MSG s’associe à la communauté de boxe pour remercier les premiers intervenants

Madison Square Garden Entertainment Corp. s’est associée à des amis de la communauté de la boxe pour se réunir pour un message vidéo spécial remerciant les vrais héros de se mettre en danger chaque jour pour sauver tant de vies et pour encourager les fans à continuer de pratiquer les mesures de sécurité nécessaires eux et nos communautés en sécurité et en bonne santé pendant cette période sans précédent.

Madison Square Garden s’associe aux champions du monde, au Hall of Famers et à la communauté de boxe pour un hommage vidéo spécial honorant les vrais champions de la lutte mondiale contre COVID-19. 🥊 #boxing pic.twitter.com/UQwIrAH3vN – MSG (@TheGarden) 29 avril 2020

Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette vidéo spéciale, notamment: Laila Ali, Michael Buffer, Michael Conlan, Gerry Cooney, Miguel Cotto, Oscar de la Hoya, Lou Dibella, Todd duBoef, Gennadiy Golovkin, Heather Hardy, Eddie Hearn, Jamel Herring, Bernard Hopkins, Wladimir Klitschko, Andy Lee, Tom Loeffler, Teofimo Lopez, Mikaela Mayer, Amanda Serrano et Katie Taylor.

Parmi les combattants, ils partagent un dossier combiné de 57-3 au Madison Square Garden.

LAILA ALI

Ancienne championne WBC, WIBA, IWBF et IBA super poids moyen et IWBF poids lourd léger. Retraité invaincu. Battez Shelly Burton le 11 novembre 2006 lors de ses débuts au MSG en présence de son père légendaire.

MICHAEL BUFFER

Annonceur de boxe de renommée mondiale et membre de l’International Boxing Hall of Fame. Le premier combat annoncé à MSG fut Roberto Duran c. Davey Moore le 16 juin 1983.

MICHAEL CONLAN

WBO Inter-Continental champion poids plume, médaillé de bronze olympique 2012. A fait ses débuts professionnels historiques au Théâtre de MSG devant une foule irlandaise lors du week-end de la Saint-Patrick en 2017. Détient actuellement un dossier de 6-0 au Madison Square Garden.

17/03/2017 Tim Ibarra W TKO

09/12/2017 Luis Fernando Molina W UD

17/03/2018 David Berna W TKO

5/12/2018 Ibon Larrinaga W UD

17/03/2019 Ruben Garcia Hernandez W UD

14/12/2019 Vladimir Nikitin W UD

GERRY COONEY

Ancien concurrent poids lourd invaincu professionnellement à MSG (10-0).

3/2/1977 Jimmy Robertson W KO

8/3/1977 Matt Robinson W PTS

18/11/1977 Joe Maye W KO

6/22/1978 G.G. Maldonado W TKO

15/12/1978 Grady Daniels W RTD

26/02/1979 Charlie Johnson W KO

29/06/1979 Tom Prater W TKO

22/08/1979 Broderick Mason W KO

11/9/1979 John Dino Denis W TKO

5/11/1981 Ken Norton W TKO

MIGUEL COTTO

Plusieurs fois champion du monde et premier boxeur portoricain à remporter des titres mondiaux dans quatre catégories de poids.

A combattu 10 fois au MSG avec une fiche de 8-2.

6/11/2005 Muhammadqodir Abdullaev W TKO

6/10/2006 Paul Malignaggi W UD

6/9/2007 Zab Judah W TKO

11/10/2007 Shane Mosley W UD

21/02/2009 Michael Jennings W TKO

13/06/2009 Joshua Clottey W SD

03/12/2011 Antonio Margarito W RTD

01/12/2012 Austin Trout L UD

07/06/2014 Sergio Martinez W RTD

02/12/2017 Sadam Ali L UD

OSCAR DE LA HOYA

2014 Intronisé au Temple de la renommée de la boxe internationale qui a remporté 10 titres mondiaux dans 6 catégories de poids différentes. A pris sa retraite avec un record de 39-6, 30 KO et est allé 2-0 à MSG. En 2002, a fondé Golden Boy Promotions.

