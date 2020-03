Mikey Garcia participera à BoxFan Expo à Las Vegas le 2 mai

RINGSIDE 10/03/2020

Le champion du monde en quatre divisions, Mikey Garcia, a confirmé qu’il participera à la sixième Box Fan Expo annuelle le samedi 2 mai 2020, au Cox Pavilion à Las Vegas, de 10 h à 17 h.

Garcia tiendra un Meet & Greet avec ses fans sur son stand lors de l’événement des fans qui se tiendra le week-end de Cinco De Mayo.

La Boxing Expo aura également lieu avant le retour de la superstar de la boxe Canelo Alvarez, qui participera à un méga combat, plus tard dans la soirée dans l’arène T-Mobile.

Le Box Fan Expo est un événement annuel pour les fans qui coïncide avec certains des combats légendaires et classiques des sports à Las Vegas, notamment Mayweather vs Maidana II, Mayweather vs Berto, Canelo vs Chavez Jr., Canelo vs GGG II, et Canelo contre Jacobs. Centrée dans la maison de longue date de la boxe – Las Vegas – l’Expo de cette année est un incontournable pour les fans de combat qui viennent pour ce week-end légendaire, avec des dizaines de combattants professionnels, de promoteurs et d’entreprises impliquées dans l’industrie de la boxe. L’Expo est la plus grande et la seule exposition de fans de boxe aux États-Unis. http: //boxfanexpo.com- @BoxFanExpo

Les billets pour la Box Fan Expo sont disponibles en ligne sur: https://bitly.com/BoxingExpo2020

Garcia fera sa quatrième apparition à l’Expo de cette année et signera des gants, des photos, des articles personnels et aura également des marchandises ainsi que des produits à vendre pour les fans. Les fans de boxe auront également l’occasion de prendre des photos avec cette boxe superstar et l’un des meilleurs boxeurs du monde au stand CBD Pound For Pound (P4P). Plus d’informations: https://www.pforpcbd.com/

Garcia est revenu sur le ring la semaine dernière le 29 février 2020 pour affronter l’ancienne triple championne du monde Jessie Vargas. Cette épreuve de force poids welter passionnante a eu lieu au Ford Center du Star à Frisco, au Texas, et a été diffusée en direct sur DAZN aux États-Unis. Près de 12 000 fans ont eu droit à une incroyable soirée de boxe, qui a vu Garcia participer à son deuxième combat de division poids welters, avec une décision unanime de vaincre Vargas dans un combat très difficile, compétitif et divertissant.

Garcia rejoint Roy Jones Jr., Erik Morales, Michael Spinks et Jessie Vargas en tant qu’engagement précoce à la Box Fan Expo de cette année, avec plus de stars de la boxe à annoncer.