Mikey Garcia croit qu’un combat avec Manny Pacquiao serait un match parfait

Publié le 04/12/2020

Par: Hans Themistode

Lorsque le champion du monde de quatre divisions, Mikey Garcia, a décidé de passer à deux catégories de poids pour affronter Errol Spence Jr pour son titre IBF Welterweight en 2019, personne ne pouvait le croire. Garcia a toujours été considéré comme un grand combattant, mais il existe des classes de poids pour une raison. Ainsi, lorsque Spence a remporté chaque manche contre Garcia, la plupart des boxeurs du monde ont ri.

Avance rapide un an plus tard et personne ne rit plus.

Garcia avait l’air beaucoup mieux lors de son deuxième tour à la limite de 147 livres contre l’ancienne championne de deux divisions Jessie Vargas. Garcia l’a lâché au cinquième et a remporté une décision unanime.

Maintenant, après une solide victoire à son actif, Garcia a sans doute les yeux rivés sur le plus grand nom de la division.

“J’adorerais cette opportunité de combattre Manny”, a déclaré Garcia au promoteur Eddie Hearn dans une interview Instagram Live. «Je pense que les styles, vous savez, font des combats. Et il n’est pas ce grand combattant dégingandé qui peut compliquer des choses comme Errol Spence. Errol Spence est un grand combattant qui utilise la portée et la hauteur très efficacement. Et, vous savez, c’est un gaucher, ce qui complique toujours les choses. »

«Manny est toujours un gaucher, mais il est beaucoup plus petit. Donc, il est plus petit en taille, n’a pas la portée comme certains de ces autres poids welters. Donc, je pense que ça va beaucoup mieux pour avoir un combat divertissant avec moi. Je pense que cela convient parfaitement. »

Au cours de ses trois derniers combats, Garcia a abandonné une tonne de taille. Il était d’abord à cinq pouces de hauteur et à trois pouces de désavantage contre Jessie Vargas. Ensuite, il était de trois pouces et demi de hauteur et quatre pouces de portée pour Errol Spence Jr. Avant cela, il a abandonné cinq pouces de hauteur et huit pouces ridicules pour atteindre Robert Easter Jr.

Un concours avec Pacquiao verrait en fait Garcia affronter quelqu’un qui est pratiquement de la même taille que lui.

La façon dont le combat se déroulerait est une supposition, mais Garcia a le bon plan en tête.

Pendant près de 25 ans, Pacquiao a dominé l’intérieur du ring. Mais en dehors de Floyd Mayweather, les deux hommes qui lui ont causé le plus de problèmes sont Erik Morales et Juan Manuel Marquez. Il a combattu les deux hommes sept fois au total. Et bien qu’il soit allé 4-2-1 contre eux, Garcia pense qu’ils sont les combattants parfaits à imiter s’il devait rencontrer Pacquiao l’anneau.

“Je veux dire, je me souviens d’avoir combattu avec lui des années [and] il y a des années. Et j’ai pu me battre de la même manière que j’aime [Erik] Morales ou [Juan Manuel] Marquez, vous connaissez la boxe, et nous avons très bien réussi. Ce n’étaient que des séances d’entraînement, mais je me sentais bien. J’ai pu chronométrer [him], J’ai pu utiliser mon jab efficacement, et c’est pourquoi je pense que ce combat a le meilleur sens en ce moment, pour prouver à tout le monde que je peux être un champion du monde à la limite des poids mi-moyens. “