonzalez s’est fait couper l’œil droit par un choc de têtes en rond. Au septième tour, Gonzalez a soutenu Yafai. Gonzalez a poursuivi son attaque et Yafai avait l’air très fatigué. Yafai a alors décidé d’échanger avec Gonzalez au huitième tour. Cependant, Gonzalez l’a surmené avec des combinaisons. Il a posé une main droite qui a claqué la tête de Yafai en arrière. Puis un barrage de coups de poing a largué Yafai. Yafai a réussi à se lever et à terminer la manche. Au neuvième tour, Gonzalez a posé une énorme main droite sur le menton de Yafaithat le laissant tomber sur son dos. L’arbitre a commencé le décompte mais a ensuite renoncé au combat après que Yafai n’a pas pu continuer. L’arrêt s’est produit à 29 secondes du neuvième tour.

Yafai a décidé de profiter de sa taille et d’échanger des coups avec le petit Gonzalez. Yafai a eu un certain succès au début, mais a combattu le combat de Gonzalez. La question de savoir si Gonzalez était terminé a été résolue rapidement. Gonzalez a montré pourquoi il est l’un des vrais grands de la boxe et est à nouveau champion du monde. La division des super poids mouches est empilée. Le combat le plus attrayant pour Gonzalez serait une revanche entre lui et Juan Francisco Estrada. Gonzalez a battu Estrada en 2012. Maintenant, Estrada est le champion Lineal de la division. Le match revanche serait un grand combat. Quant à Yafai, il peut prendre la perte comme une leçon d’apprentissage et en rebondir. Il a montré beaucoup de cœur et la volonté d’aller de pair avec le dangereux Gonzalez.

Dans un combat divertissant, Julio César Martinez (16-1, 12 KO) a conservé son titre WBC World Flyweight par une décision unanime de douze tours sur Jay Harris (17-1, 9 KO). Au premier tour, Harris a pris un bon départ en établissant son jab. Martinez rapproche l’écart des combinaisons d’atterrissage à la tête de Harris. Harris a eu un bon deuxième tour. Il a décroché de bonnes droites à la tête de Martinez. Martinez a clôturé la manche avec un crochet droit rapide. Il y avait de bonnes combinaisons des deux combattants au troisième tour. Harris a décroché des coups de poing rapides et droits à la tête de Martinez tandis que Martinez a décroché de bons coups de poing sur Harris. La quatrième manche a été une bonne action. Harris a continué avec des coups de poing droits à la tête de Martinez. Martinez a riposté avec des coups de corps durs. Le rythme était implacable de la part des deux combattants lors de la cinquième manche. Martinez a eu raison des échanges et a poursuivi son attaque corporelle. Harris a fait un bon retour au sixième tour. Il a décroché les meilleurs coups de poing dans la ronde alors que Martinez travaillait toujours le corps de Harris. Au septième tour, Martinez a commencé rapidement avec une main droite qui a blessé Harris. Martinez est ensuite entré à l’intérieur et a travaillé le corps de Harris. Harris a terminé la manche en force avec de bonnes combinaisons à la tête et au corps de Martinez. Le rythme s’est un peu ralenti au huitième tour. Harris a affiché des combinaisons rapides à la tête de Martinez. L’action a été sauvegardée lors de la neuvième manche. Martinez s’en est sorti avec des combinaisons rapides à la tête et au corps. Harris a cependant résisté et a riposté. En ouverture du dixième round, Martinez a attrapé Harris avec un crochet gauche puis un crochet droit au corps qui l’a abattu. Harris s’est levé et a fait un excellent travail en combattant dans la ronde, même s’il était blessé. La onzième manche était une bonne manche pour Harris alors qu’il boxait et se déplaçait bien. Le tour final a été un rythme plus lent pour les deux combattants. L’action a repris à la fin. Les deux combattants ont clôturé le spectacle à la fin, tous deux se jetant un barrage de coups de poing. À la fin, les scores finaux étaient de 118-109, 116-111 et 115-112, tous pour Martinez.

Martinez n’a pas déçu une fois de plus. Il a fourni un autre combat passionnant pour les fans et a montré pourquoi il était l’un des combattants les plus bourrés d’action à regarder. Martinez a fait la première défense réussie de son titre. Maintenant, il sera temps pour Martinez de s’unir avec les autres détenteurs de ceinture de la division. Quant à Jay Harris, il avait fière allure et il a donné un bon aperçu de lui-même. Il est allé de bout en bout avec Martinez prenant le combat à distance. Nous reverrons bientôt Harris.

