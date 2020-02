Mise à jour de la formation de Kendo Castaneda pour l’affrontement du 28 février

RINGSIDE 21/02/2020

Kendo «Tremendo» super léger invaincu Castaneda (17-0, 8 KOs) est en camp d’entraînement depuis le début de cette année dans le gymnase Boxers & Brawlers de sa ville natale de San Antonio pour se préparer à son combat du 28 février contre la North American Boxing Organisation ( NABO) champion Yomar “The Magic” Alamo (17-0-1, 12 KOs) diffusé en direct sur Boxeo Telemundo, à partir de 23h30 ET / 20 h 30 PT, d’Osceola Heritage Park à Kissimmee, en Floride.

Alamo vs Castaneda est co-promu par All-Star Boxing, qui fait la promotion d’Alamo et de l’événement, et le promoteur de Castaneda, Roy Jones Jr. (RJJ) Boxing Promotions.

“C’est le plus grand combat de la carrière de Kendo à ce jour”, a déclaré le PDG et co-fondateur Keith Veltre. “Il est le type combattant qui ne recule devant personne et sait ce qu’il faut pour remporter la victoire. Kendo s’entraîne dur et nous sommes convaincus qu’il reviendra avec la victoire. »

Castaneda, 26 ans, classé n ° 15 par la World Boxing Organization (WBO), affrontera Alamo, classé WBO n ° 8, champion en titre des super-légers NABO, dans le tournoi principal en 10 manches.

Castaneda a remporté la couronne vacante de la North American Boxing Association (NABA) il y a un an, prenant une décision en 10 rounds contre Gilbert Venegas, Jr. (10-0), invaincu auparavant, et a suivi avec une impressionnante décision unanime en 10 rounds contre un vétéran dominicain Eudy Berbardo (24-3).

En octobre dernier, à Reno, dans le Nevada, Castaneda a stoppé Stan Martyniouk (20-3) au sixième tour, après quoi il a été installé par l’Organisation mondiale de boxe comme son numéro 15 classé super léger au monde.

Le WBO n ° 8 classé Alamo, combattant hors de Porto Rico, sort de la seule tache sur le record professionnel de chaque combattant, un match nul avec Antonio Moran (24-4-1).

Alamo, 24 ans, est l’ancien champion du monde de la jeunesse du World Boxing Council (WBC) et le champion FECARBOX super léger, qui a réussi trois défenses du titre NABO.

Citations de camp d’entraînement de Kendo Castaneda

Camp d’entraînement: «Tout ici a été bon. Je suis prêt à me balancer et à remonter sur le ring. Je n’aurai aucun mal à faire du poids pour ce combat. Mes partenaires d’entraînement sont des gars locaux, des pros et d’autres amateurs. J’aime aider les combattants de la relève qui veulent devenir pro. Ils ont une vitesse naturelle à 18, 19 ans, mais leur force n’est pas encore complètement développée. Ils apprennent et je fais du bon travail. Mon partenaire d’entraînement n ° 1, Limon, a eu plus de 100 combats amateurs. Son style est similaire à celui d’Alamo. Il est grand et long, mais pas aussi puissant qu’Alamo. Il lance bien des jabs et des boîtes, ce qui m’aidera lorsque je combattrai Alamo.

Yomar Alamo: «Il combat beaucoup son pied arrière. Il aime boxer et est un bon contre-poinçon.

Il est invaincu mais qui sait comment il veut se battre? J’aime les éblouissements et j’apprendrai rapidement à quoi je veux en venir. “

Se battre dans la cour d’Alamo: “Je ne suis pas du tout préoccupé par cela. Mon premier combat avec RJJ Boxing a été à Las Vegas contre un combattant local, Chuy Gutierrez, et j’ai gagné ce combat. Cela ne me dérange pas de me battre dans la cour de mon adversaire et je m’y habitue. Mon dernier combat a été à Reno contre un combattant californien, qui vivait beaucoup plus près de Reno que moi à San Antonio. Et j’ai combattu un combattant local dans le New Hampshire, quand j’ai eu un combat à mains nues. »

Comment envisagez-vous ce combat: “Alamo va entrer dans le combat en pensant que ce sera un match de boxe, presque comme une exposition qui commence le combat. Mais je vais aller fort, comme un combat de rue, le frapper. Je vais l’attraper avec quelques surprises, en lançant des coups durs. Au troisième ou quatrième tour, je vais commencer à boxer davantage. Ensuite, ça va être trop pour lui, et je vais le retirer au huitième ou au neuvième tour. “

Importance du bout: «Je pense que j’aurai peut-être un combat d’éliminateur de championnat du monde avec une victoire impressionnante. Je suis un boxeur à l’ancienne. “

Prédiction: “L’arbitre annoncera:” Et le nouveau champion NABO… .. “”