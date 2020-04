MTK Global signe deux perspectives pour un accord de cogestion

RINGSIDE 14/04/2020

La double championne du Nord-Ouest Horia Kheil rejoint les rangs payés avec 20 victoires de 28 combats amateurs tandis qu’Al-Dhufairi a atteint les demi-finales du tournoi du Nord-Ouest en 16 combats.

Les amis de 21 ans, nés respectivement en Afghanistan et en Irak et maintenant basés à Manchester, sont impatients de démarrer leur carrière professionnelle.

Horia Kheil a déclaré: «Je suis très fière de rejoindre MTK Global et Timothy aux côtés de mon bon ami Mansour. Je suis confiant que nous sommes avec la meilleure équipe de direction et au meilleur endroit pour réaliser nos rêves de combattants professionnels. “

Al-Dhufairi a déclaré: «C’est une excellente nouvelle et j’ai hâte de commencer. Avec MTK Global et Timothy qui guident ma carrière, je sais que je vais obtenir les opportunités parfaites et c’est à moi d’en profiter. »

Le membre de l’équipe de Tyson Fury, Allcock, a déclaré: «Je suis très enthousiasmé par cette nouvelle et je suis impatient de travailler avec MTK Global pour mettre Siddiq et Mansour dans les bonnes positions pour réaliser tout ce que nous pensons possible. Ce sont tous deux des perspectives fantastiques et les fans peuvent s’attendre à deux voyages passionnants. »

Le vice-président mondial de MTK, Jamie Conlan, a déclaré: «Nous souhaitons la bienvenue à Siddiq et Mansour dans l’équipe et nous sommes ravis de travailler aux côtés de Timothy. Nous sommes impatients de voir ces deux jeunes faire leurs débuts et nous espérons qu’ils pourront réaliser de grandes choses en tant que professionnels. »