Muhammad Ali arrête Evander Holyfield et progresse dans le tournoi eWBSS

23/03/2020

Muhammad Ali reste sur la bonne voie pour remporter le trophée portant son propre nom après avoir empêché Evander Holyfield de se qualifier pour les demi-finales de l’eWorld Boxing Super Series.

Lors du premier quart de finale du premier tournoi eWBSS Heavyweight Legends, Ali (56-5, 37 KO) a conquis Holyfield (44-10-2, 29 KO) pour progresser.

Le combat a été simulé par EA Sports ’Fight Night Champion. Plus de 150 000 personnes ont regardé en ligne dans le monde.

Les deux combattants sont partis à un rythme effréné. Mais c’est Holyfield qui décrochait les coups les plus nets.

Le poids lourd né en Alabama, connu sous le nom de «The Real Deal», a poursuivi son assaut au deuxième tour et a décroché une combinaison mortelle qui a secoué Ali.

Après des troisième et quatrième combats serrés, Ali a démontré sa classe et sa vitesse en cinquième. Il flottait comme un papillon et piquait comme une abeille.

Le courageux Holyfield a augmenté au compte de cinq à partir d’une main droite droite mortelle d’Ali, mais n’a pas pu survivre à la ronde car Ali l’a de nouveau laissé tomber pour gagner par KO.

Un Ali clairement ravi était ravi de sa performance palpitante.

“Je suis jeune. Je suis beau et je suis rapide. Je ne peux pas être battu “, a déclaré Ali. “Si vous rêvez même de me battre, vous feriez mieux de vous réveiller et de vous excuser!”

Kalle Sauerland, Chief Boxing Officer d’eWBSS, était tout aussi enthousiasmé que le tournoi Heavyweight Legends a pris un départ passionnant.

“Quelle performance d’assaut par le GOAT!” dit Kalle Sauerland. «Un premier combat brûlant pour nous mettre en route! Beaucoup de courage et d’adresse ont également été démontrés par «The Real Deal».

«Des milliers de fans du monde entier regardaient l’ouverture de notre tournoi Legends qui se déroule alors que le monde du sport réel est en arrêt.

“Nous sommes vraiment heureux de pouvoir offrir du divertissement aux fans qui peuvent être coincés à la maison en cette période difficile.”

Le combat complet peut être consulté sur la chaîne YouTube WBSS ici.

Le tournoi «eWBSS Heavyweight Legends» a commencé le lundi 23 mars. Il y aura un combat en direct tous les soirs jusqu’à la finale le dimanche 29 mars.

L’ensemble du tournoi «eWBSS Heavyweight Legends» sera diffusé en direct sur la page Facebook de la World Boxing Super Series à 17h00 (GMT) chaque jour.

Le tournoi, simulé sur «Fight Night Champion» d’EA Sports, est créé pour fournir un soulagement et un divertissement indispensables aux fans de combat du monde entier pendant ces périodes de test.

Matchs de quart de finale eWBSS restants:

Lennox Lewis contre Joe Fraizer. 24 mars.

Mike Tyson contre Eric ‘Butterbean’ Esch. 25 mars.

George Foreman contre David Haye. 26 mars.

