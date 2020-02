Mikey Garcia prévoit de «montrer toutes ses compétences» dans le prochain concours contre Jessie Vargas

Publié le 28/02/2020

Par: Hans Themistode

C’était son scénario de rêve. Une chance de prouver qu’il n’appartenait pas seulement aux meilleurs au monde, mais qu’il méritait d’être au-dessus d’eux.

Pour Mikey Garcia, il avait tout en attente devant lui. La renommée, la reconnaissance et l’argent n’étaient qu’une victoire. Atteindre cette victoire s’est avéré être un problème majeur lors de sa rencontre avec Errol Spence Jr.

Le champion désormais unifié des poids welters a dominé Garcia dès l’instant où la cloche a sonné pour leur concours du 16 mars à Arlington au Texas au stade AT&T. Lorsque ce match a été annoncé pour la première fois, beaucoup pensaient que Garcia avait pris rendez-vous avec la mort. Non seulement Spence était un frappeur dévastateur, mais il était également deux divisions au-dessus de la catégorie de poids naturel de Garcia.

Pourtant, rien de tout cela n’a découragé Garcia de relever le défi. Étonnamment, beaucoup ont donné à Garcia une chance de bouleverser. Considérez cela comme un témoignage de la grandeur de Garcia.

Les scénarios de cet énorme concours ont été définis. Si Spence allait gagner, ce serait par arrêt. Si les choses allaient jouer en faveur de Garcia, il avait simplement besoin de sortir le plus grand homme. Ces opinions ne se sont jamais concrétisées car, à la place, Garcia a été mis en boîte, surclassé et a perdu à chaque tour. Et non, ce n’est pas une hyperbole. Pas un seul juge n’a marqué un tour en faveur de Garcia.

Ce fut pour le moins une mauvaise nuit pour Garcia, mais cela n’a pas changé son intérêt à décrocher un titre mondial dans sa cinquième catégorie de poids.

Samedi prochain, le champion du monde en quatre divisions affrontera Jessie Vargas, championne du monde en divisions multiples, au Ford Center de The Star, à Frisco au Texas. La carte est chargée de haut en bas avec un autre combat de championnat dans le co-événement principal alors que le champion IBF Super Flyweight Khalid Gonzalez affronte l’ancienne star du livre pour livre Roman Roman Gonzalez. Ce combat, couplé à plusieurs anciens champions sur l’undercard, en a fait l’une des meilleures cartes de l’année.

La carte basée au Texas pourrait être une gamme étoilée, mais Garcia veut simplement rappeler à tout le monde que c’est son nom qui est en tête d’affiche de la série.

“C’est la première fois que je travaille avec DAZN et c’est formidable”, a déclaré Garcia lors de leur dernière conférence de presse. «C’est une formidable carte, une carte empilée avec des combats de championnat du monde. Je suis ici pour faire une chose et prendre le relais – il y a beaucoup plus pour Mikey Garcia. Je vais montrer toutes mes compétences et être un concurrent dans la division poids welter. Nous avons atterri sur Vargas parce qu’il est un champion à deux poids, une carrière solide, une grande taille et a de la taille. Il est tout ce que les gens me disent que je ne devrais pas combattre, mais je vais faire tout ce que je peux pour gagner ce combat. J’attends la meilleure Jessie Vargas et cela me permettra d’afficher toutes mes compétences. Je ne veux pas de combats faciles. Ce sera un grand match car Jessie est une guerrière. Cela me poussera à tirer le meilleur parti de moi. »

Pour Garcia (39-1, 30 KO), cela pourrait être sa dernière chance de faire ses preuves en tant que concurrent viable dans la division des 147 livres. Avec Garcia et Vargas possédant l’un des comportements les plus détendus de tout le sport de la boxe, il n’est pas surprenant d’entendre les deux hommes se complimenter.

Malgré tout, Garcia veut prouver à tout le monde que sa décision audacieuse de rester dans une catégorie de poids qui pourrait s’avérer trop importante pour lui est la bonne décision.

«Jessie est une personne formidable, mais à l’intérieur du ring, nous sommes des concurrents. Il vient me mettre KO, et j’essaye de faire de même, mais ça fera une soirée mémorable. Branchez-vous sur DAZN, ce sera des feux d’artifice toute la nuit. Nous allons finir avec bang, Jessie et moi-même. Il y a beaucoup plus à Mikey Garcia. “