MTK Global étend son empire commercial à Munich, la Costa Brava et le Danemark

RINGSIDE 24/03/2020

MTK Global est ravi de confirmer un trio de nouvelles bases; ce qui porte son total de sites mondiaux à 15.

MTK Munich, MTK Danemark (basé à Aarhus) et MTK Costa Brava sont les trois nouveaux bastions sous la direction respective de Tim Yilmaz, Lolenga Mock et Ignasi Caballero.

Le président mondial de MTK, Bob Yalen, a déclaré: «Nous sommes très fiers d’étendre encore une fois notre présence à travers le monde.

«Nous sommes impatients de travailler avec les équipes de Munich, Aarhus et Costa Brava pour fournir davantage d’installations d’élite, de spectacles et d’opportunités aux meilleurs athlètes et aux amateurs locaux.»

Jack Johnstone, directeur commercial mondial de MTK, a déclaré: «Il s’agit d’une autre annonce importante pour l’avenir de notre entreprise et pour l’avenir de la boxe dans ces trois endroits.

«Nous tenons à remercier Tim, Lolenga et Ignasi pour leur travail acharné et leur engagement à y parvenir à ce moment et nous nous réjouissons à la perspective de partenariats longs et fructueux avec chacun d’eux.»

Ancien boxeur amateur à succès, Yilmaz s’est bâti une excellente réputation depuis qu’il est devenu entraîneur à l’âge de 29 ans à la suite d’une blessure; faire équipe avec l’entraîneur-chef licencié A Kai Melder pour organiser la montée du club de boxe Mariposa.

Mock est un homme qui a besoin de peu d’introduction – les fans de boxe britanniques se souviendront de lui ayant battu David Haye au York Hall en 2003. Né au Congo mais appréciant la majeure partie de sa carrière au Danemark, Mock a remporté le titre mondial des super-moyens IBA dans son dernier combat de retour. en mai 2019.

Caballero a combattu au Mexique, en Espagne et en Irlande en tant que boxeur professionnel avec 10 de ses 11 victoires en carrière à venir par KO. Le Catalan est l’un des meilleurs entraîneurs et managers d’Espagne et supervise la carrière des combattants de haut niveau, y compris l’Argentin super-léger Mauro Maximiliano Godoy.