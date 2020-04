MTK Global signe le challenger du titre des poids moyens Liam Taylor

RINGSIDE 10/04/2020

MTK Global est ravi d’annoncer la signature de la star de poids mi-moyen Liam Taylor.

Le boxeur de Middleton Taylor (21-1-1, 10 KO) est l’un des meilleurs combattants de 147 livres du pays, après avoir récemment combattu Chris Jenkins pour les titres poids welter britanniques et du Commonwealth.

Taylor s’est vu refuser la victoire dans ce combat après qu’il se soit terminé par un match nul technique, mais il est maintenant excité pour l’avenir après avoir fait équipe avec MTK Global.

Il a déclaré: «Je suis heureux de signer avec MTK Global. Mon collègue stable Terry Flanagan s’est joint à nous il y a un an et m’a dit à quel point MTK Global était capable de travailler.

«Ils ont présenté d’excellents spectacles au Royaume-Uni avec des combats et des combattants de haut niveau et j’ai hâte de le mélanger avec certains de leurs poids welters. J’ai l’ambition de remporter les meilleurs titres nationaux et de tester mes capacités.

«Je cherche à rester actif et je suis convaincu que la signature avec MTK Global m’aidera à y parvenir. Après un tirage technique malchanceux en novembre pour le titre britannique et du Commonwealth, je suis convaincu que je peux affronter des combattants de niveau britannique et supérieur. J’espère continuer à pousser vers les plus grands combats auxquels je travaille. »

Le formateur Steve Maylett a ajouté: «Liam est enthousiasmé par le passage à MTK Global. Pour Liam, c’est une chance de structurer sa carrière et de donner une vision plus claire de la voie qu’il emprunte.

“Signer avec MTK Global est une décision positive pour Liam car c’est un nouveau départ, et je sais qu’ils peuvent le guider vers des titres où son talent réside.”

Des informations sur le premier combat de Taylor en tant que combattant MTK Global seront annoncées en temps voulu.