Mikey Garcia vs Jessie Vargas pour avoir le titre WBC en jeu ce mois-ci

La WBC est heureuse de confirmer la ceinture de diamant pour honorer le vainqueur de ce combat sensationnel entre deux combattants d’élite alors que Mikey Garcia et Jessie Vargas s’affrontent le samedi 29 février au Ford Center de The Star à Frisco, Texas, en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

LES BILLETS SONT EN VENTE À PARTIR DE 25 $ VIA SEATGEEK

Garcia et Vargas sont des champions du monde multi-divisions et sont également de fiers ambassadeurs WBC Cares et des modèles pour la société.

Le Conseil des gouverneurs du World Boxing Council a voté à l’unanimité en faveur de l’approbation de la ceinture de diamant WBC à attribuer au vainqueur célébrant ce combat sensationnel entre ces grands combattants.

La ceinture WBC Diamond est un trophée emblématique qui a été décerné pour commémorer des combats spéciaux. Parmi les anciens vainqueurs des ceintures Diamond, mentionnons Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Bernard Hopkins et Canelo Alvarez.

Garcia et Vargas s’affrontent lors d’une nuit stellaire de championnat du monde à Frisco, avec le plus ancien champion du monde britannique en titre Kal Yafai (26-015 KOs) met son titre WBA World Super-Flyweight sur la ligne contre l’ancien roi livre pour livre et le chef du monde à quatre poids Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez (48-2 40 KOs) et la sensation mexicaine croissante Julio Cesar Martinez (15-1 12 KOs) fait la première défense de son titre WBC World Flyweight contre le champion d’Europe invaincu Jay Harris (17- 0 9 KO)

Murat Gassiev (26-1 19 KOs) fera ses débuts tant attendus contre les poids lourds contre Jerry Forrest (26-3 20 KOs), Israil Madrimov (4-0 4 KOs) défend son titre WBA Inter-Continental Junior-Middleweight dans un officiel éliminateur pour la position # 2 dans la WBA contre le Vénézuélien Charlie Navarro (29-9 22 KO).

Les talents de Matchroom Boxing USA Diego Pacheco (8-0 7 KOs) et Alexis Espino (5-0 4 KOs) auront leur premier aperçu de l’action en 2020 et la star de l’actualité Garcia présentera deux de ses charges de promotions Garcia avec un mouche texan invaincu de 20 ans. Jesse Rodriguez (10-0 6 KOs) affrontant Marco Sustaita (12-2-1 10 KOs) en dix rounds et invaincu du poids moyen mexicain Leo Ruiz Acevedo (6-0 4 KOs) affrontant Dennis Knifechief (12-11 7 KOs) plus de six tours.