Mikey Garcia et Roman Gonzalez de retour dans le mix du titre mondial après des victoires

Dans l’√©v√©nement principal d’une passionnante carte de combat Matchroom Boxing USA en direct sur DAZN et devant 11019 fans passionn√©s au si√®ge des Cowboys de Dallas, Mikey Garcia (40-1, 30 KOs) a surv√©cu √† Jessie Vargas (29-3-2, 11 KOs) ) dans une √©preuve de force poids welter pleine d’action samedi soir.

Vargas a effectivement utilis√© son jab tout au long du combat, mais Garcia l’a finalement us√© avec des mains droites brutales et a m√™me envoy√© Vargas sur la toile au cinqui√®me tour.

Le champion du monde en quatre divisions a remport√© une d√©cision unanime pour prouver que ses sceptiques se trompent alors qu’il poursuit sa qu√™te pour dominer les rangs des poids welters.

Plus t√īt dans la soir√©e, Roman “Chocolatito” Gonzalez (49-2, 41 KOs) s’est de nouveau impos√© comme le roi de la division des super mouches avec une victoire par √©limination technique sur Khalid Yafai (26-1, 15 KOs) pour devenir le nouveau WBA World Super Flyweight Titlist.

Julio Cesar Martinez Aguilar (16-1, 12 KOs) a conserv√© son titre WBC World Flyweight apr√®s une guerre de 12 rounds avec Jay Harris (17-1, 9 KOs) qui a frapp√© la toile une fois en raison d’un coup de corps brutal au dixi√®me tour et Joseph Parker (27-2, 21 KO) ont arr√™t√© Shawndell Winters (13-3, 12 KO) au cinqui√®me tour de leur combat des poids lourds.

Mikey Garcia

¬ęJe suis tr√®s heureux d’√™tre de retour et ravi d’√™tre ici. J’ai d√Ľ faire des ajustements √† sa port√©e et √† sa taille naturelle. Au fur et √† mesure du combat, j’ai commenc√© √† le blesser, √† combler l’√©cart, √† trouver mon rythme et mon timing. En fin de compte, cela a tr√®s bien fonctionn√©.

¬ęJ’ai mieux support√© le poids. Je me sentais mieux. J’avais mes pieds quand je devais le faire. C’est un grand homme. Je pouvais sentir la diff√©rence de taille, mais mon talent l’a surmont√©. J’ai commenc√© √† le blesser au fil des rondes. J’ai pos√© une main droite o√Ļ il est descendu. Je l’ai encore bless√© et j’ai obtenu mon rythme, ma vitesse et ma puissance. C’√©tait parfait et l’a fait contre un gars plus gros.

¬ęJe pense que je suis pr√™t √† revenir avec les meilleurs. Je veux Manny Pacquiao ou un match revanche avec Errol Spence. Je suis meilleur dans cette cat√©gorie de poids. C’est une excellente option pour continuer √† 147. ¬Ľ

Jessie Vargas

¬ęJe suis devenu un peu confiant. Au quatri√®me, j’ai cru avoir bless√© Mikey. Je me suis all√©g√© mais Mikey a men√© un grand combat. Je lui donne du cr√©dit et je n’en retire rien. Ce fut une exp√©rience d’apprentissage pour moi, un combat divertissant pour les fans de Frisco! Je voudrais un match revanche, mais il pense que c’√©tait proche. Le renversement a fait une diff√©rence. J’√©tais trop confiant avec son pouvoir, il a une bonne pop. Je n’ai pas suivi exactement les directives, mais c’est sur moi. Je suis un peu d√©prim√© parce que je n’ai pas obtenu la victoire.

¬ęRien √† redire, nous parlerons √† mon √©quipe. Nous verrons la suite, mais je voudrais une revanche. Je pense que c’est un bon combat, il a bien perform√© aujourd’hui. J’ai sous-estim√© son pouvoir. Il pourrait rivaliser avec les meilleurs poids welters. J’ai combattu mon cŇďur, j’avais l’impression que c’√©tait plus proche que les juges ne l’avaient marqu√©. Comme je l’ai dit, j’aimerais un match revanche. “

Roman “Chocolatito” Gonzalez

¬ęJ’ai la force de Dieu et Dieu m’a rendu ce titre. Tout le monde a la m√™me b√©n√©diction que ce soir. Je demande toujours √† Dieu une b√©n√©diction. Tout ce que j’ai vient de Dieu. Tous les jeunes enfants, je leur dis de se battre pour leur r√™ve. Dieu a des r√™ves pour ces jeunes enfants.

¬ęQuand j’ai perdu oui, mais Dieu merci, j’ai une bonne √©quipe autour de moi qui m’a ramen√©. Je remercie M. Honda, Eddie Hearn et DAZN. Ils m’ont donn√© l’opportunit√© de redevenir champion du monde.

¬ęIl m’a surpris de vouloir se battre √† l’int√©rieur, mais j’√©tais pr√™t √† partir. Je veux essayer d’unifier certains titres. C’est mon r√™ve.”

Julio Cesar Martinez Aguilar

¬ęCe fut une bataille difficile, mais je pr√©vois de d√©fendre mon titre √† plusieurs reprises. Il n’y a pas de peur ici. Pas d’excuses. Je d√©fendrai ce titre plusieurs fois. C’est pour le Mexique!

“F√©licitations √† Jay Harris, c’est un combattant tr√®s fort. C’est pourquoi il √©tait invaincu. Je veux d√©fendre mon titre n’importe o√Ļ. Merci √† Eddie Hearn de m’avoir offert un excellent camp. Comme je l’ai dit √† tout moment, n’importe o√Ļ. “

Joseph Parker

“Une victoire est une victoire. Bon pour gagner. Je vais prendre la victoire, c√©l√©brer et laisser √† mon √©quipe et √† Eddie le soin de d√©terminer la prochaine √©tape. Je dois juste √™tre patient, ralentir mes coups de poing et les rendre plus significatifs. Aucune excuse, je m’entra√ģnais dur et j’√©tais simplement excit√© d’√™tre de retour sur le ring.

¬ęJe veux me d√©tendre et laisser Eddie Hearn discuter avec mon √©quipe. Je veux rester occup√© et obtenir deux combats de plus cette ann√©e et finir avec fracas. Je voudrais combattre Chisora ‚Äč‚Äčparce que je voulais reprogrammer, et je veux encore Dillian Whyte – le top 5 et le top 10 du monde. “

Bout de 12 poids welter à 147 lb

Mikey Garcia (40-1, 30 KO) a battu Jessie Vargas (29-3-2, 11 KO) par décision unanime

(114-113, 116-111 X2)

12-Round WBA Super Flyweight Title Bout @ 115 lbs.

Roman Gonzalez (49-2, 41 KOs) a battu Khalid Yafai (26-1, 15 KOs) par TKO à: 25 de la 9ème manche

12-Round WBA World Flyweight Title Bout @ 112 lbs.

Julio Cesar Martinez Aguilar (16-1, 12 KO) a battu Jay Harris (17-1, 9 KO) par décision unanime

(118-109, 116-111, 115-112)

Bout de poids lourd à 10 rounds

Joseph Parker (27-2, 21 KO) a battu Shawndell Winters (13-3, 12 KO) par TKO à 2:40 de la ronde 5

Super poids welter à 10 coups @ 154 lb

Israil Madrimov (5-0, 5 KOs) a battu Charlie Navarro (29-10, 22 KOs) par TKO à 2:24 du Round 6