L’ancien champion des poids lourds Joseph Parker (27-2, 21 KO) a réussi son retour. Il TKO Shawndell Terell Winters (13-3, 12 KO) au cinquième tour. Parker a commencé rapidement dans le premier tour et a lancé des coups durs pour reculer Winters. Vers la fin du tour, Parker a décroché un bon crochet gauche sur Winters. Au deuxième tour, Parker a eu un autre bon tour. Il a soutenu Winters dans les cordes avec des coups raides et des mains droites droites. Parker a continué d’atterrir fort à droite sur Winters au troisième tour. Une énorme main droite de Parker a laissé tomber Winters vers la fin du tour. Les hivers se sont levés et ont survécu à la manche. Au quatrième tour, Parker a repoussé Winters. Cependant, Winters a bien combattu en ronde. Parker a subi une coupure à l’œil droit d’un crochet gauche de Winters. Au cinquième tour, Winters a commencé fort et s’est avancé. Parker a ensuite décroché une main droite dure qui a blessé Winters. Parker a suivi avec une combinaison de trois coups de poing. Une main droite, un crochet gauche et une main droite qui a de nouveau laissé tomber Winters. Winters a réussi à se lever mais était hors de lui. L’arbitre a annulé le combat à 2:40 de la cinquième manche.

Parker a fait ce qu’il était censé faire et a arrêté son adversaire. Ce fut un bon combat de retour pour Parker. Cherchez à le voir ensuite dans un combat plus important.

L’amateur décoré Israil Madrimov (5-0, 5 KO) a poursuivi sa séquence éliminatoire. Il a marqué un TKO au sixième tour contre Charlie Navarro (29-10, 22 KO) dans un combat de super poids welter. Au premier tour, Madrimov a montré un peu de tout. Il a bien boxé d’un côté à l’autre. Il a posé les mains droites sur la tête et les coups droits sur le corps de Navarro. Au deuxième tour, Madrimov a décroché un crochet gauche qui a fait vibrer Navarro. Au troisième tour, Navarro s’est concentré sur l’atterrissage d’un contre-coup sur Madrimov mais n’a pas été en mesure de le faire. Madrimov a fait du bon travail en décrochant des coups de poing sur Navarro. Madrimov a cherché le KO au quatrième tour. Il a posé une main droite qui a blessé Navarro. Il lança ensuite des crochets gauches au corps et à la tête de Navarro. Navarro semblait prêt à partir, mais il a résisté. Au cinquième tour, Navarro a décroché un bon coup de poing contre le corps de Madrimov, mais ce fut son seul moment. Madrimov a repris les combinaisons de round et d’atterrissage. Madrimov a poursuivi son attaque au sixième tour. Il est allé au corps de Navarro qui a payé. Il a posé un crochet gauche sur le corps qui a fait tomber Navarro. Navarro était dur et jouait en se levant. Madrimov l’a poursuivi et a posé la main droite sur la tête. Navarro est tombé et l’arbitre a annulé le combat. L’arrêt est survenu à 2:24 de la sixième manche.

Dans la division des super-moyens, Diego Pacheco (9-0, 7 KO) est resté invaincu et a dominé Oscar Riojas (21-13-1, 10 KO) pour obtenir une décision unanime de six tours. Riojas s’est révélé être l’agresseur au premier tour alors que Pacheco gardait ses distances. Puis Pacheco s’est avancé et a posé la main droite à la tête de Riojas. Au deuxième tour, Pacheco a continué de frapper Riojas avec une main droite dure à la tête. Riojas atteignait avec ses coups de poing sur le plus grand Pacheco mais ne pouvait rien atterrir de significatif. Pacheco a continué de rester occupé au troisième tour. Riojas a montré un bon menton mais avait toujours du mal à entrer. Pacheco a maintenu la pression au quatrième tour et Riojas a continué de reculer. Au cinquième tour, Riojas a commencé le tour en s’avançant et il a jeté quelques crochets sur le corps, mais rien n’a atterri. Pacheco a décroché une main droite dure qui a stupéfié Riojas. Dans la ronde finale, Pacheco a décroché une énorme main droite qui a vacillé Riojas. Pacheco est allé pour l’arrivée et a atterri des combinaisons à la tête de Riojas, mais il a survécu à la ronde. Les scores finaux étaient de 60-54, tous pour Pacheco.

Dans le combat d’ouverture de la télédiffusion DAZN, Alexis Espino (6-0, 4 KO) est resté invaincu. Il a battu Delvecchio Savage (3-6-1, 3 KO) par une décision unanime de six rounds dans un concours de super poids moyen. Le premier tour a été une sensation de bien-être. C’était une ronde serrée où Savage a décroché une belle main droite sur Espino puis Espino a décroché un bon crochet gauche sur Savage. Espino s’est plus ouvert au deuxième tour et il a décroché les coups les plus efficaces. Espino a très bien utilisé son jab. Espino a eu un bon troisième tour. Il a posé de bons coups et les mains droites sur la tête de Savage. La quatrième manche a été une bonne action. Espino a décroché de bons coups de poing en rond et a également décroché de bons uppercuts. Savage a montré un bon effort de riposte mais Espino a décroché les meilleurs coups de poing. Au cinquième tour, Espino a laissé ses combinaisons aller à la tête et au corps de Savage. Savage était fatigué et ensanglanté mais a riposté par endroits. Dans le tour final, Espino a lancé tous les coups de puissance et est allé pour le KO. Savage a fait preuve de ténacité et a riposté. Espino a continué avec des coups de corps durs et des uppercuts sur Savage. Les scores finaux étaient 60-54, 59-55 (deux fois), tous pour Espino.