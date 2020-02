Mikey Garcia reste à 147 pour remporter un titre mondial de cinquième poids

RINGSIDE 13/02/2020

📷 Lewis Ward

Mikey Garcia dit qu’il prouvera qu’il peut gagner un titre mondial au poids welter et devenir un champion du monde de cinq poids alors qu’il se prépare à affronter Jessie Vargas à 147 livres au Ford Center au Star à Frisco, Texas le samedi 29 février, en direct sur DAZN à aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

Garcia (39-1 30 KOs) est resté à Welterweight pour rencontrer Vargas (29-2-2 11 KOs) après son affrontement pour le titre mondial avec le dirigeant d’IBF Errol Spence au stade AT&T à Arlington, Texas en mars, augmentant de deux poids après sa victoire globale sur Robert Easter Jr lors d’un affrontement d’unification à Los Angeles en juillet 2018.

Le joueur de 32 ans revient à l’action un peu moins d’un an depuis sa rencontre avec Spence, et a choisi de rester à 147 livres pour rencontrer l’ancien dirigeant de WBO Welterweight Vargas, l’ancien champion des deux poids qui cherche lui-même à revenir au niveau du titre mondial.

Garcia comprend que les fans et les médias sont curieux de le voir rester à Welterweight et ne pas redescendre à 140 ou 135 livres – et l’homme lui-même dit qu’il brillera la première nuit de la dernière phase de sa brillante carrière.

“Je pense qu’il y a beaucoup plus que je peux faire à 147 livres”, a déclaré Garcia. «Le combat de Spence n’était pas une représentation de ça, ce n’était pas ma nuit et pas le combat que je voulais combattre, je ne pouvais tout simplement pas jouer et de temps en temps tu as une nuit de repos et ça s’est avéré être cette nuit-là pour moi. Je dois montrer à mes fans et au monde de la boxe que je peux faire beaucoup plus, même à 147 livres.

«Un titre mondial dans une cinquième division est très excitant. J’aimerais à nouveau me battre pour un titre à 147 livres, revendiquer un titre mondial en cinquième division serait incroyable et c’est pourquoi je reste à 147, mais il y a d’autres motivations pour moi dans le sport, je n’ai pas fini, il y a beaucoup plus à accomplir. Après ce combat, je vais examiner les options à 147 lb et 140 lb, je ne suis coincé à aucun poids, je garde mes options ouvertes.

«J’ai encore beaucoup d’héritage à construire, je veux créer un héritage plus grand pour moi et pour ma famille. Je n’ai pas fini. Je sens que j’ai encore beaucoup à accomplir et je sais que je le ferai. Je suis actuellement au sommet de ma carrière. Il n’y a pas de retour en arrière ni d’arrêt pour le moment.

«Je considère que c’est la troisième étape de ma carrière parce que je viens de perdre. Puis-je revenir plus fort et mieux qu’avant ou ai-je fini? Passé mon apogée? C’est pourquoi je suis ici pour prouver à tout le monde que je ne suis pas moins que ce que vous avez vu les années précédentes, en fait, je ne fais que m’améliorer. Je ne décline pas du tout; Je suis rapide, fort et talentueux, et je considère cette prochaine partie comme les meilleures années de ma carrière. “

L’affrontement de Garcia avec Vargas fait partie d’une nuit d’action stellaire à Frisco, avec le plus ancien champion du monde britannique en titre Kal Yafai (26-015 KO) met son titre WBA World Super-Flyweight sur la ligne contre l’ancien roi livre pour livre et le chef du monde à quatre poids Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez (48-2 40 KOs) et la sensation mexicaine croissante Julio Cesar Martinez (15-1 12 KOs) fait la première défense de son titre WBC World Flyweight contre le champion d’Europe invaincu Jay Harris (17- 0 9 KO)

Murat Gassiev (26-1 19 KOs) fera ses débuts tant attendus contre les poids lourds contre Jerry Forrest (26-3 20 KOs), Israil Madrimov (4-0 4 KOs) défend son titre WBA Inter-Continental Junior-Middleweight dans un officiel éliminateur pour la position # 2 dans la WBA contre le Vénézuélien Charlie Navarro (29-9 22 KO).

Les talents de Matchroom Boxing USA Diego Pacheco (8-0 7 KOs) et Alexis Espino (5-0 4 KOs) auront leur premier aperçu de l’action en 2020 et la star de l’actualité Garcia présentera deux de ses charges de promotions Garcia avec un mouche texan invaincu de 20 ans. Jesse Rodriguez (10-0 6 KOs) affrontant Marco Sustaita (12-2-1 10 KOs) en dix rounds et invaincu du poids moyen mexicain Leo Ruiz Acevedo (6-0 4 KOs) affrontant Dennis Knifechief (12-11 7 KOs) plus de six tours.