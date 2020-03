Mikey Garcia dans le mix à 147, Roman Gonzalez de retour en tête

RINGSIDE 01/03/2020

Dans l’événement principal d’une passionnante carte de combat Matchroom Boxing USA en direct sur DAZN et devant 11019 fans passionnés au siège des Cowboys de Dallas, Mikey Garcia (40-1, 30 KOs) a survécu à Jessie Vargas (29-3-2, 11 KOs) ) dans une épreuve de force poids welter pleine d’action samedi soir.

Vargas a effectivement utilisé son jab tout au long du combat, mais Garcia l’a finalement usé avec des mains droites brutales et a même envoyé Vargas sur la toile au cinquième tour.

Le champion du monde en quatre divisions a remporté une décision unanime pour prouver que ses sceptiques se trompent alors qu’il poursuit sa quête pour dominer les rangs des poids welters.

Plus tôt dans la soirée, Roman “Chocolatito” Gonzalez (49-2, 41 KOs) s’est de nouveau imposé comme le roi de la division des super mouches avec une victoire par KO sur Khalid Yafai (26-1, 15 KOs) pour devenir la nouvelle WBA World Super Flyweight Titlist.

Julio Cesar Martinez Aguilar (16-1, 12 KOs) a conservé son titre WBC World Flyweight après une guerre de 12 rounds avec Jay Harris (17-1, 9 KOs) qui a frappé la toile une fois en raison d’un coup de corps brutal au dixième round.

Joseph Parker (27-2, 21 KO) ont arrêté Shawndell Winters (13-3, 12 KO) au cinquième tour de leur combat des poids lourds.

Mikey Garcia

«Je suis très heureux d’être de retour et ravi d’être ici. J’ai dû faire des ajustements à sa portée et à sa taille naturelle. Au fur et à mesure du combat, j’ai commencé à le blesser, à combler l’écart, à trouver mon rythme et mon timing. En fin de compte, cela a très bien fonctionné.

«J’ai mieux supporté le poids. Je me sentais mieux. J’avais mes pieds quand je devais le faire. C’est un grand homme. Je pouvais sentir la différence de taille, mais mon talent l’a surmonté. J’ai commencé à le blesser au fil des rondes. J’ai posé une main droite où il est descendu. Je l’ai encore blessé et j’ai obtenu mon rythme, ma vitesse et ma puissance. C’était parfait et l’a fait contre un gars plus gros.

«Je pense que je suis prêt à revenir avec les meilleurs. Je veux Manny Pacquiao ou un match revanche avec Errol Spence. Je suis meilleur dans cette catégorie de poids. C’est une excellente option pour continuer à 147. »

Jessie Vargas

«Je suis devenu un peu confiant. Au quatrième, j’ai cru avoir blessé Mikey. Je me suis allégé mais Mikey a mené un grand combat. Je lui donne du crédit et je n’en retire rien. Ce fut une expérience d’apprentissage pour moi, un combat divertissant pour les fans de Frisco! Je voudrais un match revanche, mais il pense que c’était proche. Le renversement a fait une différence. J’étais trop confiant avec son pouvoir, il a une bonne pop. Je n’ai pas suivi exactement les directives, mais c’est sur moi. Je suis un peu déprimé parce que je n’ai pas obtenu la victoire.

«Rien à redire, nous parlerons à mon équipe. Nous verrons la suite, mais je voudrais une revanche. Je pense que c’est un bon combat, il a bien performé aujourd’hui. J’ai sous-estimé son pouvoir. Il pourrait rivaliser avec les meilleurs poids welters. J’ai combattu mon cœur, j’avais l’impression que c’était plus proche que les juges ne l’avaient marqué. Comme je l’ai dit, j’aimerais un match revanche. “

Roman “Chocolatito” Gonzalez

«J’ai la force de Dieu et Dieu m’a rendu ce titre. Tout le monde a la même bénédiction que ce soir. Je demande toujours à Dieu une bénédiction. Tout ce que j’ai vient de Dieu. Tous les jeunes enfants, je leur dis de se battre pour leur rêve. Dieu a des rêves pour ces jeunes enfants.

«Quand j’ai perdu oui, mais Dieu merci, j’ai une bonne équipe autour de moi qui m’a ramené. Je remercie M. Honda, Eddie Hearn et DAZN. Ils m’ont donné l’opportunité de redevenir champion du monde.

«Il m’a surpris de vouloir se battre à l’intérieur, mais j’étais prêt à partir. Je veux essayer d’unifier certains titres. C’est mon rêve.”

Julio Cesar Martinez Aguilar

«Ce fut une bataille difficile, mais je prévois de défendre mon titre à plusieurs reprises. Il n’y a pas de peur ici. Pas d’excuses. Je défendrai ce titre plusieurs fois. C’est pour le Mexique!

“Félicitations à Jay Harris, c’est un combattant très fort. C’est pourquoi il était invaincu. Je veux défendre mon titre n’importe où. Merci à Eddie Hearn de m’avoir offert un excellent camp. Comme je l’ai dit à tout moment, n’importe où. “

Joseph Parker

“Une victoire est une victoire. Bon pour gagner. Je vais prendre la victoire, célébrer et laisser à mon équipe et à Eddie le soin de déterminer la prochaine étape. Je dois juste être patient, ralentir mes coups de poing et les rendre plus significatifs. Aucune excuse, je m’entraînais dur et j’étais simplement excité d’être de retour sur le ring.

«Je veux me détendre et laisser Eddie Hearn discuter avec mon équipe. Je veux rester occupé et obtenir deux combats de plus cette année et finir avec fracas. Je voudrais combattre Chisora ​​parce que je voulais reprogrammer, et je veux encore Dillian Whyte – le top 5 et le top 10 du monde. “

Bout de 12 poids welter à 147 lb

Garcia vs Vargas

Mikey Garcia (40-1, 30 KO) a battu Jessie Vargas (29-3-2, 11 KO) par décision unanime

(114-113, 116-111 X2)

12-Round WBA Super Flyweight Title Bout @ 115 lbs.

Roman Gonzalez (49-2, 41 KOs) a battu Khalid Yafai (26-1, 15 KOs) par TKO à: 25 de la 9ème manche

12-Round WBA World Flyweight Title Bout @ 112 lbs.

Julio Cesar Martinez Aguilar (16-1, 12 KO) a battu Jay Harris (17-1, 9 KO) par décision unanime

(118-109, 116-111, 115-112)

Bout de poids lourd à 10 rounds

Joseph Parker (27-2, 21 KO) a battu Shawndell Winters (13-3, 12 KO) par TKO à 2:40 de la ronde 5

Super poids welter à 10 coups @ 154 lb

Israil Madrimov (5-0, 5 KOs) a battu Charlie Navarro (29-10, 22 KOs) par TKO à 2:24 du Round 6