15/12/1995 Jesse James Leija W RTD

26/02/2000 Derrell Coley W KO

LOU DIBELLA

Promoteur de boxe et fondateur de DiBella Entertainment basé à New York. Intronisé au Temple de la renommée de la boxe de l’État de New York en 2014. Membre de l’IBHOF en 2020.

TODD ​​DUBOEF

Président, Top Rank, Inc.

GENNADIY GOLOVKIN

Double champion du monde de poids moyen. A fait ses débuts au MSG en 2013 contre Gabriel Rosado et est invaincu au Garden.

19/01/2013 Gabriel Rosado W TKO

02/11/2013 Curtis Stevens W RTD

26/07/2014 Daniel Geale W TKO

17/10/2015 David Lemieux W TKO

18/03/2017 Daniel Jacobs W UD

08/06/2019 Steve Rolls W KO

05/10/2019 Sergiy Derevyanchenko W UD

HEATHER HARDY

Ancien champion poids plume WBO. 1-1 record de boxe et MMA au MSG

Boxe:

27/10/2018 Shelly Vincent W UD

13/09/2019 Amanda Serrano L UD

EDDIE HEARN

Directeur Général de Matchroom Sport.

JAMEL HERRING

Champion junior léger WBO. 1-0 chez MSG

5/12/2018 Juan Pablo Sanchez W TKO

BERNARD HOPKINS

Intronisé au Temple de la renommée de la boxe internationale en 2020. A remporté le titre incontesté des poids moyens à MSG en 2001… 2-0 à MSG.

14/04/2001 Keith Holmes W UD

29/09/2001 Felix Trinidad W TKO

WLADIMIR KLITSCHKO

Double champion du monde des poids lourds. A fait ses débuts à MSG en 2000.

29/04/2000 David Bostice W TKO

11/11/2006 Calvin Brock W TKO

23/02/2008 Sultan Ibragimov W UD

25/04/2015 Bryant Jennings W UD

ANDY LEE

Ancien champion des poids moyens WBO. A fait ses débuts au MSG contre Dennis Sharpe le 11 novembre 2006.

11/11/2006 Dennis Sharpe W UD

3/6/2007 Carl Daniels W KO

7/06/2014 John Jackson W KO

18/03/2017 KeAndrae Leatherwood W UD

TOM LOEFFLER

Fondateur de 360 ​​Promotions

TEOFIMO LOPEZ

Détient un titre léger IBF. Le 17 mars 2017, Teofimo a fait ses débuts au MSG en battant Daniel Bastien.

17/03/2017 Daniel Bastien W KO

20/05/2017 Vitor Jones W KO

20/04/2019 Edis Tatli W KO

08/12/2018 Mason Menard W KO

14/12/2019 Richard Commey W TKO

MIKAELA MAYER

A fait ses débuts au MSG le 9 décembre 2017 en battant Nydia Feliciano.

09/12/2017 Nydia Feliciano W MD

5/12/2018 Baby Nansen W UD

AMANDA SERRANO

Championne du monde féminine WBO et WBC. Amanda a fait ses débuts au MSG le 18 janvier 2019 en battant Eva Voraberger.

18/01/2019 Eva Voraberger W KO

13/09/2019 Heather Hardy W UD

KATIE TAYLOR

Championne du monde de deux poids et actuelle championne incontestée des poids légers, le 15 décembre 2018, elle a fait ses débuts au MSG, battant Eva Walhstrom. Après avoir battu Delfine Persoon à MSG, elle est devenue l’un des sept boxeurs de l’histoire, femmes ou hommes, à détenir les quatre principaux titres mondiaux de boxe – WBA, WBC, IBF et WBO simultanément.

15/12/2018 Eva Walhstrom W UD

01/06/2019 Delfine Persoon W MD

