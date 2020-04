‘Mini-Hercules’ Cassius Haye, 11 ans, s’entraîne avec papa David pendant le verrouillage

Nouvelles de boxe du monde 06/04/2020

L’ancien champion du monde de deux poids, David Haye, a révélé qu’il se maintenait en forme pendant le verrouillage avec des séances d’entraînement aux côtés de son fils Cassius Haye.

Haye, retraité depuis qu’il a perdu deux fois contre Tony Bellew à la fin de sa remarquable carrière, a désormais permis à son fils de 11 ans de partager les projecteurs.

Cassius, surnommé «Mini-Hercules» par WBN, a même son propre Instagram dans @mrcassiushaye. Il semble certainement suivre les traces de fitness de papa.

Tout le monde au Royaume-Uni est actuellement en lock-out en raison de la crise actuelle des coronavirus.

La paire donne des conseils aux abonnés sur la façon de rester actif pendant la quarantaine.

«Des temps difficiles pour beaucoup et des temps incertains pour tous, mais nous restons positifs. Bravo aux travailleurs @NHSuk en première ligne de cette bataille.

“Vous êtes les héros de cette guerre. Je m’entraîne avec mon @MrCassiusHaye, 11 ans. Il me met à l’épreuve tous les jours! Restez en sécurité », a déclaré Haye.

Il a ajouté: «Pas de gymnase, pas de problème. @MrCassiusHaye 😎. Ajoutez-moi à vos séances d’entraînement en famille. Voyons comment vous vous déplacez pendant le verrouillage. “

Jouissant déjà d’une expérience sportive, Cassius est déjà apparu à la télévision aux côtés de son célèbre père sur «Big Star’s Little Star».

Il semble que Cassius pourrait être destiné à la célébrité tout comme Haye senior.

RICHARD SANDRAK

Le physique que Cassius a accumulé des séances avec Haye a ramené des souvenirs d’un certain Richard Sandrak, le «Little-Hercules» original.

Sandrak, maintenant âgé de 27 ans, était une star à la fin des années 1990 et au début des années 2000 et est même apparu dans plusieurs films et un documentaire intitulé «Le garçon le plus fort du monde».

Né en Ukraine, Sandrak est finalement arrivé en Amérique et a été une star de la musculation jusqu’en 2015.

Sa routine quotidienne comprendrait jusqu’à 600 pompes et redressements assis par jour, ainsi que 300 squats.

‘Inside Edition’ a couvert Sandrak quand il a quitté la musculation. Ses muscles déchirés autrefois célèbres ont maintenant disparu.

