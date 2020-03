Mponda Kalunga en tête de l’événement du 21 mars à Coquitlam, en Colombie-Britannique

RINGSIDE 04/03/2020

Né à Alexandrie, Égypte et combattant hors de Toronto en Ontario. Mponda détient un impressionnant 8 victoires avec un record de 2 défaites et cherche à se produire le 21 mars au Hard Rock Casino.

Mponda vient de réaliser une performance à élimination directe et cherche à faire de même alors qu’il est prévu pour notre épreuve de force principale de 8 rounds contre le toujours difficile bataille testée Isaac «Kin Ban» Mireles.

Combattants locaux à surveiller

Sabri Faruk de Maple Ridge – Sabri est né et a grandi en Ouganda et est l’actuel champion national canadien des poids lourds légers avec un record amateur de 52 victoires et 6 défaites et fera ses débuts professionnels le 21 mars au Hard Rock Casino de Vancouver.

Buneet Bisla de Surrey – Jeune enfant, Buneet a suivi les traces de son père et a commencé à s’entraîner au taekwondo à l’âge de 4 ans. Buneet est allé 30-2 en tant que boxeur amateur remportant plusieurs titres, dont le champion poids moyen WBC Western Canadian, le champion poids moyen WBC Canadian Super et le champion poids lourd léger BC . Il a fait ses débuts professionnels à l’âge de 21 ans et est actuellement 2-0 en tant que boxeur professionnel.

JY Kim de Surrey – JY a détenu des titres à la fois régional et provincial en super poids moyen et en tant que poids lourd léger et a reçu le Golden Boy Award dans le tournoi Golden Gloves. Ayant dominé la division des super-moyens en Colombie-Britannique, JY a jeté son dévolu sur les pros. Il est un combattant passionnant et un favori des fans. JY a remporté ses débuts professionnels et est à la recherche d’une grande victoire le 21 mars.

Démonstration de boxe adaptative en fauteuil roulant: Leo Sammarelli est un survivant par balle et médaillé d’argent paranordique aux Jeux d’hiver du Canada. Un passionné de fitness, un passionné de voyages et un directeur de boxe de la Colombie-Britannique – s’il n’est pas en compétition ou avec la famille, il fait des séminaires et des conseils.

Le 13 mars 2017, Leo a été victime de plusieurs tirs qui l’ont laissé dans le coma avec 4 balles nécessitant une attention immédiate. L’incident aurait dû lui coûter la vie. Au lieu de cela, Leo s’est réveillé à l’hôpital, vivant, mais avec de graves dommages à la colonne vertébrale et aux organes abdominaux. Avance rapide quelques années plus tard et Leo est médaillé d’argent paranordique pour 3 sports différents.

En 2019, Leo a commencé son programme de formation en boxe adaptative en fauteuil roulant et a lancé la société sans but lucratif West Coast Wheelchair Adaptive Boxing Society. WCWAB offre aux athlètes adaptatifs l’accès aux opportunités, programmes et activités de la boxe amateur. Le 21 mars, Leo s’associe à Alliance Boxing Promotions pour présenter ses athlètes WCWAB au tout premier match de boxe adaptative de la Colombie-Britannique au Hard Rock Casino. Une partie des bénéfices de cet événement ira aux programmes de formation et à l’équipement approprié pour les initiatives du WCWAB.

Gamme de prix des billets: 45 $ – 125 $ https://www1.ticketmaster.ca/event/11005847DBD155BF