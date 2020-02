Mikey Garcia peut-il surmonter les probabilités même s’il est un grand favori

Publié le 27/02/2020

Par: Jeffrey Drake

Le 29 février 2020, l’ancien champion du monde de quatre divisions de poids, Mikey Garcia, affrontera l’ancienne championne du monde de deux divisions de poids, Jessie Vargas. Ce combat poids welter est au Ford Center à Frisco, Texas sur DAZN et devrait avoir une bonne ambiance. Mikey Garcia était largement considéré comme l’un des cinq premiers livres pour le combattant avant son combat avec le champion actuel des poids welters IBF Errol Spence Jr.Un combattant naturel de 135 livres, Mikey a appelé Errol Spence Jr pendant une longue période avant que le combat ne soit fait . Le public de boxe a estimé que Mikey était trop petit et affronter le roi des poids welters dans votre premier combat à 147 livres serait trop. Le 16 mars 2019 était la date à laquelle Mikey a non seulement subi sa première défaite, mais la première fois qu’il n’était pas compétitif dans un combat.

Ce samedi, Mikey Garcia, favori de 6 contre 1, fera ses débuts officieux en poids welter. Beaucoup de chances se dressent devant Mikey Garcia avant même d’affronter Jessie Vargas. Le saut de 135 à 147 livres est un grand saut. Nous avons vu de nombreux combattants effectuer cette transition avec des résultats mitigés. Le seul nom célèbre qui me vient à l’esprit qui a fait ce saut de poids est Adrien Broner. Aussi talentueux que Broner soit, le consensus est qu’il n’était pas le même combattant et a subi plusieurs pertes après avoir fait le saut au poids welter. La puissance de Mikey sera-t-elle transférée au poids welter? Aura-t-il une vitesse des mains et des pieds plus lente? Sera-t-il timide après avoir été roué de coups par Errol Spence Jr? Sera-t-il capable de gérer la pression de la performance en sachant qu’un possible combat à gros budget avec le grand Manny Pacquiao de tous les temps pourrait être le prochain? Ce sont toutes des questions légitimes et nous n’avons même pas parlé de son adversaire très capable Jessie Vargas.

Jessie Vargas a combattu les goûts de Manny Pacquiao, Adrien

Broner, Timothy Bradley, Sadam Ali parmi d’autres bons adversaires tout au long de son

carrière. Jessie se bat au poids welter depuis plus de quatre ans. Même

bien qu’il n’ait jamais été mentionné livre pour livre comme Mikey Garcia, il a

accompli beaucoup tout au long de sa carrière. Samedi, Jessie devrait être la

plus grand combattant, combattant à sa classe de poids naturel et avec moins global

pression. Pourtant, Mikey Garcia est toujours le grand favori pour remporter ce combat. le

communauté de boxe, les fans et les cotes parient que Mikey Garcia fera

ce que nous attendons de chaque grand combattant et c’est de surmonter toutes les chances et

gagner. Voyons si Mikey Garcia est toujours aussi spécial

ou si Jessie Vargas n’a pas été respectée et obtiendra la plus grande victoire de

sa carrière.